Dinh dưỡng đúng cách giúp ngăn ngừa nhiều bệnh mạn tính

TPO - Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 diễn ra đúng dịp Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, lan tỏa thông điệp về y tế dự phòng, khẳng định vai trò của gia đình trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Chương trình góp phần thúc đẩy chủ trương lấy phòng bệnh làm trọng tâm, xây dựng lối sống lành mạnh ngay từ mỗi gia đình.

Sự kiện do Báo Sức khỏe và Đời sống (Bộ Y tế) phối hợp với Herbalife Việt Nam tổ chức nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, quy tụ đông đảo người dân cùng các chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ từ nhiều bệnh viện tuyến Trung ương và Viện Dinh dưỡng Quốc gia.



Điểm nhấn của ngày hội là khu vực tư vấn sức khỏe với 10 gian tư vấn dinh dưỡng miễn phí, quy tụ các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành đến từ các bệnh viện tuyến Trung ương và Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Người dân được khám, đo các chỉ số sức khỏe, tư vấn trực tiếp theo hình thức một - một và nhận các khuyến nghị khoa học phù hợp với tình trạng sức khỏe, nhu cầu dinh dưỡng của từng cá nhân. Ban Tổ chức cũng trao nhiều phần quà nhằm khuyến khích người dân duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý và lối sống tích cực.

Thứ trưởng bộ y tế Trần Văn Thuấn và đại diện Ban Tổ chức, Ban giám khảo cùng ấn nút khai mạc Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7.

Bên cạnh hoạt động tư vấn sức khỏe, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 quy tụ 20 đội thi đại diện cho các câu lạc bộ dinh dưỡng và câu lạc bộ thể thao trên địa bàn Hà Nội, được tuyển chọn từ hàng trăm đội đăng ký.

Các đội tranh tài ở hai nội dung gồm phần thi vận động và phần thi kiến thức. Ở phần thi vận động, các đội thể hiện những màn trình diễn zumba, aerobic, thể dục nhịp điệu với sự sáng tạo, kỹ thuật và thông điệp về rèn luyện sức khỏe. Phần thi kiến thức được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm tương tác, giúp lan tỏa những hiểu biết về dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe tới đông đảo người tham dự. Không khí sôi động tại Công viên Thống Nhất đã thu hút sự quan tâm của nhiều người dân.

Khu vực tư vấn sức khỏe cho người dân.

Ban Giám khảo trao một giải Đặc biệt trị giá 10 triệu đồng, một giải Nhất trị giá 8 triệu đồng, hai giải Nhì, ba giải Ba và 13 giải Tư với tổng giá trị giải thưởng hàng chục triệu đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức cũng phát động chiến dịch ủng hộ Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng. Quỹ được thành lập năm 2011 theo sáng kiến của Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn và sau 15 năm hoạt động đã huy động hơn 5.000 tỷ đồng để hỗ trợ hàng trăm nghìn bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Phát biểu tại chương trình, GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, nhấn mạnh sức khỏe không được tạo nên từ những điều quá lớn lao mà bắt đầu từ các thói quen nhỏ được duy trì mỗi ngày. Theo ông, mỗi người có thể bắt đầu bằng việc ăn thêm một đĩa rau, giảm một thìa đường, một thìa muối, một thìa dầu mỡ trong bữa ăn, dành ít thời gian hơn cho điện thoại để cùng người thân đi bộ sau bữa tối hoặc chủ động khám sức khỏe định kỳ thay vì chỉ đến bệnh viện khi đã mắc bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng ai cũng mong con cái khỏe mạnh, cha mẹ sống lâu, ít bệnh tật, nhưng mong muốn chỉ trở thành hiện thực khi mỗi gia đình cùng xây dựng và duy trì nếp sống lành mạnh. Trong bối cảnh ngành y tế đang chuyển mạnh sang mô hình chăm sóc sức khỏe từ sớm, từ xa và lấy phòng bệnh làm trung tâm, sự tham gia của mỗi gia đình và cộng đồng có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả của chiến lược này.

“Tôi mong mỗi gia đình sẽ bắt đầu bằng những hành động cụ thể: ăn uống lành mạnh hơn, vận động nhiều hơn, khám sức khỏe đúng hẹn hơn và cùng nhắc nhau duy trì những thói quen tốt mỗi ngày”, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nói.

Thứ trưởng bộ y tế Trần Văn Thuấn phát biểu.



Tham gia tư vấn tại chương trình, PGS.TS Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Phục hồi dinh dưỡng và Kiểm soát béo phì, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho biết dinh dưỡng hợp lý là một trong những giải pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm ngay từ khi chưa phát bệnh.

Theo PGS Hưng, phần lớn các bệnh mạn tính như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì và nhiều loại ung thư đều liên quan chặt chẽ đến chế độ ăn uống. Việc giảm muối giúp hạn chế nguy cơ tăng huyết áp và bệnh tim mạch; cắt giảm đường, chất béo không có lợi góp phần phòng ngừa rối loạn chuyển hóa; trong khi tăng cường rau xanh và chất xơ giúp cải thiện tiêu hóa, nâng cao miễn dịch.

Ông nhấn mạnh dinh dưỡng là biện pháp can thiệp đơn giản, chi phí thấp nhưng mang lại hiệu quả bền vững vì gắn liền với bữa ăn hằng ngày. Thông qua bữa cơm gia đình, bữa ăn học đường, suất ăn tại nơi làm việc cùng các hoạt động truyền thông giáo dục dinh dưỡng, có thể góp phần thay đổi hành vi và nâng cao sức khỏe cho hàng triệu người.

Từ thực tiễn điều trị, nhiều trường hợp người bệnh chỉ cần điều chỉnh chế độ ăn kết hợp thay đổi lối sống đã giảm được lượng thuốc sử dụng, kiểm soát bệnh hiệu quả hơn, thậm chí cải thiện một số rối loạn chuyển hóa ngay từ giai đoạn sớm.