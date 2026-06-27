Quang Hùng MasterD và 50 vũ công bịt mắt biểu diễn, 20.000 khán giả concert Thanh xuân vỡ òa

Khách mời tham dự concert Thanh xuân do Báo Tiền Phong tổ chức:
I. Về phía Ban Bộ ngành T.Ư
1. Bà Nguyễn Phạm Duy Trang - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hoá và xã hội của Quốc hội
II. VỀ PHÍA T.Ư ĐOÀN:
1. Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đoàn
2. Anh Nguyễn Minh Triết - Uỷ viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam
3. Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư BCH T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
4. Chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư BCH T.Ư Đoàn.
III. VỀ PHÍA BAN TỔ CHỨC
1. Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng BTC
2. Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong
3. Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong
4. Nhà báo Trần Thị Thu Huyền - Ủy viên Ban Biên tập, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh, Truyền thông và Tổ chức sự kiện.
5. Nhà báo Trần Công Hùng - Ủy viên Ban Biên tập, Tổng thư ký Toà soạn báo Tiền Phong điện tử
6. Lãnh đạo Báo Tiền Phong các thời kỳ
III. Về phía địa phương
1. Ông Nguyễn Tiến Thiết - Chánh văn phòng UBND thành phố Hà Nội
2. Ông Trần Hải Hà - quyền Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Điện Biên
3. Ông Mai Sơn - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh
IV.Hoa hậu, người đẹp
1. Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà
2. Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân
3.Hoa hậu năm 2024 Hà Trúc Linh
4.Á hậu 1 Hoa hậu VN 2024 Trần Ngọc Châu Anh
5.Á hậu 2 Hoa hậu VN 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi
Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật hấp dẫn, màn bắn pháo hoa hoành tráng kéo dài gần 15 phút ở cuối chương trình là điểm nhấn của concert Thanh xuân.
Ban tổ chức huy động pháo hoa tầm thấp gồm 90 giàn và 200 ống phun hoa. Màn pháo hoa hoành tráng chinh phục 20.000 khán giả ở Trường đua F1.
Hàng trăm vũ công, Khối sinh viên, Khối thiếu nhi cùng bước lên sân khấu khi Lâm Phú, Khánh Chi, Ali Thục Phương hát mashup Nhà tôi có treo một lá cờ - Nhớ mãi chuyến đi này.
Hơn 20.000 khán giả hò reo ngay trong khoảnh khắc Quang Hùng MasterD bước ra sân khấu. Nam ca sĩ mang đến Tình đầu quá chén, Catch Me If You Can, mashup Đừng khóc một mình - Chân thành và Thủy triều.
Hàng tỷ view của Quang Hùng MasterD đã hội tụ trên sân khấu concert Thanh xuân và nam ca sĩ không làm khán giả thất vọng.
Hai tiết mục của "Anh trai", "Em xinh" mang đến năng lượng tươi trẻ, khác biệt cho chương 3 concert Thanh xuân. Muộii bước ra sân khấu với sự chỉnh chu về trang phục, ngoại hình và hát live trọn vẹn 2 ca khúc Thanh xuân ta gặp nhau, Nhé anh.
Kết thúc ca khúc Nhớ em 8 lần, CONGB xuống fanzone giao lưu và đặt câu hỏi cho khán giả: "Thanh xuân của bạn là gì?"
Khán giả không ngần ngại đáp lại: "Thanh xuân là có anh".
Câu trả lời khiến nam ca sĩ ấn tượng, khen fan biết cách thả thính. Màn giao lưu ngắn của CONGB tiếp tục khuấy động bầu không khí.
CONGB vừa hát vừa nhảy trong tiết mục Nhớ em 8 lần nhưng vẫn duy trì năng lượng đến cuối. Nam cái mang đến concert Thanh xuân năng lượng tươi trẻ, khuấy động sân khấu tốt.
Chương cuối của concert Thanh xuân mở ra bức tranh của thế hệ thanh niên Việt Nam bản lĩnh, sáng tạo và hội nhập.
Đây là thế hệ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển đất nước, mang trong mình khát vọng đưa Việt Nam vươn xa trên trường quốc tế.
Khán giả tiếp tục đứng ngồi không yên với những giai điệu trẻ trung, sôi động.
Hà Myo bước ra sân khấu concert Thanh xuân với bản nhạc Son, được viết lời mới dành riêng cho chương trình. Nữ ca sĩ lựa chọn đầy táo bạo khi mang chất nhạc điện tử, House lên sân khấu kết hợp cùng hát xẩm. Nhưng nhờ chính điều này, Hà Myo làm hiệu quả trong khâu khuấy động sân khấu.
