Chinh phục 'giấc mơ Mỹ' từ gánh xôi của mẹ

TP - Ở tuổi 33, TS Trần Quốc Thiện vừa nhận lời mời cho vị trí Giáo sư bậc I (Assistant Professor) tại Đại học Georgia Southern University (Mỹ). Ít ai biết rằng, phía sau dấu mốc ấy là hành trình đi lên từ vùng quê Hòa Vang (TP Đà Nẵng), nơi anh lớn lên bên gánh xôi của mẹ và những ngày tháng lao động nhọc nhằn mưu sinh.

Gian khó rèn ý chí

Giới thiệu về vị trí Giáo sư bậc I, TS Thiện dí dỏm cho biết, trường đầu tư cho anh một số vốn khá lớn để "khởi nghiệp" trong môi trường học thuật, từ kinh phí mua sắm trang thiết bị, máy móc, tham dự các hội nghị khoa học quốc tế đến những điều kiện phục vụ nghiên cứu và làm việc. Trường cũng cấp các suất học bổng toàn phần cho học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh tiến sĩ do anh trực tiếp hướng dẫn.

Ngay sau khi nhận vị trí mới, trên trang Facebook cá nhân với hơn 12.000 người theo dõi, TS Thiện đã đăng thông báo tuyển học viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh tiến sĩ cho phòng nghiên cứu của mình. Các ứng viên trúng tuyển sẽ được miễn toàn bộ học phí và nhận hỗ trợ sinh hoạt phí trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu. Với anh, đó không chỉ là việc xây dựng một nhóm nghiên cứu mới, mà còn là cơ hội để tiếp tục nâng đỡ những người trẻ Việt có khát vọng chinh phục tri thức. Anh muốn thêm nhiều người trẻ có được cơ hội giống như anh từng nhận được sự dẫn dắt của những người thầy tận tâm.

Có lẽ chính những trải nghiệm từ một tuổi thơ nhiều thiếu thốn đã khiến TS Thiện luôn trân quý giá trị của cơ hội và sự sẻ chia. Anh mồ côi bố khi chưa đầy 2 tuổi, còn em trai lúc đó mới 10 tháng tuổi. Gánh nặng mưu sinh dồn cả lên đôi vai người mẹ tảo tần. Hai anh em lớn lên trong cảnh thiếu trước hụt sau, nơi từng đồng tiền kiếm được đều đổi bằng những ngày lao động vất vả và sự hi sinh thầm lặng của mẹ.

“Tôi từng chẳng có ước mơ gì ngoài việc mẹ bán hết xôi”, Thiện chia sẻ. Với cậu bé Thiện ngày ấy, niềm vui đơn giản nhất sau mỗi buổi học là chạy về hỏi mẹ đã bán hết hàng chưa. Bởi chỉ khi thúng xôi của mẹ vơi đi, anh em Thiện mới có tiền ăn, học qua những tháng ngày gian khó.

TS Trần Quốc Thiện hướng dẫn học viên thạc sĩ và tiến sĩ ở Đại học Texas-Austin.

Những nhọc nhằn của cuộc sống đã hun đúc trong anh ý chí vươn lên và khát vọng đổi thay số phận. Với Thiện, học tập là con đường để thoát nghèo và mở ra một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân.

Anh trở thành sinh viên ngành Xây dựng cầu đường của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Sau khi tốt nghiệp, anh làm kỹ sư xây dựng với mong muốn sớm phụ giúp gia đình. Bước ngoặt cuộc đời đến vào năm 2016 khi một người thầy hỏi anh: “Em có muốn du học không”? Câu hỏi ấy trở thành chất xúc tác thay đổi hoàn toàn hướng đi của chàng kỹ sư trẻ. Từ đó, Thiện bắt đầu hành trình săn tìm học bổng quốc tế với niềm tin rằng tri thức có thể mở ra cánh cửa thay đổi số phận.

Năm 2017, anh giành học bổng toàn phần thạc sĩ tại Hàn Quốc. Trong môi trường học thuật hiện đại, anh Thiện bắt đầu tham gia nghiên cứu nhiều đề tài...

Vào tâm dịch để theo đuổi “giấc mơ Mỹ”

Sau khi bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ năm 2019, anh trở về công tác tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Nhưng khát vọng vươn ra biển lớn vẫn luôn thôi thúc chàng trai trẻ chinh phục các mục tiêu tiếp theo. Năm 2021, anh đứng trước một lựa chọn không hề dễ dàng khi đồng thời nhận được nhiều học bổng tiến sĩ toàn phần tại Mỹ và Úc, trong đó có Đại học New South Wales (UNSW) - ngôi trường thuộc nhóm 20 đại học hàng đầu thế giới. Cuối cùng, anh quyết định lên đường đến Mỹ để theo học chương trình tiến sĩ tại Đại học Bách khoa Virginia (Virginia Tech).

