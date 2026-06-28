Công an vào cuộc vụ cô gái bị hành hung trước quán karaoke

TPO - Cơ quan công an đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc một cô gái bị người đàn ông tát trước cửa quán karaoke tại Ninh Bình.

Ngày 27/6, lãnh đạo Công an phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đang khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh vụ việc một cô gái và nam thanh niên bị hành hung trước cửa quán karaoke trên địa bàn.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái vừa đến trước cửa quán karaoke, bất ngờ bị một người đàn ông kéo tay lại rồi dùng tay tát vào mặt, gây xôn xao dư luận.

Theo nội dung trong clip, cô gái mặc áo trắng được nam thanh niên điều khiển xe máy chở đến trước cửa quán karaoke. Khi cô gái vừa bước xuống xe để đi vào trong, một người đàn ông mặc áo đen đang đứng ở phía ngoài cửa quán bất ngờ tiến lại gần, dùng tay kéo mạnh cô gái về phía mình.

Lúc này, cô gái lập tức phản ứng lại và bị người đàn ông dùng tay tát vào mặt. Thấy sự việc căng thẳng, những người có mặt đã chạy đến can ngăn. Sau đó cô gái bỏ đi vào trong quán karaoke.

Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông mặc áo đen tiếp tục to tiếng, đi về phía nam thanh niên chở cô gái đến quán karaoke và tác động vật lý vào người này. Anh L.S, người chở cô gái đến quán karaoke cho biết, khi anh có ý định đứng ra bảo vệ cô gái đã bị người đàn ông mặc áo đen trên hành hung dẫn đến bị gãy mũi, rách cánh tay trái và bị nhiều vết thương khác.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.