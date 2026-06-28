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Pháp luật

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Hà Nội: Bắt giữ 10 đối tượng trong vụ hỗn chiến ở gần hồ Linh Đàm

Thanh Hà

TPO - Cơ quan điều tra đã bắt giữ 10 đối tượng, thu giữ nhiều hung khí liên quan đến vụ đánh nhau ở khu vực gần hồ Linh Đàm (Hoàng Liệt, Hà Nội).

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Nhóm thanh thiếu niên bị bắt giữ.

Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Hoàng Liệt đã bắt giữ 10 đối tượng mang hung khí đánh nhau, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 1h ngày 23/6, trong quá trình tuần tra, tổ phòng chống tội phạm, Công an phường Hoàng Liệt phát hiện một nhóm thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau tại khu vực ngã tư Nguyễn Hữu Thọ (gần hồ Linh Đàm).

Tổ công tác đã nhanh chóng khống chế các đối tượng và đưa về trụ sở để xác minh làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, tại khu vực cây xăng trên đường Trần Phú, phường Hà Đông, hai nhóm này gặp nhau nên đã xảy ra mâu thuẫn và đuổi đánh nhau. Chưa dừng lại đó, đến khu vực hồ Linh Đàm, hai nhóm tiếp tục xảy ra hỗn chiến.

Qua đấu tranh, Công an phường Hoàng Liệt đã khẩn trương làm rõ hành vi của các đối tượng, thu giữ 7 xe mô tô và 1 tuýp sắt.

Công an TP Hà Nội cảnh báo, tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên tụ tập về đêm, mang theo hung khí để đánh nhau, gây mất an ninh, trật tự và ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của bản thân cũng như người khác.

Công an thành phố Hà Nội sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi mang theo hung khí, tụ tập gây rối trên địa bàn.

Thanh Hà
#Bắt giữ nhóm đánh nhau #Hung khí và hỗn chiến #Tình trạng tụ tập đêm #An ninh trật tự Hà Nội #Chỉ đạo tăng cường tuần tra

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