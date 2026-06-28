Trung Quốc xác nhận phi công thiệt mạng vụ máy bay đâm tháp chọc trời

TPO - Giới chức Trung Quốc xác nhận phi công điều khiển chiếc máy bay thể thao hạng nhẹ đâm vào tòa nhà cao nhất Bắc Kinh đã thiệt mạng.

Phần còn lại của chiếc máy bay rơi xuống đất sau khi lao vào tháp CITIC

Trong tuyên bố vừa đưa ra, chính quyền quận Triều Dương cho biết phi công là người duy nhất có mặt trên chiếc máy bay 2 chỗ khi nó lao vào tháp CITIC. Ngoài ra, có 13 người bị thương trong vụ việc.

Tuyên bố cho biết vụ tai nạn xảy ra lúc 17h55 ngày 26/6, nguyên nhân và diễn biến vụ việc vẫn đang được điều tra.

Thông báo không nêu tên tòa nhà mà chỉ mô tả đó là toà nhà chọc trời gần Vành đai 3 phía đông.

Vụ tai nạn buộc tòa nhà phải sơ tán khẩn cấp, khi các mảnh vỡ văng khắp khu trung tâm thương mại của thủ đô Bắc Kinh.

Theo dữ liệu từ trang theo dõi hàng không Flightradar24, chiếc Sunward SA60L Aurora mang số đăng ký B-12PP cất cánh từ sân bay Bắc Kinh Thập Tự Phật ở quận Bình Cốc, vùng ngoại ô thủ đô. Thay vì quay lại hạ cánh tại sân bay xuất phát, máy bay lại bay theo hướng tây vào khu vực trung tâm Bắc Kinh.

Thiết bị phát tín hiệu của máy bay dường như đã bị tắt hoặc ngừng hoạt động khi máy bay tiến gần khu trung tâm thương mại, nơi nằm trong vùng cấm bay.

Flightradar24 cho biết: “Dữ liệu ADS-B của chuyến bay chỉ ghi nhận một phần lộ trình và dừng lại trước thời điểm xảy ra tai nạn”.

Các bức ảnh lan truyền trên mạng cho thấy phần xác máy bay mang đúng số đăng ký nói trên.

Tháp CITIC ở Bắc Kinh.

Theo Flightradar24, chiếc máy bay thuộc sở hữu của trường đào tạo phi công Dongshi Shuangyue (Beijing) General Aviation.

Dongshi Shuangyue có liên kết với công ty dạy lái Dongfang Shishang và đặt trụ sở tại sân bay Bình Cốc.

Một phụ nữ nghe điện thoại tại công ty vào sáng 27/6 cho biết người điều khiển chiếc máy bay không phải học viên của trường.

“Đây không phải học viên của chúng tôi và máy bay của chúng tôi cũng không thể bay xa đến tận khu vực trung tâm Bắc Kinh”, người phụ nữ nói, trước khi từ chối nêu tên và kết thúc cuộc gọi.

Sân bay Bình Cốc cách tòa tháp CITIC khoảng 50 km, trong khi tín hiệu của máy bay biến mất khi nó còn cách tòa nhà khoảng 6,5 km.

Bắc Kinh áp dụng các quy định rất nghiêm ngặt về vùng cấm bay, đặc biệt bên trong đường Vành đai 3. Vùng cấm này kéo dài tới khoảng đường Vành đai 6 ở phía bắc và phía đông, đồng thời mở rộng xa hơn về phía nam và phía tây. Nhiều địa điểm và cơ sở trọng yếu khác cũng nằm trong phạm vi cấm bay.

Theo Flightradar24, tín hiệu của chiếc máy bay biến mất khi nó đang ở trong vùng cấm bay, giữa đường Vành đai 4 và Vành đai 5.

Một ngày sau vụ tai nạn, các tuyến đường quanh tháp CITIC vẫn bị phong tỏa với xe cơ giới, nhưng người đi bộ được phép vào khu vực.

Các mảnh vỡ đã được thu dọn, trong khi lực lượng cảnh sát mặc thường phục cùng nhiều xe cảnh sát tiếp tục giám sát hiện trường.

Giới chức không công bố danh tính phi công, còn các bài đăng về vụ việc trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục nhanh chóng bị gỡ bỏ.

Ngay 27/6, Xinyin Wealth Management - công ty con của Tập đoàn CITIC, đăng bài phỏng vấn ông Liu Junhua - Tổng Giám đốc mảng đầu tư danh mục tư nhân của công ty.

Trước đó, trên mạng xuất hiện tin đồn cho rằng ông Liu chính là phi công điều khiển chiếc máy bay gặp nạn.

Xinyin Wealth Management cho biết cuộc phỏng vấn với ông Lưu được thực hiện vào ngày 27/6, qua đó gián tiếp bác bỏ tin đồn này.