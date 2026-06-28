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Pháp luật

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‘Yêu râu xanh’ bị bắt sau 15 năm lẩn trốn

Nguyễn Thảo

TPO - Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm, đối tượng Hồ Tiến Trung bỏ trốn. Gần 15 năm lẩn trốn, đối tượng này đã bị công an bắt giữ.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã bắt giữ Hồ Tiến Trung (45 tuổi, ngụ xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi hiếp dâm một thiếu nữ 16 tuổi rồi bỏ trốn suốt 15 năm.

Theo điều tra, năm 2011, Trung cùng hai người đàn ông và chị V (nạn nhân ) cùng trú tỉnh Khánh Hòa đến Đắk Lắk hái cà phê thuê. Cả nhóm ở tại nhà một người dân ở xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk.

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Đối tượng Hồ Tiến Trung. Ảnh: C.A.

Khoảng 20 giờ ngày 26/11/2011, cả nhóm đi ăn nhậu tại một quán ở xã Quảng Phú. Tại đây, chị V chỉ ngồi chơi, không ăn nhậu.

Sau đó, cả nhóm ra về. Trên đường về, Trung bị té ngã. Chị V xuống đỡ lên thì bị Trung sàm sỡ. Chị V la hét, những người đi cùng đã chạy đến can ngăn.

Khuya cùng ngày, khi mọi người đã ngủ, Trung thấy chị V đang ngồi một mình nên lẻn đến khống chế làm nạn nhân bất tỉnh rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Khi Trung vừa thực hiện xong hành vi thì bị chủ nhà đi lên phát hiện. Lợi dụng sự sơ hở của mọi người, Trung đã bỏ trốn. Nạn nhân sau đó đã đến cơ quan công an trình báo.

Sau gần 15 năm lẩn trốn, Trung đã bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ khi đang ẩn náu tại tỉnh Khánh Hòa.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.

Nguyễn Thảo
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