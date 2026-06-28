Hai ca sĩ nhí khuấy động 20.000 khán giả ở concert Thanh xuân

TPO - Bộ đôi ca sĩ nhí Khánh Chi, Ali Thục Phương hòa giọng đầy cảm xúc trên sân khấu trong chương 2 - Khát vọng Thanh xuân, khiến 20.000 khán giả có mặt ở concert Thanh xuân tối 27/6 vỡ òa trong niềm tự hào.
Trình diễn tiết mục nằm trong chương hai của concert Thanh xuân - Khát vọng Thanh xuân, bộ đôi ca sĩ nhí Khánh Chi và Ali Thục Phương đã có màn song ca đầy ăn ý và cảm xúc trong liên khúc Việt Nam tử tế, Điều tử tế bay xa.
Nếu thanh xuân của các thế hệ cha anh là những bước chân ra chiến trường vì độc lập, tự do của Tổ quốc... Thì thanh xuân hôm nay đang được viết tiếp bằng trí tuệ, nhiệt huyết và tinh thần cống hiến của giới trẻ.
Màn trình diễn của Khánh Chi và Ali Thục Phương có sự hỗ trợ của vũ đoàn TRE và hàng trăm diễn viên quần chúng, mang đến không khí sôi động đầy sức trẻ cho trường đua F1 Mỹ Đình.
Kết thúc chương hai là ca sĩ Minh Ngọc với ca khúc Về quê. Người đẹp xuất hiện ấn tượng trên sân khấu trong bộ áo dài, khăn đóng màu xanh.
Mỗi khi giai điệu của Về quê cất lên, đó là lúc chạm tới cảm xúc của tất cả khán giả. Tại concert Thanh xuân, giọng hát của nữ ca sĩ Minh Ngọc đã tái hiện điều đó.
Với sự minh họa của vũ đoàn trong trang phục áo dài, nón lá, tiết mục của Minh Ngọc là nốt nhạc trong sáng, dịu dàng của concert Thanh xuân.
Màn trình diễn của các ca sĩ trong chương hai của concert Thanh xuân đã để lại cảm xúc khó quên cho 20.000 khán giả có mặt ở trường đua F1 Mỹ Đình.