Tuổi trẻ Nghệ An tiếp sức đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

TPO - Tại nhiều điểm thu nhận mẫu ADN trên địa bàn tỉnh, đoàn viên thanh niên đã đảm nhận nhiều phần việc thiết thực, góp phần giúp quá trình lấy mẫu diễn ra nhanh chóng, thuận lợi và hiệu quả.
Áo xanh thanh niên cùng lực lượng vũ trang hỗ trợ từng cụ già đến điểm thu nhận mẫu an toàn.
Với tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và xung kích của tuổi trẻ, lực lượng đoàn viên thanh niên đã góp phần giúp quá trình thu mẫu ADN diễn ra thuận lợi, khoa học, nhanh chóng và hiệu quả. Hoạt động không chỉ thể hiện vai trò đồng hành của tổ chức Đoàn trong các nhiệm vụ chính trị tại địa phương mà còn góp phần lan tỏa sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.
Đây không chỉ là hoạt động tình nguyện đơn thuần mà còn là hành động thiết thực thể hiện lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Theo kế hoạch, đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN tại Nghệ An được triển khai từ ngày 25/6 đến 1/7/2026 tại 130 xã, phường trên toàn tỉnh. Nghệ An bố trí 7 điểm thu nhận mẫu ADN với mục tiêu thu nhận 22.221 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh chia sẻ, việc thu nhận mẫu ADN là bước chuẩn bị quan trọng phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ, đáp ứng mong mỏi của hàng nghìn gia đình trên cả nước. Ông đề nghị các cấp, ngành, lực lượng vũ trang và địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi để thân nhân liệt sĩ tham gia lấy mẫu, bảo đảm quá trình thu nhận diễn ra khoa học, chính xác và an toàn.