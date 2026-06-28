Quân đội, công an Việt Nam lên đường giúp Venezuela khắc phục thảm họa động đất

Theo kế hoạch kế hoạch khai thác, máy bay Airbus 350 cất cánh từ Hà Nội chở theo 124 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; có 8 chó nghiệp vụ và khoảng 40 tấn trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng, hàng hóa phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo.
Trên hành trình, máy bay sẽ quá cảnh hạ cánh tại sân bay Paris Charles de Gaulle (Pháp) để tiếp nhiên liệu, thực hiện các thủ tục kỹ thuật và tiếp tục hành trình và dự kiến đến sân bay Arturo Michelena, Venezuela lúc 11h40 ngày 29/6 (theo giờ địa phương).
Để bảo đảm khai thác chuyến bay đặc biệt, Vietnam Airlines đã bố trí phi hành đoàn 23 người, gồm: 6 phi công, 10 tiếp viên, 3 kỹ sư, 1 chuyên viên điều hành và 3 nhân viên phục vụ mặt đất.
Chiều 28/6, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng Quân đội tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. Lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia hỗ trợ Venezuela gồm 82 sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp, được tổ chức thành 4 bộ phận. Đoàn công tác do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ - Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn - làm trưởng đoàn.
Bộ Công an cử 41 cán bộ, chiến sĩ sang Venezuela tham gia tìm kiếm nạn nhân, cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ khắc phục hậu quả sau trận động đất nghiêm trọng xảy ra ngày 24/6.
Đoàn công tác được Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng thành lập. Đoàn gồm những cán bộ, chiến sĩ có chuyên môn, kinh nghiệm trong tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường công trình sập đổ, y tế khẩn cấp, thông tin liên lạc, hậu cần kỹ thuật và chỉ huy cứu hộ.
Tổng khối lượng trang thiết bị và hàng hóa dự kiến đưa sang Venezuela khoảng 88 tấn, bao gồm cả trang thiết bị làm nhiệm vụ và hàng hóa hỗ trợ nhân đạo. Riêng hàng hóa cứu trợ gồm khoảng 50 tấn lương khô, 1.600 bộ nhà bạt, 15 máy phát điện cùng nhiều vật tư thiết yếu khác.
Theo CNN, trận động đất kép xảy ra tối 24/6 tại Venezuela đã khiến ít nhất 1.430 người thiệt mạng và gây thiệt hại vật chất ước tính từ 4,7 đến 8,7 tỷ USD. Đây được ghi nhận là trận động đất mạnh nhất tại quốc gia Nam Mỹ này trong 125 năm qua.
Sau thảm họa, Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Đến nay, hơn 24 quốc gia cùng nhiều tổ chức quốc tế, trong đó có Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và các nước Mỹ Latinh, đã triển khai hơn 2.700 nhân viên cứu hộ cùng hàng trăm tấn vật tư, thiết bị y tế tới hỗ trợ công tác cứu nạn và khắc phục hậu quả.