Xuyên suốt các màn trình diễn, Hòa Minzy, buitruonglinh liên tục giao lưu cùng khán giả. Các nghệ sĩ tiến về fanzone, nơi có hàng chục nghìn người cổ vũ để chụp hình.
Khoảng cách của người hâm mộ và thần tượng được kéo lại gần hơn bao giờ hết.
Quán quân The Voice 2018 mang năng lượng tươi trẻ lên sân khấu với bản mashup Nụ cười 18 20, Đi giữa trời rực rỡ.
Đông Hùng trở lại sân khấu concert Thanh xuân với bản mashup Khát vọng tuổi trẻ - It’s My Life. Với chất giọng nội lực, “anh tài” sinh năm 1993 “đốt cháy” sân khấu.
Sau Việt Nam thịnh vượng sáng ngời, buitruonglinh tiếp tục mang lên sân khấu Từng ngày yêu em và Đường tôi chở em về. Đông đảo khán giả trẻ hưởng ứng các màn trình diễn mà họ chờ đợi từ đầu concert.
Một trong những tiết mục được chờ đợi nhất concert Thanh xuân là Việt Nam thịnh vượng sáng ngời cất lên trong sự vỡ òa của 20.000 khán giả. Rất đông người thuộc theo từng chữ và hát cùng buitruonglinh.
Hoà Minzy chung khung hình với 20.000 khán giả
Sau hai màn trình diễn, giọng ca Thị Mầu giao lưu cùng khán giả. Hoà Minzy hy vọng với sự chuẩn bị hoành tráng của ê-kíp có thể mang đến cho người hâm mộ những phút giây đã tai, đã mắt. Nữ ca sĩ sau đó nhanh chóng có những shoot hình đẹp cùng hàng chục nghìn khán giả.
Đông Hùng trở lại sân khấu với bản mashup đặc biệt Tuổi trẻ hôm nay và It's My Life. Nam ca sĩ đốt cháy sân khấu khi trở lại chất nhạc Pop Rock sở trường. Đặc biệt, ở tiết mục It's My Life, khi Đông Hùng gằn giọng và đẩy lên các nốt cao, khán giả hò reo không ngớt và vỗ tay thán phục nam ca sĩ.
Một lần giai điệu của Quê tôi cất lên, đó là lúc chạm tới cảm xúc của tất cả. Tại concert Thanh xuân, giọng hát của nữ ca sĩ Minh Ngọc đã tái hiện điều đó.
Khép lại màn trình diễn À Lôi, rapper Double2T khẳng định concert Thanh xuân ý nghĩa đúng như tên gọi. Anh hy vọng sớm gặp lại khán giả trong những sự kiện do Báo Tiền Phong tổ chức.
"Cảm ơn ban tổ chức, khán giả đã trao cho tôi cơ hội này", nam rapper nói.
Hòa Minzy chọn Thị mầu là ca khúc solo trên sân khấu concert Thanh xuân. Đây là phiên bản Thị mầu hoàn toàn khác so với MV, từ phần drop được làm mới hoàn toàn. Sự thay đổi đặc biệt này giúp khán giả phấn khích, hứng thú nghe lại bản hit đã tồn tại trên thị trường 4 năm.
Hàng chục nghìn khán giả hát theo và vỗ tay cùng bản hit À lôi của Double2T. Đây là bản rap có flow (nhịp nhanh) nhưng Double2T vẫn live trọn vẹn 100% và làm tốt cả phần khuấy động sân khấu. Điều này chứng tỏ nam rapper đã đầu tư tâm huyết cho phần trình diễn của mình ở concert Thanh xuân.
Bộ đôi Khánh Chi, Ali Thục Phuơng hòa giọng cảm xúc trên sân khấu. Sự đầu tư của dàn dựng sân khấu, kết hợp hàng chục vũ công giúp không gian sân khấu thêm choáng ngợp.
Võ Hạ Trâm thể hiện đầy cảm xúc ca khúc Việt Nam kiêu hãnh trên sân khấu concert Thanh xuân. Giọng hát live đẳng cấp kết hợp dàn dựng sân khấu hoành tráng và visual tạo nên màn trình diễn đúng chất "niềm kiêu hãnh Việt Nam".
Sức nóng của tiết mục chạm tới đỉnh điểm khi chuyển sang đoạn nhạc drop, với tiếng trống dồn dập. Võ Hạ Trâm đã "đếm nhịp" trên sân khấu để 20.000 khán giả cùng hưởng ứng và lắc lư theo nhạc.
