Tuổi trẻ Nghệ An tiếp sức đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

Theo kế hoạch, đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN tại Nghệ An được triển khai từ ngày 25/6 đến 1/7/2026 tại 130 xã, phường trên toàn tỉnh. Nghệ An bố trí 7 điểm thu nhận mẫu ADN với mục tiêu thu nhận 22.221 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh chia sẻ, việc thu nhận mẫu ADN là bước chuẩn bị quan trọng phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ, đáp ứng mong mỏi của hàng nghìn gia đình trên cả nước. Ông đề nghị các cấp, ngành, lực lượng vũ trang và địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi để thân nhân liệt sĩ tham gia lấy mẫu, bảo đảm quá trình thu nhận diễn ra khoa học, chính xác và an toàn.