Hai ca sĩ nhí khuấy động 20.000 khán giả ở concert Thanh xuân

TPO - Bộ đôi ca sĩ nhí Khánh Chi, Ali Thục Phương hòa giọng đầy cảm xúc trên sân khấu trong chương 2 - Khát vọng Thanh xuân, khiến 20.000 khán giả có mặt ở concert Thanh xuân tối 27/6 vỡ òa trong niềm tự hào.