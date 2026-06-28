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Giải trí

Hai ca sĩ nhí khuấy động 20.000 khán giả ở concert Thanh xuân

Duy Nam - Trọng Tài - Như Ý - Dương Triều

TPO - Bộ đôi ca sĩ nhí Khánh Chi, Ali Thục Phương hòa giọng đầy cảm xúc trên sân khấu trong chương 2 - Khát vọng Thanh xuân, khiến 20.000 khán giả có mặt ở concert Thanh xuân tối 27/6 vỡ òa trong niềm tự hào.

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Trình diễn tiết mục nằm trong chương hai của concert Thanh xuân - Khát vọng Thanh xuân, bộ đôi ca sĩ nhí Khánh Chi và Ali Thục Phương đã có màn song ca đầy ăn ý và cảm xúc trong liên khúc Việt Nam tử tế, Điều tử tế bay xa.
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Sáng tác của DTAP và Linh Cáo đã khái quát lên diện mạo của một thế hệ thanh niên năng động, trách nhiệm, tự tin làm chủ tương lai và góp phần đưa Việt Nam vững bước tiến lên trong kỷ nguyên mới...
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Nếu thanh xuân của các thế hệ cha anh là những bước chân ra chiến trường vì độc lập, tự do của Tổ quốc... Thì thanh xuân hôm nay đang được viết tiếp bằng trí tuệ, nhiệt huyết và tinh thần cống hiến của giới trẻ.
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Đó là những người trẻ tình nguyện lên rừng, xuống biển, là những thanh niên tiên phong trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...
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Màn trình diễn của Khánh Chi và Ali Thục Phương có sự hỗ trợ của vũ đoàn TRE và hàng trăm diễn viên quần chúng, mang đến không khí sôi động đầy sức trẻ cho trường đua F1 Mỹ Đình.
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Tiết mục như một lời khẳng định cho những nỗ lực, cống hiến để xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới của giới trẻ Việt Nam.
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Kết thúc chương hai là ca sĩ Minh Ngọc với ca khúc Về quê. Người đẹp xuất hiện ấn tượng trên sân khấu trong bộ áo dài, khăn đóng màu xanh.
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Mỗi khi giai điệu của Về quê cất lên, đó là lúc chạm tới cảm xúc của tất cả khán giả. Tại concert Thanh xuân, giọng hát của nữ ca sĩ Minh Ngọc đã tái hiện điều đó.
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Giọng ca ngọt ngào và phần biểu diễn duyên dáng của Minh Ngọc đã chạm tới cảm xúc của 20.000 khán giả trong chương trình.
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Với sự minh họa của vũ đoàn trong trang phục áo dài, nón lá, tiết mục của Minh Ngọc là nốt nhạc trong sáng, dịu dàng của concert Thanh xuân.
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Màn trình diễn của các ca sĩ trong chương hai của concert Thanh xuân đã để lại cảm xúc khó quên cho 20.000 khán giả có mặt ở trường đua F1 Mỹ Đình.
Duy Nam - Trọng Tài - Như Ý - Dương Triều
#concert Thanh xuân #ca sĩ nhí #Thanh xuân concert

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