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Thế giới

Hàng ngàn người tử vong ở Pháp giữa đợt nắng nóng thiêu đốt

Bình Giang

TPO - Ngày 28/6, giới chức y tế Pháp cho biết đã có thêm khoảng 1.000 ca tử vong trong đợt nắng nóng kỷ lục thiêu đốt phần lớn khu vực Tây Âu suốt nhiều ngày qua.

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Du khách che ô khi đi bộ ở Paris ngày 27/6. (Ảnh: AP)

Cơ quan Y tế cộng đồng Pháp nêu rõ trong thông cáo: “Kể từ ngày 24/6 đã ghi nhận khoảng 1.000 ca tử vong bổ sung (số liệu chưa được tổng hợp hoàn chỉnh) so với số ca tử vong được ghi nhận trong những tháng trước”.

Cơ quan này cho biết những khu vực được đặt trong tình trạng cảnh báo đỏ vì nắng nóng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, trong đó 85% số người tử vong là từ 65 tuổi trở lên.

Rất nhiều trường hợp tử vong tại nhà, đặc biệt ở vùng Île-de-France, bao gồm thủ đô Paris và các vùng ngoại ô.

“Tình hình này một lần nữa cho thấy sự cần thiết của các biện pháp hỗ trợ, đoàn kết với những người sống cô lập hoặc cô đơn kéo dài, kể cả tại các khu vực đô thị đông dân cư”, thông cáo nhấn mạnh.

Cơ quan Y tế cộng đồng Pháp cũng lưu ý số liệu mới chỉ là thống kê sơ bộ và nhiều khả năng vẫn chưa phản ánh đầy đủ quy mô thực tế.

Đợt nắng nóng tại Pháp đã dịu bớt trong ngày 28/6 sau nhiều ngày nền nhiệt khắc nghiệt, với nhiệt độ ở nhiều khu vực vượt ngưỡng 40 độ C.

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Bãi biển trên đảo Rügen của Đức đông kín người tắm, ngày 27/6. (Ảnh: AP)
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Bé gái chơi dưới đài nước ở Lithuania ngày 26/6. (Ảnh: AP)

Nhiều nước Tây Âu khác cũng ghi nhận mức nhiệt tăng vọt, kể cả ở các quốc gia Bắc Âu vốn không có mùa hè nóng nực. Viện Khí tượng Đan Mạch báo cáo mức nhiệt độ kỷ lục 37 độ C ở Ødum - ngày nóng nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận dữ liệu ở đó vào năm 1874.

Tại Thụy Sĩ, mức nhiệt độ kỷ lục 38,8 độ C được ghi nhận tại TP. Basel. Đức cũng hứng chịu mức nhiệt lên tới 40 độ C, đến mức mặt đường nhiều tuyến cao tốc trên cả nước bị nứt.

Tại TP. Dormagen ở miền tây nước Đức, hàng chục cư dân của một viện dưỡng lão đã được sơ tán do điều kiện nhiệt độ nguy hiểm trong tòa nhà. Một cư dân tại viện dưỡng lão đã tử vong trong đêm, nhưng chưa rõ liệu nguyên nhân có phải do nắng nóng hay không.

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Nhiệt kế ngoài trời ghi nhận mức nhiệt 39 độ C ở Berlin, Đức, ngày 27/6. (Ảnh: AP)

Cộng hòa Séc cũng vừa ghi nhận ngày nóng nhất trong lịch sử, với nhiệt độ 40,8 độ C tại thị trấn Doksany. Cơ quan dự báo cho biết nhiệt độ có thể còn tăng cao hơn nữa.

Người dân Anh đã phải vật lộn trong tuần này, khi nhiệt độ kỷ lục tháng 6 bị phá vỡ 3 ngày liên tiếp. Nhiệt độ ngày 26/6 lên tới 37,3 độ C, trở thành ngày nóng nhất tháng 6 trong lịch sử nước này.

Điều hòa không khí không phổ biến các quốc gia châu Âu, vì lục địa này phần lớn không phải chịu cái nóng ngột ngạt như vậy.

Bình Giang
Theo Reuters, AP
#Nắng nóng bất thường #Pháp #Châu Âu #Tử vong vì nắng nóng #Biến đổi khí hậu

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