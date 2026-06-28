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Miền Bắc mưa lớn diện rộng từ đêm nay

Nguyễn Hoài

TPO - Từ đêm nay (28/6), miền Bắc bước vào một đợt mưa lớn diện rộng với trọng tâm mưa là khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Miền Trung tiếp tục nắng nóng nhưng giảm về cường độ. Tây Nguyên, Nam Bộ mưa dông vào chiều tối.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ hôm nay nắng gián đoạn, từ chiều tối đến sáng mai có thể xuất hiện mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ.

Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, từ đêm nay đến ngày 30/6 có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa từ 50-120mm, có nơi trên 250mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, cao nhất 30-33 độ.

Hà Nội ngày có lúc có mưa rào và dông, nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, cao nhất 32-34 độ.

Dự báo trong hai ngày 29-30/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn diện rộng, khu vực đồng bằng có mưa dông rải rác vào chiều tối, đêm và sáng.

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Miền Bắc đón mưa lớn diện rộng từ đêm nay. Ảnh minh hoạ: Nam Giang.

Thanh Hóa đến Phú Yên cũ hôm nay nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Dự báo nắng nóng còn kéo dài ở miền Trung đến ngày 30/6. Từ 1/7 nắng nóng chấm dứt.

Khánh Hoà, Bình Thuận cũ ngày nắng nóng cục bộ, chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và tối nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

TPHCM ngày nắng, chiều tối nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ.

Dự báo trong những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa to.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #nắng nóng #mưa dông #thời tiết miền Bắc #thời tiết miền Trung

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