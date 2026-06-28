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Giới trẻ

Tuổi trẻ Nghệ An tiếp sức đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

Ngọc Tú

TPO - Tại nhiều điểm thu nhận mẫu ADN trên địa bàn tỉnh, đoàn viên thanh niên đã đảm nhận nhiều phần việc thiết thực, góp phần giúp quá trình lấy mẫu diễn ra nhanh chóng, thuận lợi và hiệu quả.

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Những ngày cuối tháng 6, tại các điểm thu nhận mẫu ADN﻿ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, màu áo xanh thanh niên đã đảm nhận nhiều phần việc, góp phần giúp quá trình triển khai diễn ra nhanh chóng, thuận lợi; lan tỏa sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", chung tay giúp các gia đình sớm tìm thấy các phần mộ anh hùng liệt sĩ﻿. Ảnh: Ngọc Tú
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Hàng trăm đoàn viên, thanh niên tại các địa phương ở Nghệ An đã tình nguyện hỗ trợ nhiều phần việc, từ hướng dẫn người dân làm thủ tục, kê khai thông tin, đến hỗ trợ nước uống, điều phối người tham gia lấy mẫu... Đoàn viên, thanh niên﻿ đã trở thành lực lượng hỗ trợ đắc lực, góp phần giúp hoạt động thu nhận mẫu diễn ra khoa học, nhanh chóng và hiệu quả.
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Tại xã Đại Đồng, những ngày qua, đông đảo đoàn viên thanh niên đã đến điểm thu nhận mẫu ADN để hỗ trợ thân nhân liệt sĩ.
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Áo xanh thanh niên cùng lực lượng vũ trang hỗ trợ từng cụ già đến điểm thu nhận mẫu an toàn.
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Với tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và xung kích của tuổi trẻ, lực lượng đoàn viên thanh niên đã góp phần giúp quá trình thu mẫu ADN diễn ra thuận lợi, khoa học, nhanh chóng và hiệu quả. Hoạt động không chỉ thể hiện vai trò đồng hành của tổ chức Đoàn trong các nhiệm vụ chính trị tại địa phương mà còn góp phần lan tỏa sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.
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Tại xã Đô Lương, Đoàn xã đã huy động đông đảo đoàn viên tham gia hỗ trợ điểm thu mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.
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Các thân nhân liệt sĩ đến được các đoàn viên thanh niên hướng dẫn nhiệt tình nhằm giảm thời gian chờ đợi lấy mẫu.
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Tại xã Bích Hào, đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ Chiến dịch "500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
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Các bạn trực tiếp hướng dẫn thân nhân kê khai hồ sơ, rà soát thông tin liệt sĩ, hoàn thiện biểu mẫu và giải đáp những nội dung liên quan đến công tác đối chiếu, xác minh.
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Trong khi đó, đoàn viên xã Giai Lạc cũng tích cực đồng hành cùng các lực lượng tại điểm thu nhận mẫu ADN. Từ sắp xếp hồ sơ, điều phối người dân đến hỗ trợ quá trình lấy mẫu, các bạn trẻ đều thực hiện với tinh thần trách nhiệm, góp phần bảo đảm việc thu nhận diễn ra thuận lợi.
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Điểm chung ở tất cả các địa phương là tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Dù chỉ đảm nhận những công việc thầm lặng phía sau, nhưng sự có mặt của lực lượng đoàn viên đã góp phần quan trọng giúp hoạt động thu nhận mẫu ADN diễn ra trật tự, chính xác và hiệu quả. Đồng thời mang đến sự gần gũi, động viên tinh thần đối với các thân nhân liệt sĩ.
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Đây không chỉ là hoạt động tình nguyện đơn thuần mà còn là hành động thiết thực thể hiện lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
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Mỗi bộ hồ sơ được hoàn thiện, mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay sẽ góp thêm dữ liệu để phục vụ công tác xác minh, đối chiếu, mở ra hy vọng tìm lại danh tính cho những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì đất nước.

Theo kế hoạch, đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN tại Nghệ An được triển khai từ ngày 25/6 đến 1/7/2026 tại 130 xã, phường trên toàn tỉnh. Nghệ An bố trí 7 điểm thu nhận mẫu ADN với mục tiêu thu nhận 22.221 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh chia sẻ, việc thu nhận mẫu ADN là bước chuẩn bị quan trọng phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ, đáp ứng mong mỏi của hàng nghìn gia đình trên cả nước. Ông đề nghị các cấp, ngành, lực lượng vũ trang và địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi để thân nhân liệt sĩ tham gia lấy mẫu, bảo đảm quá trình thu nhận diễn ra khoa học, chính xác và an toàn.

Ngọc Tú
#Nghệ An #liệt sĩ #chiến dịch lấy mẫu ADN #chiến dịch #lấy mẫu ADN liệt sĩ #tuổi trẻ #đoàn viên #thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

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