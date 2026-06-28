Hai đồng minh của Mỹ siết chặt hợp tác quân sự, nối lại tập trận

TPO - Hôm nay (28/6), Hàn Quốc và Nhật Bản tái khẳng định cam kết hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, đồng thời nhất trí khôi phục diễn tập tìm kiếm - cứu nạn chung, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác an ninh giữa hai đồng minh của Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back (bìa phải) và người đồng cấp Nhật Bản Shinjiro Koizumi trong lễ đón tại Seoul, ngày 28/6. (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc gặp tại Seoul, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back và người đồng cấp Nhật Bản Shinjiro Koizumi nhất trí phối hợp thúc đẩy ổn định khu vực thông qua hợp tác song phương cũng như khuôn khổ hợp tác với Mỹ. Đây là vòng đối thoại quốc phòng lần thứ 6 giữa hai nước.

“Bộ trưởng hai bên cùng chia sẻ quan điểm sẽ tiếp tục hợp tác nhằm duy trì hòa bình và ổn định khu vực trong bối cảnh môi trường an ninh đang diễn biến nghiêm trọng”, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong thông cáo về cuộc hội đàm.

Kể từ năm 2022, với sự khuyến khích của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã nỗ lực tăng cường quan hệ song phương, vượt qua những bất đồng lịch sử kéo dài. Chính sách này tiếp tục được Tổng thống Lee Jae Myung và Thủ tướng Sanae Takaichi duy trì.

Năm 2019, Seoul từng quyết định chấm dứt Hiệp định Chia sẻ thông tin quân sự chung (GSOMIA) với Nhật Bản, sau khi Tokyo hạn chế xuất khẩu vật liệu bán dẫn và loại Hàn Quốc khỏi danh sách đối tác thương mại ưu đãi. Động thái này xuất phát từ những tranh cãi chưa được giải quyết liên quan đến thời kỳ Nhật Bản đô hộ bán đảo Triều Tiên.

Năm 2025, Thủ tướng Nhật Bản khi đó là Shigeru Ishiba và Tổng thống Hàn Quốc Lee đã nhất trí tăng cường hợp tác về an ninh và kinh tế. Bộ trưởng quốc phòng hai nước cam kết phối hợp với Mỹ nhằm đối phó mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên, bao gồm hợp tác về trí tuệ nhân tạo (AI), các hệ thống không người lái và tổ chức diễn tập ba bên thường niên.

Tháng 1 năm nay, Thủ tướng Takaichi và Tổng thống Lee nhất trí thúc đẩy hơn nữa cơ chế “ngoại giao con thoi” song phương, đồng thời mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.

Trong cuộc gặp ngày 28/6, Bộ trưởng Ahn và người đồng cấp Koizumi cũng nhất trí tiếp tục thúc đẩy giao lưu giữa các đội bay biểu diễn của không quân hai nước - Black Eagles của Hàn Quốc và Blue Impulse của Nhật Bản, đồng thời mở rộng hoạt động diễn tập tìm kiếm, cứu nạn nhằm ứng phó với nhiều kịch bản tai nạn trên biển.

Trước đó, hai bên thảo luận về khả năng ký kết thỏa thuận hỗ trợ hậu cần quân sự, bao gồm cung cấp nhiên liệu, lương thực và đạn dược. Hai nước cũng nhất trí tổ chức diễn tập tìm kiếm, cứu nạn nhân đạo chung vào tháng 6, lần đầu tiên sau gần 1 thập kỷ.

Tuy nhiên, căng thẳng giữa hai bên vẫn chưa hoàn toàn được xóa bỏ. Những bất đồng liên quan đến vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị ép buộc phục vụ trong các nhà thổ của quân đội Nhật Bản trong Thế chiến II vẫn dai dẳng. Tháng 2 vừa qua, Seoul phản đối sự kiện do Chính phủ Nhật Bản tổ chức về nhóm đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Takeshima, còn Hàn Quốc gọi là Dokdo mà Seoul đang kiểm soát.