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Người lính

Máy bay chiến đấu MiG-29 Ukraine rơi khi làm nhiệm vụ

Quỳnh Như

TPO - Không quân Ukraine cho biết một máy bay chiến đấu MiG-29 đã bị rơi trong lúc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ban đêm tại vùng Poltava, miền trung Ukraine vào ngày 27/6.

Theo thông báo đăng trên Telegram, lực lượng này đã mất liên lạc với chiếc MiG-29 khi máy bay đang thực hiện nhiệm vụ. Sau đó, Không quân Ukraine xác nhận máy bay bị rơi, song phi công đã kịp thời nhảy dù và được lực lượng tìm kiếm cứu nạn giải cứu an toàn.

"Phi công đã kịp thời phóng ghế thoát hiểm, liên lạc với đội tìm kiếm cứu nạn và ngay lập tức được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe cũng như nhận hỗ trợ cần thiết", tuyên bố của Không quân Ukraine nêu rõ.

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Giới chức nước này đã mở cuộc điều tra nhằm xác định nguyên nhân và các tình tiết dẫn đến vụ tai nạn.

Đây là sự cố hàng không quân sự mới nhất của Ukraine chỉ trong thời gian ngắn. Trước đó, vào tối 16/6, một máy bay ném bom Su-24M đã rơi trong chuyến bay huấn luyện theo kế hoạch tại huyện Shepetivka, vùng Khmelnytskyi ở phía tây Ukraine, khiến cả hai thành viên phi hành đoàn, 55 tuổi và 23 tuổi, thiệt mạng.

Theo Văn phòng Viện Kiểm sát Ukraine, các điều tra viên cùng chuyên gia của Cục Điều tra Nhà nước (DBR) đang tiến hành giải mã hộp đen của chiếc Su-24M để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Cuộc điều tra tập trung vào tình trạng kỹ thuật của máy bay, việc tuân thủ quy trình chuẩn bị bay và các quy trình vận hành trước khi cất cánh.

MiG-29 được Liên Xô phát triển vào cuối những năm 1970, giới thiệu lần đầu tiên vào đầu những năm 1980. Máy bay được thiết kế cho các nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không.

Được trang bị hai động cơ phản lực cánh quạt Klimov RD-33, lực đẩy 50 kN/mỗi động cơ, cho phép MiG-29 đạt tốc độ tối đa là Mach 2.4 (tương đương 2.450 km/h), trần bay 18.000 m và tầm hoạt động 700 km.

MiG-29 được lắp đặt một khẩu pháo tự động 30 mm GSh-30-1 với 150 viên đạn. Dưới cánh và thân MiG-29 có bảy điểm treo với sức chứa lên tới 4.000 kg, có thể mang tên lửa chống hạm, tên lửa không đối không và không đối đất, cũng như các loại bom.

Quỳnh Như
Kyiv Post
#MiG-29 #Ukrainе #tai nạn hàng không #phi công #không quân Ukraine #điều tra tai nạn

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