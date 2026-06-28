Ukraine phóng tên lửa nội địa Flamingo vào nhà máy quốc phòng của Nga

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, tên lửa Flamingo do nước này sản xuất đã tấn công một nhà máy sản xuất hệ thống pháo binh và linh kiện cho hệ thống phóng tên lửa ở vùng Volgograd của Nga.

Hình ảnh cuộc tấn công. (Nguồn: X)

Trong bài đăng trên Telegram, Tổng thống Zelensky cho biết, cuộc tấn công đã gây ra hỏa hoạn trong khuôn viên nhà máy Titan-Barrikady.

Cơ quan an ninh Ukraine cũng thông báo, máy bay không người lái của nước này đã tấn công trạm bơm dầu Vtorovo ở vùng Vladimir (Nga) lần thứ hai trong tháng này.

Vtorovo là một trung tâm hậu cần quan trọng, được sử dụng để vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ đến người tiêu dùng trong nước ở Nga và để xuất khẩu.

“Phạm vi các biện pháp trừng phạt tầm xa của Ukraine tiếp tục mở rộng”, ông Zelensky nói, đề cập đến các cuộc tấn công của Ukraine sâu bên trong lãnh thổ Nga.

“Chính áp lực của chúng tôi, ngày qua ngày, đang đặt nền tảng cho một nền hòa bình".

Trong những tháng gần đây, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm trung và tầm xa nhằm vào các cơ sở dầu mỏ và sản xuất vũ khí của Nga, để đáp trả các cuộc tấn công của Nga vào thủ đô Kiev và các thành phố khác.

Công ty năng lượng Naftogaz của Ukraine cho biết, các cơ sở sản xuất của họ ở vùng Poltava và Kharkiv ở phía đông bắc đã bị hư hại sau các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga trong hai ngày qua.

Theo Tổng thống Zelensky, Nga đã phóng gần 1.400 máy bay không người lái và 19 tên lửa trong các cuộc tấn công vào 15 khu vực của Ukraine tuần trước. Ông nói thêm rằng, việc cung cấp thiết bị phòng không và hợp tác về máy bay không người lái với các đồng minh vẫn là những ưu tiên hàng đầu của Kiev.