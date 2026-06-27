Cận cảnh radar xuyên đất dò tìm mộ liệt sĩ trong Kinh thành Huế

TPO - Thiết bị radar xuyên đất (GPR) chuyên dụng được triển khai tại nhiều vị trí trong Kinh thành Huế nhằm dò tìm, phát hiện các dấu hiệu bất thường dưới lòng đất, phục vụ Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.
Trước đó, theo kế hoạch ban đầu của Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP. Huế (Ban chỉ đạo), đợt khảo sát dự kiến diễn ra từ ngày 25 đến 28/6. Theo đó, các lực lượng chức năng tiến hành xác định mốc giới và phạm vi khảo sát; sau đó công tác dò tìm bằng radar xuyên đất được dự kiến thực hiện tại các khu vực đường phố gần cửa Chánh Tây, cửa Đông Ba, cửa Hậu.
Thông tin từ Ban Chỉ đạo TP. Huế, kết quả khảo sát bằng radar xuyên đất tại 2 địa điểm trong Kinh thành Huế vừa được công bố đã bước đầu phát hiện 3 vị trí nghi có vùng xáo trộn địa tầng. Trong đó, khu vực đường Xuân 68 ghi nhận 2 vị trí nghi vấn, còn khu vực đường Tôn Thất Thiệp - Thái Phiên, sát cửa Chánh Tây, phát hiện 1 vị trí nghi xáo trộn địa tầng. Đây là cơ sở quan trọng để cơ quan chức năng tiếp tục phân tích, xác minh và xem xét triển khai các bước tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.