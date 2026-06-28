‘Chiến sĩ nhí’ trải nghiệm đặc biệt trong môi trường đặc công tinh nhuệ

TPO - Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tổ chức chương trình Học kỳ trong Quân đội năm 2026 với chủ đề “Những bước chân Phù Đổng”, mang đến cho các em học sinh hành trình trải nghiệm và rèn luyện kéo dài 9 ngày tại Lữ đoàn Đặc công Bộ 113, Binh chủng Đặc công, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Không chỉ được sống trong môi trường kỷ luật của quân đội, các em còn được tôi luyện ý chí, bồi đắp tinh thần trách nhiệm, kỹ năng sống và bản lĩnh để trưởng thành, sẵn sàng chinh phục những thử thách trên hành trình phát triển bản thân.

Chương trình Học kỳ trong Quân đội là mô hình giáo dục trải nghiệm đã được Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam duy trì và phát triển suốt 17 năm qua, trở thành môi trường giáo dục thực tiễn uy tín, giúp thanh thiếu nhi rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng sống và ý thức trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Các em học sinh có hành trình trải nghiệm và rèn luyện kéo dài 9 ngày tại Lữ đoàn Đặc công Bộ 113, Binh chủng Đặc công, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Điểm nhấn của chương trình năm nay là các hoạt động huấn luyện được tổ chức tại Lữ đoàn Đặc công Bộ 113 – một trong những đơn vị đặc công tinh nhuệ của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong môi trường quân ngũ chính quy, các học viên sẽ tìm hiểu truyền thống vẻ vang của lực lượng Đặc công Việt Nam.

Các em được trải nghiệm nếp sống, sinh hoạt và nhiệm vụ của người lính đặc công. Đồng thời, các em sẽ giao lưu với cán bộ, chiến sĩ và tham gia nhiều hoạt động mang đậm bản sắc quân đội. Những trải nghiệm này góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Các "chiến sĩ nhí" được huấn luyến nếp sống nội vụ, học cách sắp xếp, gấp gọn quần áo và chăn màn ngăn nắp, vuông vắn

Không chỉ chú trọng các nội dung rèn luyện quân sự như điều lệnh đội ngũ, tác phong quân đội, kỹ năng sinh hoạt tập thể, kỹ năng tự lập và tinh thần kỷ luật, chương trình năm 2026 còn tăng cường nhiều chuyên đề về sức khỏe tinh thần và tâm lý học đường – vấn đề đang nhận được sự quan tâm lớn của các gia đình và xã hội hiện nay.

Các em được tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động ý nghĩa

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, chia sẻ chuyên đề và thực hành kỹ năng, học viên sẽ được trang bị kiến thức về quản lý cảm xúc, xây dựng sự tự tin, kỹ năng giao tiếp tích cực, kỹ năng ứng phó với áp lực học tập, căng thẳng trong cuộc sống và những thách thức thường gặp ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Các nội dung được thiết kế phù hợp với từng độ tuổi, giúp các em hiểu bản thân hơn, biết cách cân bằng cảm xúc và xây dựng thái độ sống tích cực.

Bên cạnh đó, chương trình tiếp tục duy trì nhiều hoạt động giáo dục giá trị sống đã tạo dấu ấn trong những năm qua như hành trình quân hành, hoạt động đồng đội, chương trình “Đêm cảm xúc”, viết thư gửi gia đình, chuyên đề về lòng biết ơn, tình yêu thương và Gala chiến sĩ. Đây là những trải nghiệm giúp các em học cách sẻ chia, thấu hiểu cha mẹ, trân trọng những giá trị của gia đình và hình thành những phẩm chất cần thiết cho quá trình trưởng thành.