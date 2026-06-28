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Pháp luật

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Bóc gỡ đường dây, thu giữ hàng trăm kg ma túy từ biên giới 'đổ bộ' về TPHCM

Tân Châu

TPO - Viện KSND TPHCM hoàn tất cáo trạng truy tố đường dây ma túy xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn do Nguyễn Hồng Đệ và Phùng Lý Phúc cầm đầu. Khối lượng tang vật bị triệt phá trong vụ án này lên tới hàng trăm kg ma túy các loại.

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố 32 bị can nằm trong đường dây ma túy khủng do Nguyễn Hồng Đệ (SN 1991, hộ khẩu tỉnh Lâm Đồng) và Phùng Lý Phúc (SN 1990, Hộ khẩu TPHCM) điều hành. Các bị can bị truy tố về các tội danh: Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Không tố giác tội phạm.

Mạng lưới này hoạt động vô cùng tinh vi từ năm 2023, trong đó bị can Nguyễn Hồng Đệ bị cáo buộc đóng vai trò đầu nậu, trực tiếp đặt mua ma túy số lượng lớn (mỗi lần từ 20 – 50kg) từ các đối tượng người nước ngoài tại Lào và Thái Lan. Sau đó, ma túy được vận chuyển trái phép về TPHCM thông qua các đầu mối trung gian.

Để che giấu tai mắt của cơ quan chức năng, Phùng Lý Phúc chịu trách nhiệm đứng ra thuê các căn nhà nguyên căn tại quận Bình Tân (cũ) để làm “kho” tập kết. Phúc còn tuyển dụng hàng loạt “chân rết” như Đặng Văn Đại, Lữ Trọng Nhân, Trần Văn Thẳng làm nhiệm vụ cảnh giới, kiểm đếm và phân phối hàng cấm. Các đối tượng giao dịch chủ yếu qua ứng dụng Telegram bảo mật và thanh toán bằng các tài khoản ngân hàng rác để xóa dấu vết dòng tiền.

Toàn bộ hoạt động của đường dây ma túy này được bóc gỡ sau khi Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM phối hợp cùng công an địa phương bất ngờ chặn đứng một mắt xích giao nhận ma túy trên đường số 5 (quận Tân Bình cũ), bắt quả tang Nguyễn Anh Nhựt và Lâm Văn Trung vào tháng 11/2023.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đặng Văn Đại tại đường Lê Trọng Tấn (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân cũ), lực lượng công an thu giữ một khối lượng ma túy khổng lồ bao gồm: hơn 144,5 kg Methamphetamine, hơn 1,3 kg MDMA và 1,3 kg Ketamine. Tiếp tục truy quét các kho hàng khác của Phùng Lý Phúc và đồng bọn, cơ quan chức năng thu giữ thêm hàng loạt gói thuốc lắc, ma túy dạng nước vui, Ketamine và Heroine...

Cáo trạng của Viện Kiểm sát xác định, trong vụ án này bị can Nguyễn Hồng Đệ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hơn 144,5 kg Methamphetamine; 2kg MDMA cùng lượng lớn chất cấm khác. Bị can Phùng Lý Phúc chịu trách nhiệm hơn 166 kg Methamphetamine, hơn 4,2 kg Ketamine và nhiều tang vật liên quan.

Các bị can còn lại bị truy tố tương ứng theo mức độ phân phối, giao hàng hoặc tổ chức bay lắc.

Tân Châu
#Nguyễn Hồng Đệ #Ma túy #methamphetamine là gì #Mua bán ma túy #Viện KSND TPHCM #Truy tố

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