Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 1

TPO - Ngày 28/6, tại Thái Nguyên, Quân khu 1 tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu. Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị.

Thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ, Trung tướng Trương Mạnh Dũng - Tư lệnh Quân khu 1, được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam kể từ ngày 22/6/2026.

Theo chỉ định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1, tiếp nhận nhiệm vụ của Tư lệnh Quân khu 1.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng hoa chúc mừng Trung tướng Trương Mạnh Dũng và Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh. Ảnh: Đức Thúy

Tại hội nghị, Trung tướng Trương Mạnh Dũng đã bàn giao toàn diện chức trách, nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 1 cho Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh theo đúng quy định.

Nội dung bàn giao bao gồm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu; huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cùng các nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Chúc mừng Trung tướng Trương Mạnh Dũng được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng tin tưởng giao trọng trách mới, Đại tướng Phan Văn Giang đồng thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của Trung tướng Trương Mạnh Dũng trên cương vị Tư lệnh Quân khu 1 trong thời gian qua.

Cùng tham dự hội nghị có lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị; chỉ huy một số cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 1.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh cùng tập thể Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật.

Đặc biệt là quan tâm triển khai chặt chẽ công tác quản lý đất quốc phòng, rà phá bom mìn và Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ…; quyết tâm xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.