Thời điểm đó, nước Mỹ đang ở giai đoạn khốc liệt nhất của đại dịch COVID-19. Số ca tử vong đã vượt mốc 1 triệu người, và không ai có thể đoán định được lúc nào dịch kết thúc khi mà vắc xin vẫn đang trong quá trình nghiên cứu. "Tương lai và tuổi trẻ không chờ đợi ai. Nếu cứ chờ dịch qua đi mới bắt đầu, có thể mình sẽ bỏ lỡ mất cơ hội. Thế là tôi quyết định lao vào tâm dịch để chinh phục giấc mơ Mỹ”, anh nhớ lại.

Đầu năm 2021, chàng trai Đà Nẵng một mình lên đường sang Mỹ trong bộ đồ bảo hộ kín mít giữa thời điểm dịch bệnh vẫn diễn biến căng thẳng, mang theo bao ước mơ, hoài bão chinh phục giấc mơ Mỹ.

TS Trần Quốc Thiện tham dự Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu năm 2025.

Thế nhưng, nước Mỹ không giống như những gì anh hình dung. Ngôi trường nằm ở một vùng khá hẻo lánh. Mùa đông tuyết phủ trắng, cuộc sống bị cách ly bởi dịch bệnh, không người thân, không bạn bè, áp lực học tập và nghiên cứu dồn dập. Có những thời điểm anh rơi vào khủng hoảng tâm lý. May mắn lớn nhất của anh là gặp được những người thầy tận tâm. Sự động viên tinh thần và giúp đỡ từ người thầy cùng môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp đã giúp anh dần thích nghi, từng bước khẳng định bản thân.

Chỉ sau gần ba năm nghiên cứu, Thiện hoàn thành đồng thời chương trình Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng và bằng Thạc sĩ Khoa học vật liệu tại Virginia Tech. Đây là thành tích ấn tượng bởi phần lớn nghiên cứu sinh tại Mỹ thường phải mất từ 5-6 năm để hoàn thành hành trình tương tự.

Cuối năm 2023, TS Trần Quốc Thiện được tuyển chọn vào chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Texas Austin - ngôi trường được xếp hạng 4 toàn nước Mỹ về ngành Kỹ thuật Xây dựng (theo US News). Năm 2024, anh được cấp thẻ xanh diện tài năng EB-2 NIW dành cho những cá nhân có tiềm năng phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ. Năm 2026, anh nhận lời mời cho vị trí Giáo sư bậc I tại Đại học Georgia Southern University.

Trong quá trình nghiên cứu, anh phát triển thành công mô hình thí nghiệm mới nhằm đánh giá khả năng hấp thụ CO2 của bê tông xi măng. Đây là hướng nghiên cứu có ý nghĩa lớn trong bối cảnh thế giới nỗ lực giảm phát thải carbon và ứng phó với biến đổi khí hậu. Anh còn tham gia các dự án nghiên cứu vật liệu sửa chữa siêu nhanh đường băng quân sự do Không lực Mỹ tài trợ, cũng như các nghiên cứu ứng dụng vật liệu tái chế công nghiệp trong xây dựng.

“Tròn 5 năm trên đất Mỹ, tôi đã trải qua những ngày tháng đánh đổi bằng rất nhiều mồ hôi, nước mắt, sự cô đơn và cả những rủi ro về sức khỏe, tính mạng. Nhưng cuối cùng, tôi đã làm được”, anh Thiện chia sẻ.

Hãy tìm cho mình người thầy tốt

Không chỉ ghi dấu ấn trong nghiên cứu khoa học, TS Thiện còn tích cực tham gia các hoạt động kết nối cộng đồng trí thức Việt. Anh từng giữ cương vị Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Bách khoa Virginia. Anh là thành viên Ban điều hành Mạng lưới Tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu (Global VYSA) do T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức, đồng thời phụ trách các nhiệm vụ học thuật của Hội Chuyên gia và Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ (VPS).

Không dừng lại ở đó, anh còn sáng lập cộng đồng học thuật PhD.Hub. Chỉ sau gần 2 năm hoạt động, cộng đồng PhD.Hub đã quy tụ hơn 143.000 thành viên, trí thức trong và ngoài nước. Đây là diễn đàn nơi các thành viên có thể tìm kiếm, chia sẻ thông tin học bổng toàn phần ở các bậc học, kinh nghiệm học thuật, nghiên cứu khoa học, cũng như tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ nhau trên chặng đường đưa tri thức Việt vươn tầm quốc tế.

Từ ngân sách cá nhân, anh đã thành lập Quỹ học bổng PhD.Hub Foundation nhằm hỗ trợ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu khát vọng, ý chí vươn lên. Bạn bè của anh cũng đóng góp quà tặng, sách vở… vào Quỹ học bổng để làm cầu nối giúp các bạn trẻ tiếp cận cơ hội học tập, nghiên cứu và hiện thực hóa những hoài bão lớn lao trong tương lai. Nhiều bạn trẻ đã giành được các suất học bổng giá trị từ Anh, Mỹ, châu Âu và nhiều quốc gia phát triển khác.

Nhìn lại chặng đường đã qua, TS Thiện cho rằng, muốn thực hiện được hoài bão mỗi bạn trẻ nên có một kế hoạch cụ thể, chiến lược rõ ràng cho từng giai đoạn. “Nhìn thế giới qua bức tranh lớn, kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng. Và đặc biệt, hãy tìm cho mình người thầy tốt”, anh Thiện nhắn nhủ.