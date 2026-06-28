Quân đội, công an Việt Nam lên đường giúp Venezuela khắc phục thảm họa động đất

TPO - Theo nguồn tin của PV Tiền Phong, chuyến bay của Vietnam Airlines cất cánh từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Hà Nội lúc 0h10 ngày 29/6, khai thác bằng máy bay thân rộng Airbus A350. Chuyến bay đưa các lực lượng quân đội, công an Việt Nam và hàng hóa cứu trợ tới Venezuela thực hiện nhiệm vụ nhân đạo, hỗ trợ khắc phục hậu quả trận động đất nghiêm trọng xảy ra hôm 24/6.

Theo kế hoạch kế hoạch khai thác, máy bay Airbus 350 cất cánh từ Hà Nội chở theo 124 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; có 8 chó nghiệp vụ và khoảng 40 tấn trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng, hàng hóa phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo.

Nhân viên Vietnam Airlines làm thủ tục bay cho các cán bộ, chiến sĩ.

Khu vực kiểm tra an ninh. Ảnh: QĐND.

Các lực lượng lên đường tới Venezuela thực hiện nhiệm vụ nhân đạo, hỗ trợ khắc phục hậu quả trận động đất nghiêm trọng, xảy ra hôm 24/6.

Lực lượng cứu trợ được ô tô chuyên dụng chở từ nhà ga ra máy bay.

Lực lượng quân đội di chuyển lên máy bay.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trên hành trình, máy bay sẽ quá cảnh hạ cánh tại sân bay Paris Charles de Gaulle (Pháp) để tiếp nhiên liệu, thực hiện các thủ tục kỹ thuật và tiếp tục hành trình và dự kiến đến sân bay Arturo Michelena, Venezuela lúc 11h40 ngày 29/6 (theo giờ địa phương).

Để bảo đảm khai thác chuyến bay đặc biệt, Vietnam Airlines đã bố trí phi hành đoàn 23 người, gồm: 6 phi công, 10 tiếp viên, 3 kỹ sư, 1 chuyên viên điều hành và 3 nhân viên phục vụ mặt đất.

Chuyến bay do Cơ trưởng Tô Ngọc Giang - Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines (ghế trái) - cầm lái chính, là người có quyền cao nhất trên chuyến bay.

Các cán bộ, chiến sĩ di chuyển trên khoang khách.

Thành viên tổ bay cùng các cán bộ, chiến sĩ đi làm nhiệm vụ.

Máy bay Airbus A350 của Vietnam Airlines chuẩn bị cất cánh đưa lực lượng cứu trợ của Việt Nam sang Venezuela cứu trợ động đất. Ảnh: VNA.

Hình ảnh chuyến bay đặc biệt đưa lực lượng cứu nạn Việt Nam tới vùng động đất Venezuela. Ảnh: VNA.



Nhân viên kỹ thuật kiểm tra máy bay trước giờ khởi hành.

Chiều 28/6, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng Quân đội tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. Lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia hỗ trợ Venezuela gồm 82 sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp, được tổ chức thành 4 bộ phận. Đoàn công tác do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ - Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn - làm trưởng đoàn.

Bộ Công an cử 41 cán bộ, chiến sĩ sang Venezuela tham gia tìm kiếm nạn nhân, cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ khắc phục hậu quả sau trận động đất nghiêm trọng xảy ra ngày 24/6.

Hàng cứu trợ, vật tư, thiết bị được chuyển lên máy bay.

Hàng hóa được đưa lên máy bay tới Venezuela thực hiện nhiệm vụ nhân đạo, hỗ trợ.

Đoàn công tác được Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng thành lập. Đoàn gồm những cán bộ, chiến sĩ có chuyên môn, kinh nghiệm trong tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường công trình sập đổ, y tế khẩn cấp, thông tin liên lạc, hậu cần kỹ thuật và chỉ huy cứu hộ.

Tổng khối lượng trang thiết bị và hàng hóa dự kiến đưa sang Venezuela khoảng 88 tấn, bao gồm cả trang thiết bị làm nhiệm vụ và hàng hóa hỗ trợ nhân đạo. Riêng hàng hóa cứu trợ gồm khoảng 50 tấn lương khô, 1.600 bộ nhà bạt, 15 máy phát điện cùng nhiều vật tư thiết yếu khác.