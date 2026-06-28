Cơn ác mộng của Trang Pháp

TPO - Trang Pháp giữ hạng 19 trong đêm chung kết show Đạp gió của Trung Quốc gây tiếc nuối. Nữ ca sĩ từng nhiều lần xuất hiện trong các bảng xếp hạng tìm kiếm trên Weibo và tạo ra hàng trăm từ khóa thảo luận trên các nền tảng như Douyin, Bilibili, Tiểu Hồng Thư và Kuaishou.

Tối 27/6, chung kết chương trình Đạp gió 2026 diễn ra với sự góp mặt của các thí sinh xuất sắc nhất mùa giải.

Đại diện Việt Nam Trang Pháp cùng các thành viên Tăng Bái Từ, An Kỳ, Lý Tâm Khiết, Hám Thanh Tử và Đạm Đạm đạt 905 điểm ở phần thi nhóm, xếp hạng nhì.

Ở tiết mục Knock Out, Trang Pháp là thành viên mở màn. Nữ ca sĩ xuất hiện với mái tóc hồng, thể hiện vũ đạo và phần dance break trong tiết mục được dàn dựng theo phong cách mạnh mẽ. Màn trình diễn góp phần giúp đội giành số điểm 905 và lọt top 2 của phần thi nhóm.

Trang Pháp gây tiếc nuối khi không lọt đội hình thành đoàn ở chương trình Đạp gió của Trung Quốc.

Sau phần biểu diễn, Trang Pháp gửi lời cảm ơn khán giả bằng tiếng Trung và tiếng Anh. Khép lại hành trình ở Đạp gió, đại diện Việt Nam dừng bước ở vị trí 19 trong tổng số 23 gương mặt tranh tài tại chung kết.

Dù không có tên trong đội hình thành đoàn, Trang Pháp vẫn xuất hiện trong video tổng kết hành trình của các thí sinh. Trong đó, nhà sản xuất lồng ghép một bản tin của Đài truyền hình Việt Nam về nữ nghệ sĩ khi nhìn lại những dấu ấn của cô tại chương trình.

"Xin chào, tôi là Trang Pháp đến từ Việt Nam", ca sĩ nói trong tiết mục hòa ca cuối cùng trước khi gửi lời tri ân.

Trong đêm chung kết, ban tổ chức cũng trao các giải thưởng cá nhân và sân khấu của mùa giải. Tăng Bái Từ giành danh hiệu quán quân Đạp gió 2026, trong khi Trương Nguyệt được vinh danh ở hạng mục Đội trưởng của năm.

Vương Mông nhận giải Nhân vật của năm, Đường Nghệ Hân và Tôn Di cùng được trao giải Siêu việt đạp gió của năm.

Trang Pháp gửi lời cảm ơn khán giả bằng tiếng Trung và tiếng Anh.

Trước đêm chung kết, Trang Pháp đăng tải bài viết trên trang cá nhân, chia sẻ về áp lực khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế tại Trung Quốc. Nữ ca sĩ cho biết cô từng trải qua giai đoạn cảm thấy kiệt sức và lo lắng vì kỳ vọng của khán giả, song luôn tự nhắc bản thân không từ bỏ.

"Trang bước đến Đạp gió mang theo vô vàn áp lực và cả những kỳ vọng nặng nề trên vai. Khán giả của Trang ở Việt Nam lẫn những khán giả mới tại Trung Quốc đều đặt kỳ vọng rất cao vào Trang.

Cơn ác mộng của Trang đã trở thành hiện thực khi Trang bắt đầu cảm thấy mình đang làm cho những người hâm mộ quê nhà phải thất vọng. Trang cảm thấy bất lực. Trang cảm thấy kiệt sức. Trang cảm thấy tủi thân. Nhưng có một điều Trang biết chắc chắn rằng Trang Pháp không bao giờ bỏ cuộc", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Tại cuộc thi, Trang Pháp nhận được nhiều sự quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội tại Trung Quốc. Nữ ca sĩ nhiều lần xuất hiện trong các bảng xếp hạng tìm kiếm trên Weibo và tạo ra hàng trăm từ khóa thảo luận trên các nền tảng như Douyin, Bilibili, Tiểu Hồng Thư và Kuaishou.

Trang Pháp có hành trình đáng nhớ ở Đạp gió.

Trước chung kết, người hâm mộ của Trang Pháp tại Việt Nam và Trung Quốc cũng thực hiện nhiều hoạt động cổ vũ tại nơi chương trình được ghi hình. Các hoạt động gồm quảng bá trên hệ thống metro, xe buýt, màn hình LED và một số hình thức truyền thông ngoài trời khác.