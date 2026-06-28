Iran đáp trả mạnh mẽ sau cuộc không kích của Mỹ

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Bộ Ngoại giao Iran không nêu rõ mục tiêu các cuộc tấn công. Tehran gọi đây là phản ứng tự vệ trước các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở giám sát ven biển Iran.

Bahrain, nơi đặt trụ sở Hạm đội 5 Hải quân Mỹ, đã lên án cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran vào lãnh thổ nước này, coi đây là hành vi vi phạm chủ quyền và là mối đe dọa đối với an ninh Bahrain.

Trước đó, sáng 27/6, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, máy bay Mỹ đã tấn công các địa điểm phóng tên lửa, cơ sở lưu trữ máy bay không người lái và các trạm radar của Iran, để đáp trả vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại treo cờ Singapore M/V Ever Lovely ở eo biển Hormuz một ngày trước đó.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ công bố video ghi lại cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Iran quanh eo biển Hormuz.

Theo đài truyền hình nhà nước Iran, lực lượng Mỹ đã tấn công một tháp truyền thông ở thành phố cảng Sirik. Hãng thông tấn Mehr của Iran cho biết, khu cảng vẫn hoạt động bình thường và không có thiệt hại nào được báo cáo đối với các cơ sở vật chất hoặc thiết bị.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, đại diện của Mỹ trong các cuộc đàm phán với Iran, khẳng định Washington đã tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn. "Iran đã ký một thỏa thuận ngừng bắn. Chúng tôi đã tôn trọng nó. Nếu họ có bất đồng về cách áp dụng biên bản ghi nhớ, họ có thể nhấc điện thoại lên. Nhưng bạo lực sẽ bị đáp trả bằng bạo lực", ông Vance viết trên X.

Trong một diễn biến khác, Israel và Li-băng đã ký một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc giao tranh giữa Israel và phong trào Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Hai bên cho biết thỏa thuận này là bước đầu tiên kêu gọi Hezbollah giải giáp và Israel rút quân khỏi Li-băng, nhưng vẫn chưa rõ cách thức thực thi. Hezbollah tuyên bố sẽ không hợp tác.