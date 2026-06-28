Nhà máy lọc dầu Nga bốc cháy dữ dội sau khi Ukraine phóng hàng trăm máy bay không người lái

TPO - Sáng 28/6, một đợt tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã gây hỏa hoạn tại một số cơ sở năng lượng quan trọng ở miền nam nước Nga và bán đảo Crimea.

Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công phối hợp bằng UAV nhằm vào nhiều mục tiêu năng lượng và hậu cần quân sự tại miền nam nước Nga cũng như bán đảo Crimea.

Mục tiêu chính là nhà máy lọc dầu Slavyansk nằm tại thị trấn Slavyansk-na-Kubani, vùng Krasnodar. Sau hàng loạt tiếng nổ, đám cháy lớn đã bao trùm một phần cơ sở này.

Trụ sở chỉ huy tác chiến vùng Krasnodar cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra sau khi các mảnh vỡ UAV rơi xuống khu vực nhà máy. Thống đốc vùng Krasnodar Veniamin Kondratyev xác nhận vụ cháy, đồng thời cho biết cuộc tấn công còn làm hư hại đường dây điện, đường ống dẫn khí và một số nhà dân. Theo ông, vụ việc khiến một người thiệt mạng và một người khác bị thương.

Mặc dù chính quyền địa phương không nêu rõ mức độ thiệt hại đối với nhà máy lọc dầu, các đoạn video và lời kể của nhân chứng trên mạng xã hội cho thấy cột khói đen dày đặc cùng ngọn lửa lớn bốc lên từ khu vực này.

Dữ liệu từ các nhóm tình báo nguồn mở (OSINT) và hệ thống vệ tinh FIRMS của NASA cũng ghi nhận nhiều điểm cháy diễn ra gần các bồn chứa nhiên liệu và khu vực ổn định dầu khí thuộc công ty RN-Krasnodarneftegaz.

Nhà máy lọc dầu Slavyansk được xem là một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất miền nam nước Nga, sản xuất nhiên liệu hàng không, xăng và dầu nhiên liệu. Cơ sở này cũng là đầu mối hậu cần quan trọng phục vụ hoạt động tiếp nhiên liệu cho quân đội Nga và các lực lượng đồn trú tại Crimea.

Nhà máy lọc dầu Slavyansk, vùng Krasnodar của Nga bốc cháy sau vụ tập kích bằng UAV.

Trong khi đó, Thống đốc vùng Yaroslavl Mikhail Yevrayev cho biết các lối ra vào thành phố Yaroslavl đã tạm thời bị phong tỏa do nguy cơ UAV tấn công. Thành phố này cũng là nơi đặt một nhà máy lọc dầu từng nhiều lần trở thành mục tiêu của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga trong một tuyên bố mới nhất cho biết, lực lượng phòng không đã đánh chặn và phá hủy tổng cộng 213 UAV trong đêm.

Cùng thời điểm, các cuộc tấn công cũng nhằm vào bán đảo Crimea. Theo các kênh Telegram địa phương, Nhà máy Nhiệt điện Saki (Saki TEC) đã bốc cháy sau nhiều đợt không kích trong đêm.

Hình ảnh vệ tinh được dẫn lại cho thấy đám cháy bùng phát tại khu vực bể chứa nhiên liệu của nhà máy. Cơ sở này đã bị tấn công liên tục suốt đêm, ghi nhận 16 vụ nổ trong vòng một giờ cùng với những cột khói lớn.

Nhà máy Nhiệt điện Saki có công suất 149,4 MW, đóng vai trò là nguồn cung cấp điện và nhiệt quan trọng cho thành phố Saki cũng như khu vực lân cận.