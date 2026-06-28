Xe đầu kéo cơi nới thùng bỏ chạy khi gặp CSGT

TPO - Tài xế xe đầu kéo có thùng xe cơi nới, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng và không có giấy phép lái xe phù hợp, vừa bị Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội lập biên bản xử phạt tổng số tiền 67 triệu đồng, tạm giữ phương tiện.

Phương tiện vi phạm.

Trước đó, khoảng 11h ngày 27/6, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 21B, Tổ công tác số 2 thuộc Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội phát hiện xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 30M-370.XX kéo theo sơmi rơmoóc biển kiểm soát 29RM-060.XX có dấu hiệu cơi nới kích thước thành thùng xe.

Tổ công tác ra hiệu lệnh yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành hiệu lệnh mà tăng tốc bỏ chạy. Lực lượng CSGT đã bám theo, liên tục sử dụng loa phát tín hiệu yêu cầu dừng xe. Đến khu vực đường 427, tài xế mới chấp hành dừng phương tiện.

Qua kiểm tra, người điều khiển phương tiện được xác định là N.C.P (SN 1993, trú tại Hà Nội). Kết quả kiểm tra cho thấy phương tiện có kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; người điều khiển không có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển. Kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe, kết quả đều âm tính.

Căn cứ hành vi vi phạm, Đội CSGT đường bộ số 10 đã lập biên bản xử phạt đối với tài xế N.C.P, đồng thời là chủ phương tiện, với các vi phạm: Đưa phương tiện có kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật; không có giấy phép lái xe theo quy định; không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông. Tổng mức xử phạt 67 triệu đồng.

Ngoài hình thức xử phạt tiền, lực lượng chức năng còn tạm giữ phương tiện và buộc chủ phương tiện khôi phục lại kích thước thùng xe theo đúng quy định trước khi tiếp tục tham gia giao thông.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo, hành vi không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng làm nhiệm vụ không chỉ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Đối với các phương tiện tự ý cơi nới, thay đổi kích thước thành thùng xe nhằm chở quá tải, lực lượng CSGT sẽ kiên quyết phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.