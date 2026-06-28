Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

QUẢNG NGÃI:

Cơ sở thu mua phế liệu bốc cháy dữ dội

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn

TPO - Một cơ sở thu mua phế liệu tại thôn 3 (xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi) bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm 27/6. Lực lượng chức năng đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ khống chế ngọn lửa sau nhiều giờ, rất may không có thiệt hại về người.

Ngày 28/6, UBND xã Đăk Hà (tỉnh Quảng Ngãi) thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tại một cơ sở thu mua phế liệu ở thôn 3. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 27/6, người dân phát hiện lửa bùng phát từ khu vực chứa phế liệu của cơ sở. Ngay sau đó, nhiều người đã sử dụng bình chữa cháy tại chỗ và vòi nước để dập lửa, đồng thời báo cho chính quyền địa phương và lực lượng chức năng.

6ab06083905811064849.jpg
Ngọn lửa bao trùm cơ sở thu mua phế liệu ở thôn 3 (xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi).

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều động 4 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 4 đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Để khống chế đám cháy, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chữa cháy của Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 5, đồng thời huy động thêm 1 xe bồn chở nước của Công ty CP Môi trường đô thị Kon Tum tham gia hỗ trợ.

43d0f7e307388666df29.jpg
Lực lượng chức năng tham gia chữa cháy.
13991aaaea716b2f3260.jpg
9e47927462afe3f1babe.jpg
Đến khoảng 0h ngày 28/6, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Do bên trong cơ sở chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh, cột khói đen bốc cao, gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy. Các lực lượng đã triển khai nhiều mũi phun nước, tập trung khoanh vùng, ngăn không cho lửa lan ra.

Sau nhiều giờ nỗ lực, đến khoảng 0h ngày 28/6, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê.

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn
#Cháy nổ cơ sở thu mua phế liệu #Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ #Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại #Phản ứng ứng cứu khẩn cấp #An toàn phòng cháy trong hoạt động kinh doanh #cháy #phế liệu #Quảng Ngãi #đêm #cứu hỏa #sự cố #đám cháy

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe