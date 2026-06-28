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Giải trí

'Nổi da gà' với Đông Hùng ở concert Thanh xuân

Ngọc Ánh - Trọng Tài - Như Ý - Dương Triều

TPO - Với chất giọng mạnh mẽ, khả năng làm chủ sân khấu và nguồn năng lượng dồi dào, Đông Hùng đưa khán giả concert Thanh xuân đi từ những giai điệu hào hùng đến tinh thần hội nhập của thế hệ trẻ Việt Nam.

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Concert Thanh xuân hướng đến việc tôn vinh sức trẻ Việt qua tinh thần tiên phong, khát vọng cống hiến và trách nhiệm với cộng đồng thông qua ngôn ngữ âm nhạc hiện đại. Đây là dịp để hàng chục nghìn bạn trẻ có thể cùng hát, cùng cảm nhận sâu sắc giá trị của tình bạn, sự sẻ chia và trách nhiệm đối với Tổ quốc.
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Là một trong số nghệ sĩ tham gia chương trình, ca sĩ Đông Hùng gây ấn tượng với màn trình diễn bùng nổ, khoe giọng nội lực.
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Đường lên phía trước do Đông Hùng thể hiện cùng dàn hợp xướng là điểm nhấn của chương đầu tiên.
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Tiết mục mở đầu với hoạt cảnh tái hiện những trang nhật ký của liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm - biểu tượng đẹp của thế hệ thanh niên sống có lý tưởng, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc.
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Giọng hát nội lực của Đông Hùng cùng phần dàn dựng giàu cảm xúc khiến nhiều khán giả lặng người theo từng câu hát.
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Không khí hùng tráng được Đông Hùng cùng dàn hợp xướng tái hiện. Đây cũng là tiết mục sở trường của anh ở nhiều sân khấu lớn.
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Không khí tiếp tục được đẩy lên cao với màn song ca của Đông Hùng và Võ Hạ Trâm trong mashup Tự nguyện - Mãi mãi tuổi 20. Hai giọng ca giàu nội lực tạo nên một trong những tiết mục được khán giả vỗ tay nhiều nhất của chương trình.
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Hàng chục nghìn người cùng hòa giọng, tạo nên khoảnh khắc xúc động như lời tri ân gửi tới những thế hệ đã hiến dâng thanh xuân cho đất nước.
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Nguồn năng lượng của tuổi trẻ tiếp tục lan tỏa qua mashup Khát vọng tuổi trẻ - It's my life do Đông Hùng thể hiện.
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Với chất giọng mạnh mẽ, khả năng làm chủ sân khấu và nguồn năng lượng dồi dào, nam ca sĩ đưa khán giả đi từ những giai điệu hào hùng đến tinh thần hội nhập của thế hệ trẻ Việt Nam. Trước concert, Đông Hùng cũng có mặt ở buổi tổng duyệt để chuẩn bị cho màn trình diễn chỉn chu, chuyên nghiệp.
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Màn trình diễn của Đông Hùng đầy máu lửa, tiếp thêm không khí nhiệt huyết cho concert.
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Đông Hùng tổng duyệt cùng ê-kíp concert Thanh xuân trước giờ diễn.
Ngọc Ánh - Trọng Tài - Như Ý - Dương Triều
#Đông Hùng #Concert Thanh xuân #tuổi trẻ #sân khấu #giọng hát #Việt Nam #công chúng

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