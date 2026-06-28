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Cuộc trở về sau 58 năm của liệt sĩ hy sinh trên đất bạn Lào

Hoài Nam

TPO - Sau 58 năm hy sinh trên đất bạn Lào và yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, hài cốt liệt sĩ Lê Trọng Châu đã được đưa về an táng tại quê nhà Hà Tĩnh.

Mới đây, chính quyền, các đoàn thể cùng đông đảo người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đã tổ chức lễ đón, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lê Trọng Châu tại Nghĩa trang liệt sĩ Núi Nài theo nguyện vọng của gia đình. Sau hành trình dài hơn nửa thế kỷ, người chiến sĩ năm xưa đã trở về yên nghỉ trên mảnh đất quê hương.

Theo người thân, liệt sĩ Lê Trọng Châu sinh năm 1949 tại xã Thạch Hưng, huyện Thạch Hà (cũ), nay thuộc tổ dân phố Trung Hưng, phường Thành Sen. Ông là con thứ tám trong một gia đình nông dân giàu truyền thống cách mạng, có anh trai là thương binh.

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Hài cốt liệt sĩ Lê Trọng Châu được an táng tại nghĩa trang quê nhà sau hơn nửa thế kỷ mong mỏi của người thân.

Lớn lên trong những năm tháng đất nước chìm trong khói lửa chiến tranh, chàng trai trẻ Lê Trọng Châu sớm nuôi dưỡng lý tưởng cống hiến. Mang theo khát vọng của tuổi trẻ, ông tình nguyện lên đường nhập ngũ, trở thành chiến sĩ Đại đội 1, Binh trạm 31, Đoàn 559, đảm nhiệm vận tải quân sự chiến lược trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại.

Năm 1968, khi tuyến vận tải Trường Sơn bước vào giai đoạn đặc biệt ác liệt, ông được điều động sang nước bạn Lào thực hiện nhiệm vụ quốc tế, góp phần bảo vệ tuyến vận tải chiến lược. Ngày 29/7/1968, trong một trận chiến đấu trên đất bạn, người chiến sĩ mới 19 tuổi đã anh dũng hy sinh.

Sau đó, hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn (Quảng Trị). Dẫu biết nơi ông yên nghỉ là mảnh đất thiêng của Tổ quốc, nhưng suốt 58 năm qua, gia đình vẫn luôn đau đáu một nguyện vọng được đón liệt sĩ trở về quê hương. Đến nay, mong ước ấy đã thành hiện thực.

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Lãnh đạo phường Thành Sen, các đoàn thể thắp nén hương tưởng nhớ liệt sĩ Lê Trọng Châu.

Bà Trần Thị Thủy Nga - Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen, cho biết, việc đưa hài cốt liệt sĩ Lê Trọng Châu trở về an táng tại quê hương không chỉ là niềm an ủi, vơi bớt nỗi mong ngóng của gia đình, mà còn thể hiện sự tri ân sâu sắc của quê hương đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Theo bà Nga, đây cũng là dịp để các cấp, các ngành và nhân dân địa phương tiếp tục gìn giữ, phát huy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", chăm lo tốt hơn công tác đền ơn đáp nghĩa, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với các thế hệ trẻ.

"Việc đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình không chỉ thực hiện tâm nguyện của người thân mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhắc nhở thế hệ hôm nay về sự hy sinh to lớn của cha anh để có được cuộc sống hòa bình hôm nay", bà Nga chia sẻ.

Hoài Nam
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