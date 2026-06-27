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Người lính

Cận cảnh radar xuyên đất dò tìm mộ liệt sĩ trong Kinh thành Huế

Ngọc Văn

TPO - Thiết bị radar xuyên đất (GPR) chuyên dụng được triển khai tại nhiều vị trí trong Kinh thành Huế nhằm dò tìm, phát hiện các dấu hiệu bất thường dưới lòng đất, phục vụ Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.

VIDEO: Cận cảnh công nghệ radar xuyên đất tìm mộ liệt sĩ ở Huế.
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Lần đầu tiên, lực lượng chức năng sử dụng radar xuyên đất﻿ (GPR) để rà quét, thu thập dữ liệu dưới lòng đất tại các khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ ở khu vực bên trong Kinh thành Huế, như đường Xuân 68 và vị trí gần cửa Chánh Tây (phường Phú Xuân), nhằm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
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Đây là hoạt động nằm trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ do TP. Huế triển khai.
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Trước đó, theo kế hoạch ban đầu của Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP. Huế (Ban chỉ đạo), đợt khảo sát dự kiến diễn ra từ ngày 25 đến 28/6. Theo đó, các lực lượng chức năng tiến hành xác định mốc giới và phạm vi khảo sát; sau đó công tác dò tìm bằng radar xuyên đất được dự kiến thực hiện tại các khu vực đường phố gần cửa Chánh Tây, cửa Đông Ba, cửa Hậu.
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Tại hiện trường thăm dò thuộc đường Xuân 68 (gần cửa Đông Ba) và Tôn Thất Thiệp (gần cửa Chánh Tây), các chuyên gia điều khiển radar di chuyển theo từng tuyến đã được đánh dấu sẵn để quét toàn bộ khu vực nghi vấn. Dữ liệu﻿ thu nhận từ thiết bị được ghi lại liên tục, phục vụ quá trình phân tích chuyên sâu sau khảo sát.
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Radar xuyên đất hoạt động dựa trên nguyên lý phát sóng điện từ xuống lòng đất. Khi gặp các lớp địa chất hoặc vật thể có cấu trúc khác biệt so với môi trường xung quanh, tín hiệu sẽ phản xạ trở lại và được thiết bị ghi nhận, xử lý thành dữ liệu phục vụ đánh giá.
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Nhờ công nghệ này, lực lượng chức năng có thể phát hiện các dấu hiệu xáo trộn địa tầng, hố chôn lấp hoặc những dị thường dưới mặt đất mà không cần đào bới ngay từ đầu. Đây được xem là giải pháp kỹ thuật quan trọng nhằm khoanh vùng chính xác các vị trí cần xác minh.
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Trong đợt khảo sát lần này, radar xuyên đất được sử dụng tại nhiều điểm nghi vấn trong Kinh thành Huế với tổng diện tích rà quét khoảng 1.350 m2. Các vị trí khảo s﻿át được lựa chọn trên cơ sở tổng hợp thông tin từ nhân chứng, cựu chiến binh, người dân địa phương và các nguồn tư liệu lịch sử liên quan đến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
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Trước khi triển khai thiết bị chuyên dụng, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế đã nhiều lần tổ chức khảo sát thực địa, đối chiếu tài liệu và xác minh thông tin tại các địa điểm nghi có mộ tập thể liệt sĩ. Mới đây nhất, lực lượng chức năng tiếp tục khảo sát khu vực cửa Hữu sau khi tiếp nhận thêm nguồn tin từ các cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại Huế.
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Trong đợt khảo sát này, Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4, yêu cầu quá trình thăm dò, thu thập và phân tích dữ liệu phải được thực hiện chặt chẽ, kết hợp giữa kết quả kỹ thuật với thông tin lịch sử﻿ và lời kể nhân chứng nhằm nâng cao độ chính xác trong xác định vị trí chôn cất liệt sĩ.
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Theo Ban Chỉ đạo TP. Huế, kết quả thu được từ radar xuyên đất sẽ là cơ sở quan trọng để đánh giá, kết luận các nguồn tin, từ đó xem xét triển khai khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới. Cùng với việc ứng dụng phương tiện kỹ thuật hiện đại, công tác thu thập tư liệu, tìm kiếm nhân chứng vẫn đang được tiếp tục mở rộng với quyết tâm sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, quê hương và gia đình.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo TP. Huế, kết quả khảo sát bằng radar xuyên đất tại 2 địa điểm trong Kinh thành Huế vừa được công bố đã bước đầu phát hiện 3 vị trí nghi có vùng xáo trộn địa tầng. Trong đó, khu vực đường Xuân 68 ghi nhận 2 vị trí nghi vấn, còn khu vực đường Tôn Thất Thiệp - Thái Phiên, sát cửa Chánh Tây, phát hiện 1 vị trí nghi xáo trộn địa tầng. Đây là cơ sở quan trọng để cơ quan chức năng tiếp tục phân tích, xác minh và xem xét triển khai các bước tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ngọc Văn
#radar xuyên đất Huế #tìm mộ liệt sĩ Kinh thành Huế #quy tập hài cốt liệt sĩ #Chiến dịch 500 ngày đêm #khảo sát mộ liệt sĩ #cửa Chánh Tây Huế #Xuân Mậu Thân 1968 #Bộ CHQS TP. Huế

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