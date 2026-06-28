Tương tác với nội dung sai sự thật trên mạng, 135 trường hợp ở Hà Tĩnh bị mời làm việc

TPO - Công an Hà Tĩnh đã xác minh, làm việc với 135 trường hợp có hành vi tương tác với các nội dung mà cơ quan công an xác định là xuyên tạc, sai sự thật trên mạng xã hội.

Ngày 28/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã tổ chức xác minh, làm việc, răn đe và giáo dục 135 trường hợp có hành vi tương tác với các nội dung trên mạng xã hội mà cơ quan công an xác định là xuyên tạc, sai sự thật trong giai đoạn từ năm 2020 đến nay.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài khoản Facebook trên địa bàn tham gia bình luận, tương tác với các nội dung mang tính tiêu cực, xuyên tạc được đăng tải trên một số trang như "thoibao.de", "Lê Trung Khoa" và "Nguyễn Văn Đài".

Từ ngày 10/5 đến 20/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an cấp xã đồng loạt xác minh, mời làm việc các trường hợp liên quan.

Cơ quan công an làm việc với trường hợp vi phạm (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua làm việc, phần lớn các trường hợp thừa nhận đã bình luận, tương tác với những nội dung chưa được kiểm chứng, sai sự thật. Theo cơ quan công an, nhiều người chưa nhận thức đầy đủ về tính chất, mức độ nguy hại của thông tin xấu độc trên không gian mạng nên đã vô tình tương tác, góp phần lan truyền các thông tin này.

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, các trang mạng nêu trên do các cá nhân quản lý, thường xuyên đăng tải các nội dung mà cơ quan chức năng xác định là sai sự thật, xuyên tạc.

Sau khi được tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, đặc biệt là Luật An ninh mạng, các trường hợp liên quan đã tự nguyện gỡ bỏ các nội dung đã tương tác, rời khỏi các hội, nhóm liên quan và ký cam kết không tái phạm.

Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người dân thận trọng khi tiếp cận, bình luận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; chỉ tiếp nhận thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống và các nguồn đã được kiểm chứng. Đồng thời, không tham gia bình luận, chia sẻ hoặc tiếp tay lan truyền thông tin sai sự thật; kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các trường hợp vi phạm để phối hợp xử lý theo quy định.