Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bàn giao đối tượng lừa đảo người Trung Quốc

Nguyễn Thắng

TPO - Chỉ trong một buổi chiều, Công an tỉnh Bắc Ninh liên tiếp lập hai chiến công khi bàn giao kẻ lừa đảo người Trung Quốc và bắt giữ thành công một đối tượng truy nã đang lẩn trốn.

Theo đó, chiều 26/6, tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn), Công an tỉnh Bắc Ninh gồm Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tổ chức bàn giao đối tượng Zhang Shixing (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) cho cơ quan chức năng Trung Quốc theo quy định.

Theo hồ sơ điều tra, năm 2025, Zhang Shixing là chủ sở hữu ba công ty truyền thông văn hóa Jingqi, Touqin và Weisheng có trụ sở tại Thượng Hải. Đối tượng đã câu kết với nhiều người lập các văn phòng đại diện, tuyển nhân viên để quảng bá hoạt động của các công ty.

Để trục lợi, Zhang Shixing tự nhận sở hữu bản quyền nhiều bộ phim, sau đó lừa các nạn nhân ký hợp đồng làm phụ đề. Với thủ đoạn này, đối tượng đã chiếm đoạt tổng cộng 8,23 triệu Nhân dân tệ. Ngày 27/3/2026, Công an quận Phổ Đà (Thượng Hải) ra lệnh tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo hợp đồng.

1.jpg
Bàn giao đối tượng Zhang Shixing.

Biết mình bị truy nã, Zhang Shixing tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với ý định tiếp tục sang Campuchia lẩn trốn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, khi đối tượng đang di chuyển đến khu vực nút giao Tây Nam phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh để bắt xe rời đi thì bị lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện, bắt giữ.

Đáng chú ý, ngay trong quá trình tổ chức bàn giao Zhang Shixing, tổ công tác của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị và Công an xã Đồng Đăng (Lạng Sơn) xác minh, bắt giữ thành công đối tượng truy nã Nguyễn Văn Bình (SN 1986) khi đang lẩn trốn tại khu vực cửa khẩu.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Bình cùng Nguyễn Văn Nhượng là công nhân Công ty Chitwing thuộc Khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Từ ngày 20/6 đến 27/8/2025, hai đối tượng đã nhiều lần trộm cắp hàng trăm bao tải chứa hạt nhựa của công ty đem bán lấy tiền tiêu xài.

2.jpg
Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Văn Bình.

Sau khi doanh nghiệp trình báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ngày 7/4/2026, cơ quan điều tra ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Bình về hành vi "Trộm cắp tài sản". Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, cắt đứt liên lạc với gia đình, thường xuyên thay đổi nơi ở, thậm chí nhập cảnh trái phép vào Trung Quốc nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Sau quá trình truy xét khẩn trương và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ thành công Nguyễn Văn Bình, đồng thời bàn giao ngay trong tối cùng ngày cho đơn vị chức năng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Nguyễn Thắng
#Bàn giao đối tượng Trung Quốc #Bắt giữ đối tượng truy nã #Lừa đảo qua mạng #Trộm cắp tài sản công nghiệp #Công an tỉnh Bắc Ninh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe