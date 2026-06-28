Vietnam Airlines dự kiến doanh thu gần 139.000 tỷ đồng

TPO - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đặt mục tiêu vận chuyển năm nay đạt gần 28 triệu lượt hành khách và hơn 360 triệu tấn hàng hóa, tăng lần lượt hơn 8% và 6% so với năm 2025. Doanh thu hợp nhất dự kiến đạt gần 139.000 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cùng kỳ.

Thông tin nói trên được đưa ra tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2026 của Vietnam Airlines trong sáng nay (28/6).

Theo báo cáo kết quả của hội đồng quản trị (HĐQT) Vietnam Airlines, doanh thu hợp nhất năm 2025 của hãng đạt gần 124.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 7.600 tỷ đồng. Hãng thực hiện an toàn 156.200 chuyến bay, vận chuyển hơn 25 triệu lượt hành khách và 340.200 tấn hàng hóa trong năm 2025. Hiệu quả khai thác tiếp tục được cải thiện với số giờ khai thác bình quân đạt 11,8 giờ mỗi ngày trên mỗi máy bay, tăng 8% so với cùng kỳ.

Toàn cảnh ĐHCĐ thường niên năm 2026 của Vietnam Airlines trong sáng nay. Ảnh: VNA.

Kết quả kinh doanh tích cực đã giúp nguồn vốn chủ sở hữu của công ty mẹ và hợp nhất chấm dứt tình trạng âm vốn vào thời điểm cuối năm 2025, qua đó củng cố vững chắc nền tảng tài chính và nâng cao khả năng tự chủ của hãng.

Trong năm nay, Vietnam Airlines đặt mục tiêu vận chuyển 27,73 triệu lượt hành khách và 361,4 triệu tấn hàng hóa, tăng lần lượt hơn 8% và 6% so với năm 2025. Doanh thu hợp nhất dự kiến đạt gần 139.000 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cùng kỳ.

Chia sẻ tại đại hội, ông Đặng Ngọc Hòa - Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines - cho biết, trong năm 2026, sự biến động của giá nhiên liệu bay, áp lực tỷ giá cùng với chi phí kỹ thuật và logistics duy trì ở mức cao đang trực tiếp tác động đến hiệu quả khai thác của các hãng. Tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu liên quan đến máy bay, động cơ và vật tư dự kiến vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn.

Đặc biệt, năm nay đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành hàng không thế giới theo định hướng phát triển xanh và bền vững. Việc thực thi các cam kết giảm phát thải carbon, mở rộng sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) và triển khai chương trình CORSIA sẽ đặt ra hàng loạt yêu cầu khắt khe mới đối với các doanh nghiệp trong ngành.

Ông Đặng Ngọc Hòa - Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines - tại ĐHCĐ thường niên năm 2026.

“Vietnam Airlines đang xây dựng lộ trình phát triển bền vững theo các tiêu chí ESG với các mục tiêu cụ thể về giảm phát thải carbon, tối ưu hóa nhiên liệu và nghiên cứu ứng dụng SAF. Hãng cũng tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng văn hóa doanh nghiệp hiện đại và hoàn thiện năng lực quản trị theo các chuẩn mực quốc tế, hướng tới mục tiêu trở thành hãng hàng không đạt tiêu chuẩn 5 sao quốc tế vào năm 2030”, ông Hòa nói.

Đặc biệt, năm nay Vietnam Airlines đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, tập trung nguồn lực để xóa lỗ lũy kế trong giai đoạn 2026-2030. Hãng cũng đang lên kế hoạch hoàn thiện hệ sinh thái, trong đó đáng chú ý là dự án tái cơ cấu thành lập hãng hàng không giá rẻ Vietnam Airlines LCC trực thuộc tổng công ty.

Đối với kế hoạch phát triển đội bay, Vietnam Airlines đã ký hợp đồng mua 50 máy bay thân hẹp Boeing 737 MAX - 8, dự kiến tiếp nhận trong giai đoạn 2030-2032. Hãng triển khai phương án thuê 20 máy bay thân hẹp để đáp ứng nhu cầu khai thác giai đoạn 2027-2028 và dự kiến khai thác máy bay chở hàng đầu tiên vào quý III/2026.

Hãng cũng tiếp tục mở rộng đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các sân bay chiến lược, trong đó có Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Vietnam Airlines có kế hoạch báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư 20-30 máy bay thân rộng cho giai đoạn 2031-2035.

Đối với kế hoạch bán máy bay cũ, hãng quyết định tạm lùi thời hạn bán 6 máy bay ATR72 đến cuối năm 2027 để chờ dự án nâng cấp sân bay Côn Đảo hoàn thành. Việc bán 6 máy bay A321 CEO còn lại cũng được tạm hoãn nhằm đảm bảo nguồn lực khai thác trong bối cảnh giá thuê, mua máy bay trên thị trường đang tăng cao và nguồn cung khan hiếm...