Bản nhạc kinh điển Bước chân trên dải Trường Sơn được làm mới khi có thêm đoạn rap của Double2T. Sự kết hợp giữa Lâm Phúc và Double2T vẫn giữ sự uy nghiêm, niềm tự hào của ca khúc gốc nhưng có thêm chất mềm mại để tiếp cận khán giả trẻ.
Sâu khấu của Đông Hùng tiếp nối với màn song ca cùng Võ Hạ Trâm qua bản mashup Tự nguyện, Mãi mãi tuổi 20.
"Cặp bài trùng" của nhạc Việt đã thể hiện đẳng cấp hát live và khả năng kiểm soát sân khấu tuyệt vời. Khi màn hòa giọng của Đông Hùng, Võ Hạ Trâm khép lại, đó là lúc tràng pháo tay không ngớt từ khán giả cất lên.
Ca sĩ Đông Hùng mang bản hit Đường lên phía trước lên sân khấu concert Thanh xuân. Nam ca sĩ biểu diễn bùng nổ với chất lượng hát live tốt như mọi khi, cùng phần dàn dựng sân khấu cảm xúc. Hàng trăm chàng trai đã tái hiện khoảnh khắc kéo pháo ở Chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.
Đã có khán giả xúc động và rươm rớm nước mắt khi chứng kiến sân khấu đặc biệt của Đường lên phía trước.
Màn kết hợp đặc biệt giữa hai ca sĩ trẻ Lâm Phúc và Muộii, cùng sự hỗ trợ của vũ đoàn Sepheria, Sinh viên Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội trên sân khấu concert Thanh Niên.
Hàng chục bạn trẻ khoác lên màu áo xanh đầy tự hào của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cùng Lâm Phúc và Muộii thể hiện khát vọng vươn lên của thế hệ thanh niên thời nay.
Hàng chục diễn viên, vũ công của Vũ đoàn TRE, Vũ đoàn Sepheria, Sinh viên Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội cùng bước lên sân khấu biểu diễn xoay quanh ngọn đuốc - biểu tượng tượng trưng cho sự khai sáng, trí tuệ và hy vọng.
Sau đó, Hòa Minzy và Lâm Phúc song ca Liên khúc Áo xanh gọi tương lai và Việt Nam, "thổi bùng" không khí ngay từ tiết mục khởi đầu.
Một loạt ca khúc đình đám của nhạc Việt và thị trường quốc tế quy tụ trong set DJ hơn 30 phút của Hoaprox và MC Torich. Đây là sự khởi đầu bùng hổ, hứa hẹn cho "bữa tiệc âm nhạc" mãn nhãn về phần nghe và nhìn tại concert Thanh xuân.
DJ/Producer hâm nóng concert Thanh xuân bằng set nhạc điện tử cùng MC ToRich. Niềm tự hào của nhạc điện tử Việt Nam mang đến sân khấu concert Thanh xuân bản hit "tỷ view" With You (Ngẫu hứng), Die Alone và nhiều ca khúc vươn tầm quốc tế khác.
Concert Thanh xuân diễn ra lúc 20h ngày 27/6 tại Trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội.
Chương trình được xây dựng như hành trình kể chuyện về thanh xuân Việt Nam: từ ký ức lịch sử, nhịp sống hôm nay đến khát vọng của thế hệ trẻ trong thời đại mới.
Tiết mục khai màn quy tụ hàng trăm người, được dàn dựng công phu.
Concert Thanh xuân được triển khai theo mạch ba chương. Chương 1 - Ngọn lửa Thanh xuân mở ra không gian lịch sử hào hùng, tái hiện tinh thần lên đường, dấn thân và cống hiến của các thế hệ thanh niên Việt Nam trong những năm tháng đặc biệt của dân tộc.
Chương 2 - Khát vọng Thanh xuân đưa khán giả trở lại nhịp sống hôm nay, nơi người trẻ có mặt ở những miền đất khó, trên biển đảo, trong giảng đường, phòng thí nghiệm, công trường, các hoạt động tình nguyện và nhiều công trình góp phần thay đổi đất nước.
Chương 3 - Thanh xuân rực rỡ mở ra không gian của thời đại mới, nơi tuổi trẻ Việt Nam khẳng định vai trò tiên phong trong sáng tạo, hội nhập, phát triển và lan tỏa hình ảnh một thế hệ bản lĩnh, tự tin, giàu khát vọng.