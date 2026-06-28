Hàng loạt quốc gia hứng động đất

TPO - Sáng sớm nay (28/6), trận động đất mạnh 6,1 độ đã làm rung chuyển vùng đông bắc Nhật Bản. Afghanistan cũng vừa xảy ra trận động đất mạnh, gây ra các đợt rung chấn lan sang cả nước láng giềng Pakistan. Trong khi đó, số người chết vì động đất ở Venezuela tăng sốc.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, trận động đất xảy ra sáng sớm nay là đợt mới nhất trong chuỗi các trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra tại khu vực này.

Tỉnh Aomori của Nhật Bản vừa hứng động đất. (Ảnh:Yomiuri Shimbun)

Hiện chưa có cảnh báo sóng thần được ban hành và cũng chưa ghi nhận thiệt hại hay thương vong. Tuy nhiên, nhiều trận động đất xảy ra liên tiếp trong mùa bão gây lo ngại về nguy cơ sạt lở đất.

Trận động đất xảy ra lúc 7g25 sáng (giờ địa phương) ngoài khơi tỉnh Iwate, ở độ sâu khoảng 40 km, gây rung lắc tại tỉnh Aomori và nhiều khu vực lân cận.

Nhật Bản là quốc gia thường xuyên hứng chịu động đất và sóng thần. Gần đây, khu vực này liên tiếp xảy ra các trận động đất, trong đó có trận 7,2 độ hôm 25/5 tại khu vực gần tâm chấn của trận động đất sáng nay.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo có thể sẽ còn các trận động đất tiếp theo. Trước đó, trận động đất mạnh 5,6 độ xảy ra ở tỉnh Yamanashi và các khu vực lân cận gần núi Phú Sĩ, phía tây thủ đô Tokyo.

Afghanistan rung chuyển, lan sang Pakistan

Một trận động đất mạnh xảy ra tại khu vực Hindu Kush của Afghanistan trong ngày 27/6, tạo ra các rung chấn có thể cảm nhận được từ thủ đô Kabul cho đến nước láng giềng Pakistan.

Vùng núi Hindu Kush của Afghanistan. (Ảnh: Reuters)

Cơ quan Quản lý Thảm họa quốc gia Afghanistan cho biết, hiện chưa có báo cáo chính thức nào về thương vong hoặc thiệt hại, nhưng công tác kiểm tra vẫn đang được tiến hành.

Theo Trung tâm Địa Trung Hải châu Âu về địa chấn học (EMSC), trận động đất có cường độ 6,0, xảy ra ở độ sâu khoảng 100 km.

Trước đó cùng ngày, trận động đất 5,4 độ cũng đã xảy ra tại Pakistan, khiến hơn 20 người bị thương và hàng trăm ngôi nhà bị hư hại.

Các đội cứu trợ đã được điều động đến khu vực bị ảnh hưởng cùng lều bạt, thực phẩm, tấm pin năng lượng mặt trời, chăn và nhiều vật dụng cứu trợ khác.

Tại quận Swat thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ở miền bắc Pakistan, người dân hoảng loạn chạy ra khỏi nhà, phụ nữ và trẻ em hoảng sợ đến bật khóc.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif bày tỏ đau buồn trước những thiệt hại do động đất gây ra và chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Số người chết ở Venezuela tăng sốc

Tâm trạng tuyệt vọng đang bao trùm bang La Guaira của Venezuela, nơi lực lượng cứu hộ và người dân vẫn miệt mài tìm kiếm người sống sót sau động đất. Số người thiệt mạng đã tăng vọt lên 1.430.

Công tác cứu hộ sau động đất ở Venezuela vẫn tiếp tục. (Ảnh: AP)

Cho đến ngày 27/6, các gia đình cho biết còn ít nhất 68.900 người vẫn mất tích, 3 ngày sau khi 2 trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ liên tiếp tàn phá quốc gia Nam Mỹ.

Người dân Venezuela tìm kiếm người thân và hàng xóm bằng xẻng, máy móc hạng nặng, dây thừng và cả tay không trên những đống bê tông đổ nát khắp bang La Guaira – một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất. Họ được hỗ trợ bởi ngày càng nhiều đội cứu hộ quốc tế bắt đầu tiếp cận các đống đổ nát, mang đến tia hy vọng mong manh cho các gia đình đau khổ.

Tuy nhiên, sự phẫn nộ gia tăng trước điều mà nhiều người dân cho là phản ứng chưa tương xứng của chính phủ. Các lực lượng gồm quân đội, lính cứu hỏa, cảnh sát và học viên quân sự dường như không được chuẩn bị đầy đủ để đối phó với quy mô của thảm họa. Sự bức xúc càng lớn khi chính quyền vẫn cố gắng tạo dựng hình ảnh về một chiến dịch ứng phó mạnh mẽ.

Các tổ chức cứu trợ cho biết 48 - 72 giờ đầu tiên là khoảng thời gian quan trọng nhất để cứu người còn sống, dù thời gian này có thể kéo dài nếu nạn nhân còn tiếp cận được thức ăn và nước uống. Giới chức Venezuela cho biết đến ngày 27/6 đã có 17 chuyến bay chở hơn 1.600 nhân viên cứu hộ đến nước này.

Phát biểu trên truyền hình, Quyền Tổng thống Delcy Rodríguez cho biết hơn 14.000 quân nhân và cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại khu vực, nơi đã bị phong tỏa và chỉ những người có giấy phép đặc biệt mới được vào. Tuy nhiên, nhiều người tại vùng thiên tai nói rằng họ hầu như không thấy sự hiện diện của chính quyền.