'Nổi da gà' với Đông Hùng ở concert Thanh xuân

TPO - Với chất giọng mạnh mẽ, khả năng làm chủ sân khấu và nguồn năng lượng dồi dào, Đông Hùng đưa khán giả concert Thanh xuân đi từ những giai điệu hào hùng đến tinh thần hội nhập của thế hệ trẻ Việt Nam.
Nguồn năng lượng của tuổi trẻ tiếp tục lan tỏa qua mashup Khát vọng tuổi trẻ - It's my life do Đông Hùng thể hiện.
Với chất giọng mạnh mẽ, khả năng làm chủ sân khấu và nguồn năng lượng dồi dào, nam ca sĩ đưa khán giả đi từ những giai điệu hào hùng đến tinh thần hội nhập của thế hệ trẻ Việt Nam. Trước concert, Đông Hùng cũng có mặt ở buổi tổng duyệt để chuẩn bị cho màn trình diễn chỉn chu, chuyên nghiệp.
Màn trình diễn của Đông Hùng đầy máu lửa, tiếp thêm không khí nhiệt huyết cho concert.
Đông Hùng tổng duyệt cùng ê-kíp concert Thanh xuân trước giờ diễn.