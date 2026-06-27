Cận cảnh radar xuyên đất dò tìm mộ liệt sĩ trong Kinh thành Huế

Thông tin từ Ban Chỉ đạo TP. Huế, kết quả khảo sát bằng radar xuyên đất tại 2 địa điểm trong Kinh thành Huế vừa được công bố đã bước đầu phát hiện 3 vị trí nghi có vùng xáo trộn địa tầng. Trong đó, khu vực đường Xuân 68 ghi nhận 2 vị trí nghi vấn, còn khu vực đường Tôn Thất Thiệp - Thái Phiên, sát cửa Chánh Tây, phát hiện 1 vị trí nghi xáo trộn địa tầng. Đây là cơ sở quan trọng để cơ quan chức năng tiếp tục phân tích, xác minh và xem xét triển khai các bước tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.