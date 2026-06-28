Bàn giao đối tượng lừa đảo người Trung Quốc

TPO - Chỉ trong một buổi chiều, Công an tỉnh Bắc Ninh liên tiếp lập hai chiến công khi bàn giao kẻ lừa đảo người Trung Quốc và bắt giữ thành công một đối tượng truy nã đang lẩn trốn.

Theo đó, chiều 26/6, tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn), Công an tỉnh Bắc Ninh gồm Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tổ chức bàn giao đối tượng Zhang Shixing (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) cho cơ quan chức năng Trung Quốc theo quy định.

Theo hồ sơ điều tra, năm 2025, Zhang Shixing là chủ sở hữu ba công ty truyền thông văn hóa Jingqi, Touqin và Weisheng có trụ sở tại Thượng Hải. Đối tượng đã câu kết với nhiều người lập các văn phòng đại diện, tuyển nhân viên để quảng bá hoạt động của các công ty.

Để trục lợi, Zhang Shixing tự nhận sở hữu bản quyền nhiều bộ phim, sau đó lừa các nạn nhân ký hợp đồng làm phụ đề. Với thủ đoạn này, đối tượng đã chiếm đoạt tổng cộng 8,23 triệu Nhân dân tệ. Ngày 27/3/2026, Công an quận Phổ Đà (Thượng Hải) ra lệnh tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo hợp đồng.

Bàn giao đối tượng Zhang Shixing.

Biết mình bị truy nã, Zhang Shixing tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với ý định tiếp tục sang Campuchia lẩn trốn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, khi đối tượng đang di chuyển đến khu vực nút giao Tây Nam phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh để bắt xe rời đi thì bị lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện, bắt giữ.

Đáng chú ý, ngay trong quá trình tổ chức bàn giao Zhang Shixing, tổ công tác của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị và Công an xã Đồng Đăng (Lạng Sơn) xác minh, bắt giữ thành công đối tượng truy nã Nguyễn Văn Bình (SN 1986) khi đang lẩn trốn tại khu vực cửa khẩu.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Bình cùng Nguyễn Văn Nhượng là công nhân Công ty Chitwing thuộc Khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Từ ngày 20/6 đến 27/8/2025, hai đối tượng đã nhiều lần trộm cắp hàng trăm bao tải chứa hạt nhựa của công ty đem bán lấy tiền tiêu xài.

Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Văn Bình.

Sau khi doanh nghiệp trình báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ngày 7/4/2026, cơ quan điều tra ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Bình về hành vi "Trộm cắp tài sản". Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, cắt đứt liên lạc với gia đình, thường xuyên thay đổi nơi ở, thậm chí nhập cảnh trái phép vào Trung Quốc nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Sau quá trình truy xét khẩn trương và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ thành công Nguyễn Văn Bình, đồng thời bàn giao ngay trong tối cùng ngày cho đơn vị chức năng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.