'Nổi da gà' với Đông Hùng ở concert Thanh xuân

TPO - Với chất giọng mạnh mẽ, khả năng làm chủ sân khấu và nguồn năng lượng dồi dào, Đông Hùng đưa khán giả concert Thanh xuân đi từ những giai điệu hào hùng đến tinh thần hội nhập của thế hệ trẻ Việt Nam.