Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Iran đáp trả mạnh mẽ sau cuộc không kích của Mỹ

Minh Hạnh

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đáp trả "quyết liệt" sau khi lực lượng Mỹ tấn công một tháp truyền thông ở thành phố cảng Sirik.

images-2.jpg
(Ảnh: Reuters)

Bộ Ngoại giao Iran không nêu rõ mục tiêu các cuộc tấn công. Tehran gọi đây là phản ứng tự vệ trước các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở giám sát ven biển Iran.

Bahrain, nơi đặt trụ sở Hạm đội 5 Hải quân Mỹ, đã lên án cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran vào lãnh thổ nước này, coi đây là hành vi vi phạm chủ quyền và là mối đe dọa đối với an ninh Bahrain.

Trước đó, sáng 27/6, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, máy bay Mỹ đã tấn công các địa điểm phóng tên lửa, cơ sở lưu trữ máy bay không người lái và các trạm radar của Iran, để đáp trả vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại treo cờ Singapore M/V Ever Lovely ở eo biển Hormuz một ngày trước đó.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ công bố video ghi lại cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Iran quanh eo biển Hormuz.

Theo đài truyền hình nhà nước Iran, lực lượng Mỹ đã tấn công một tháp truyền thông ở thành phố cảng Sirik. Hãng thông tấn Mehr của Iran cho biết, khu cảng vẫn hoạt động bình thường và không có thiệt hại nào được báo cáo đối với các cơ sở vật chất hoặc thiết bị.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, đại diện của Mỹ trong các cuộc đàm phán với Iran, khẳng định Washington đã tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn. "Iran đã ký một thỏa thuận ngừng bắn. Chúng tôi đã tôn trọng nó. Nếu họ có bất đồng về cách áp dụng biên bản ghi nhớ, họ có thể nhấc điện thoại lên. Nhưng bạo lực sẽ bị đáp trả bằng bạo lực", ông Vance viết trên X.

Trong một diễn biến khác, Israel và Li-băng đã ký một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc giao tranh giữa Israel và phong trào Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Hai bên cho biết thỏa thuận này là bước đầu tiên kêu gọi Hezbollah giải giáp và Israel rút quân khỏi Li-băng, nhưng vẫn chưa rõ cách thức thực thi. Hezbollah tuyên bố sẽ không hợp tác.

Cơ quan an ninh hàng hải của Anh, cho biết một tàu chở dầu đã bị trúng đạn pháo ở eo biển Hormuz ngày 27/6, sau khi Mỹ và Iran tiến hành các cuộc tấn công qua lại. Con tàu này đã bị hư hại phần cầu tàu, nhưng toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn.

Minh Hạnh
Reuters
#xung đột Mỹ Iran #Iran đáp trả Mỹ #Bahrain #Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran #Mỹ tấn công phủ đầu Iran #eo biển Hormuz

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe