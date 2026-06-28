Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nhìn lại đêm concert Thanh xuân khiến 20.000 khán giả Hà Nội đứng ngồi không yên

Trạch Dương - Ngọc Ánh

TPO - Không chỉ là đại nhạc hội quy tụ hơn 20 nghệ sĩ, concert Thanh xuân do Báo Tiền Phong tổ chức còn trở thành ngày hội của tuổi trẻ Việt Nam. Hơn 20.000 khán giả phủ kín Trường đua F1 Mỹ Đình, cùng đi qua hành trình cảm xúc. Suốt hơn ba giờ đồng hồ, âm nhạc, ánh sáng, những lá cờ Tổ quốc và hàng chục nghìn tiếng hát đã tạo nên đêm diễn giàu cảm xúc.

20.000 khán giả khuấy động Trường đua F1

Ngay từ sáng 27/6, khu vực Trường đua F1 Mỹ Đình đã nóng lên không phải bởi thời tiết mùa hè, mà bởi dòng người không ngừng đổ về concert Thanh xuân. Từ 13h, khi ban tổ chức mở cổng, các khu vực check-in nhanh chóng ken đặc khán giả. Hàng trăm nhân sự cùng lực lượng tình nguyện viên hoạt động liên tục tại 10 làn kiểm soát vé để đón lượng người vào sân ngày càng đông.

Nhiều bạn trẻ có mặt từ 7h sáng, thậm chí từ 1-2h sáng để giữ vị trí đẹp nhất trước sân khấu. Có nhóm trải bạt ngay trước cổng, chuẩn bị sẵn đồ ăn, nước uống với quyết tâm "bám rào" nhiều giờ. Dưới cái nắng oi ả của Hà Nội, ô, quạt cầm tay, khăn lạnh trở thành những vật dụng không thể thiếu, nhưng gần như không ai rời hàng.

Từ trên cao, flycam ghi lại khung cảnh hiếm thấy khi sáu khu fanzone dần được lấp kín. Những dòng người nối dài từ cổng kiểm soát đến khu vực sân khấu, tạo thành "biển người" phủ kín Trường đua F1. Các khu vực đứng sát hàng rào nhanh chóng kín chỗ, nơi tập trung đông đảo người hâm mộ của Quang Hùng MasterD, CONGB, Bùi Trường Linh, Đông Hùng và nhiều nghệ sĩ khác.

Không khí lễ hội bắt đầu từ rất sớm. Người hâm mộ tranh thủ check-in tại photobooth của thần tượng, tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Hà Myo, cùng nhau tập hát những ca khúc sẽ vang lên trong đêm diễn. Có những người vốn xa lạ nhưng chỉ sau vài giờ chờ đợi đã trở thành bạn bè, cùng chia sẻ nước uống, che nắng cho nhau và háo hức đếm ngược đến giờ khai màn.

Đúng 20h, khi những chùm pháo hoa đầu tiên bừng sáng trên bầu trời Mỹ Đình, tiếng reo hò của hơn 20.000 khán giả gần như át cả âm thanh sân khấu. Liên khúc Áo xanh gọi tương lai - Việt Nam do Hòa Minzy và Lâm Phúc thể hiện mở đầu cho một đêm nhạc mà nhân vật chính không chỉ là các nghệ sĩ, mà còn là hàng vạn người trẻ cùng hội tụ để viết nên câu chuyện mang tên Thanh xuân.

z7982569748870-7726b50a1787dab4db90e1d4eea42fc7.jpg
z7982569764322-797cd5b2b297c11088a596b86207754b.jpg
z7982569740365-2866dddfc3831dd6346d069f7873dad3.jpg
z7982591184884-7d6a37d2aac2638255fadb63df8611fc.jpg
z7982476288115-f779b3a8fbf7ec3340c43825bbb2cabf.jpg
z7982483819925-f3d33c203b64e40da553c71c76452c99.jpg
z7982518809460-46099c4707006e60da328a7f2bc21fad.jpg
z7982549241439-172b4d962035f5739d907d35ebaefaee.jpg
z7982263444553-4a9c5885b79c538345978fc01f0a900b.jpg
z7982338852915-7fd1dbe398e3a23651baaa8622f258f0.jpg
z7982417418537-3c224d2d5db14ef60fc26c83531e9311.jpg
z7982417404759-37bc56091aeb56aeae162c161e4e8e1c.jpg
z7982064737839-ac44f6572e27448076ee96ebe6b97714.jpg
z7982207376087-8e8d3f030205c452e6f80240ba38b1a3.jpg
z7982491543277-104fbe94925f3f7be07e536d1684fa30.jpg
z7982491533441-19e7caf7fcff7f06073eca127df8a536.jpg

Lan tỏa tinh thần yêu nước, khát vọng tuổi trẻ

Khác với nhiều đại nhạc hội giải trí, concert Thanh xuân được xây dựng như một chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc, kể câu chuyện về tuổi trẻ Việt Nam qua ba chương: Thanh xuân bất diệt, Khát vọng thanh xuânThanh xuân rực rỡ.

Ngay từ những tiết mục đầu tiên, khán giả không chỉ lắc lư theo âm nhạc mà còn hòa mình vào mạch cảm xúc của lịch sử. Khi những giai điệu quen thuộc của Lên đàng - Thanh niên làm theo lời Bác vang lên, hàng nghìn người cùng cất tiếng hát. Những lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện trên khán đài, xen giữa biển lightstick và banner cổ vũ thần tượng.

Chương đầu tiên đưa khán giả trở về những năm tháng chiến tranh, nơi tuổi trẻ Việt Nam đã dành trọn thanh xuân cho độc lập dân tộc. Hoạt cảnh tái hiện những trang nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trong Đường lên phía trước khiến nhiều người lặng đi. Không ít khán giả đứng yên theo dõi, trước khi cả khán đài đồng loạt vỗ tay sau từng tiết mục.

Sự hiện diện của lãnh đạo Quốc hội, Trung ương Đoàn, Báo Tiền Phong cùng nhiều hoa hậu, người đẹp càng khẳng định ý nghĩa đặc biệt của chương trình. Trên cùng một sân khấu, nghệ sĩ, đoàn viên, sinh viên, hợp xướng thiếu nhi và hàng trăm diễn viên quần chúng cùng kể câu chuyện về nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam bằng âm nhạc và nghệ thuật trình diễn.

Tinh thần yêu nước không được thể hiện bằng những khẩu hiệu khô cứng mà lan tỏa qua từng ca khúc, từng hoạt cảnh và sự hòa giọng của hơn 20.000 khán giả. Đó cũng là điểm khác biệt giúp Thanh xuân mang màu sắc riêng giữa hàng loạt concert của giới trẻ hiện nay.

z7982975839327-88560fdb1e2ae9377dedad7e6166c29c.jpg
z7982976104897-c8d489cbdc7dbb8ff46db6ed5322ef7d.jpg
z7982975895433-c00be22a70c368ca545fc95e0401a70b.jpg
2aoboqgv8pcokihyukjhucuocdt226sgvwbhlabg35.jpg
z7982884288086-09940fabf7524fb9f10e2d275c6674cf.jpg
z7982884456427-509d3460af06a0cd4f7ce0bb59a13af3.jpg
z7982887016462-8f00d2df39f031da6c7d833ae0112d8d.jpg
z7982912469199-2524caa6c1d50722cdb74a1483b2ef61.jpg
2aoboqgvcr4aql4jss05atw47wk9p4hffyxz5nvw39.jpg
img-1122.jpg

20.000 khán giả đứng ngồi không yên

Nếu chương đầu mang đến nhiều khoảng lặng thì từ chương hai trở đi, cả Trường đua F1 gần như biến thành một lễ hội âm nhạc khổng lồ.

Flycam liên tục ghi lại những "con sóng người" chuyển động theo từng nhịp trống. Ánh sáng từ hàng nghìn lightstick, vòng LED, banner phát sáng phủ kín các khán đài. Tiếng reo hò nối tiếp nhau sau mỗi lần nghệ sĩ bước ra sân khấu.

Võ Hạ Trâm mở đầu chương hai bằng Việt Nam kiêu hãnh. Ở đoạn cao trào, nữ ca sĩ liên tục đếm nhịp để hơn 20.000 khán giả cùng hòa theo giai điệu. Những tiếng vỗ tay vang dội phủ kín khán đài.

Đông Hùng tiếp tục đẩy bầu không khí lên cao với mashup Khát vọng tuổi trẻ - It's My Life, trong khi Double2T khiến cả Trường đua F1 đồng thanh hô vang điệp khúc À Lôi. Hàng chục nghìn cánh tay cùng đưa lên theo nhịp nhạc tạo nên một khung cảnh ấn tượng nhìn từ trên cao.

Hòa Minzy mang Thị Mầu xuống tận khu vực fanzone, liên tục giao lưu và chụp ảnh với khán giả. Khoảng cách giữa nghệ sĩ và người hâm mộ gần như bị xóa nhòa khi hàng nghìn người cùng hát, cùng nhún nhảy theo từng giai điệu.

Sang chương ba, không khí tiếp tục được duy trì với Bùi Trường Linh, Trần Ngọc Ánh, Hà Myo, CONGB và Muội. Khi CONGB bước xuống khán đài và hỏi: "Thanh xuân của bạn là gì?", hàng nghìn người đồng thanh đáp lại: "Thanh xuân là có anh", tạo nên một trong những khoảnh khắc giao lưu đáng nhớ nhất của đêm diễn.

Suốt hơn ba giờ đồng hồ, rất ít khán giả còn ngồi yên trên ghế. Họ hát theo, nhún nhảy, giơ cao điện thoại ghi lại từng khoảnh khắc và trở thành một phần của chương trình thay vì chỉ là người thưởng thức.

2aoboqgus6vtm6fgblrpfk8qouyuzbwqjdzq5gj2.jpg
2aoboqgutc33um5b8bol8985lgyhykri9a8hsoga.jpg
2aoboqguujfuekkv8cmzgtyhdktmgzmytftsgzfs.jpg
2aoboqguujf38fca43yn74gxrppirtkhlotxc4uc.jpg
2aoboqgupuy8nrhzdockziupth0nhzkwqfrmlyd616.jpg
2aoboqgupuzjincc8exvvecgupfudy0a5o4t2r3o15.jpg
2aoboqgupwciuevndr983x6vf5vs5dwfwu3dx1f619.jpg
2aoboqgupwek8lad8ypd3ubwj9p24kxqkweinzy420.jpg
tp-g1.jpg
tp-f1.jpg
tp-tkg1.jpg
tp-tkg2.jpg
2aoboqgubkaosinxj2b7t0pin2nzqyezhzf1pjta.jpg
2aoboqgueagpat17ggrwkrrfut2pqod3cnwxc4bq.jpg
tp-btl4.jpg
tp-btl3.jpg
2aoboqgulfu46v8ztffldimpa6yzcwk7r9rzz9ty3.jpg
2aoboqgulfupwbgpf9evqyywgp0cmmo48rgn7cqu2.jpg
2aoboqgulgzne6dkvk2vwdwovjver55eqaelqnbq4.jpg
2aoboqgulh10cxwdhvmznwf2ajzeesqgzsa7jbra5.jpg

Những tiết mục khiến khán giả nổi da gà

Không chỉ bùng nổ bởi âm nhạc hiện đại, Thanh xuân còn chạm đến cảm xúc của khán giả bằng nhiều tiết mục được đầu tư công phu cả về nghệ thuật lẫn thông điệp.

Đông Hùng là một trong những nghệ sĩ để lại nhiều dấu ấn nhất. Đường lên phía trước với hoạt cảnh về bác sĩ Đặng Thùy Trâm mở ra chương đầu đầy xúc động. Sau đó, màn song ca Tự nguyện - Mãi mãi tuổi 20 cùng Võ Hạ Trâm trở thành một trong những tiết mục nhận nhiều tràng pháo tay nhất đêm diễn. Hai giọng ca nội lực hòa cùng hợp xướng, hàng trăm diễn viên và phần dàn dựng sân khấu quy mô lớn tạo nên cao trào cảm xúc về tinh thần cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam.

Ở chương hai, Võ Hạ Trâm tiếp tục gây ấn tượng với Việt Nam kiêu hãnh. Double2T mang đến màu sắc trẻ trung qua Việt Nam tử tế - Điều tử tế bay xaÀ Lôi, trong khi Hòa Minzy làm mới chất liệu dân gian với Thị Mầu.

Tâm điểm của chương cuối thuộc về Quang Hùng MasterD. Ngay từ phần intro kéo dài gần năm phút, cả Trường đua F1 đã bùng nổ trong tiếng reo hò. Hàng nghìn fan đồng loạt giơ banner, lightstick màu hồng và gọi tên thần tượng.

Liên tiếp Tình đầu quá chén, Catch Me If You Can, mashup Đừng khóc một mình - Chân thànhThủy triều khiến khu vực fanzone gần như không còn một cánh tay nào hạ xuống. Biển điện thoại sáng rực, tiếng hát hòa cùng hàng chục nghìn khán giả và nguồn năng lượng của nam ca sĩ đã tạo nên một trong những phần trình diễn bùng nổ nhất concert.

z7982995991226-9ac0cb00d853ddcc74e8a23dd9c8fc4a.jpg
z7982996049499-42f460a663df110f3e05126131fc5eda.jpg
2aoboqgujefijnv1bkvpgbalsdrdu6oqrigtee6y.jpg
2aoboqgujbfkbek9j5vu0v0thcmmiarjpmuj7a3u-8783.jpg
2aoboqgujs8muiko8xijnl6zqqm2olq3ey1cusis.jpg
2aoboqgulxbka6o2bkehw0ge0zwjge8w2dtbo3vc.jpg
2aoboqgulvc6a56fimku8li0udsmrhzinhx0vrtc.jpg
2aoboqguludjzeeiqkyrascsvi0urithlpfdgvyo.jpg
z7983048559171-ffd90cbe5ed71bfcb50965c5a1c3d251.jpg
z7983048484770-b8368eff268522f97496dec333877687.jpg
z7983114618984-c728bea6d697a933d175f5d447c73c49.jpg
z7983117883453-07d013162499502fc564b7b5a7e5cbd2.jpg
z7983020561058-199bdae6fafea5ddb5ef0e5bc276837c.jpg
z7983020561120-bf62374100c57fa0fbc70d135a0cab00.jpg
2aoboqguzhsx5xivb2vp9olgwmtfr36yo0hd2do8.jpg
2aoboqgutc33um5b8bol8985lgyhykri9a8hsoga.jpg
z7982884400248-978e25c084a3eba4a7b9b2cab947c11b.jpg
z7982920641822-cfcaa2bbb4de23bc49a8de255eaf74d5.jpg
z7983020387705-62ff50bd5e426607eac7d0879ab4f7b0.jpg
z7983020387635-9c243e79092299b81734d93f0cc060af.jpg
z7983028087152-e4e02793c088089c23f3d1ddff588aeb.jpg
z7983010272386-ab1d7abe0f1fe012caab212787917df1-5677.jpg
2aoboqguy851st6x686l0tnyfm0kx5dp9xqyrzg0.jpg
2aoboqguy86wf9f6livhmzn5nlz7hyxlhxovahpe.jpg

15 phút bắn pháo hoa mãn nhãn khép lại concert

Sau hơn ba giờ đồng hồ, toàn bộ nghệ sĩ cùng trở lại sân khấu trong liên khúc Nhà tôi có treo một lá cờ - Nhớ mãi chuyến đi này.

Hàng trăm vũ công, hợp xướng thanh niên, hợp xướng thiếu nhi, khối sinh viên và diễn viên quần chúng đồng loạt xuất hiện, phủ kín sân khấu. Phía dưới, hơn 20.000 khán giả cùng vẫy cờ Tổ quốc, hòa giọng theo những giai điệu cuối cùng và tạo nên bức tranh khép lại hành trình Thanh xuân đầy cảm xúc.

Khi tiết mục kết thúc, bầu trời Trường đua F1 tiếp tục bừng sáng với màn pháo hoa tầm thấp kéo dài gần 15 phút. Ban tổ chức huy động 90 giàn pháo hoa cùng 200 ống phun hoa, tạo nên màn trình diễn ánh sáng rực rỡ trong tiếng reo hò không dứt của hàng vạn khán giả.

DJ Hoaprox tiếp tục khuấy động không khí bằng set nhạc điện tử, giữ chân đông đảo khán giả ở lại đến những phút cuối cùng của chương trình.

Thanh xuân khép lại, nhưng điều còn đọng lại không chỉ là những màn trình diễn của các nghệ sĩ. Hơn 20.000 người trẻ đã cùng tạo nên một đêm nhạc nơi âm nhạc kết nối với lịch sử.

2aoboqgvcs5nlzz1ly5q5u077zc3atsfgrymdxnm41.jpg
2aoboqgvcrr2ijf9ndxm1h8hlxkl3a0uahpfqn2840.jpg
2aoboqgvcstergofzboxibifznr1bfvtpqbhpaak44.jpg
1782575917046.jpg
img-1122.jpg
z7982776046286-341a94a81b174f4a938f70e05c722e3a.jpg
z7982764774293-2283382c737e20bc9a5c32cbbfb5f3fd.jpg
z7982764891400-0231f2226bc8f2f11ce965e45cbac5ce.jpg
z7982774041263-7c6c25d5f4ecc1a155a20af9ee826af4.jpg
Trạch Dương - Ngọc Ánh
#Sự kiện âm nhạc Thanh xuân tại Mỹ Đình #Tinh thần yêu nước và khát vọng tuổi trẻ #Hợp tác nghệ thuật và biểu diễn cảm xúc #Lan tỏa giá trị lịch sử qua âm nhạc #Kỷ niệm tuổi trẻ và kết nối cộng đồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe