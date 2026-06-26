Giá vé khu du lịch Eo Gió: Tỉnh bảo chưa tăng, doanh nghiệp bất chấp

TPO - Mặc dù tỉnh Gia Lai yêu cầu chưa điều chỉnh giá vé tham quan khu du lịch Eo Gió sau khi doanh nghiệp tăng từ 22.000 đồng lên 50.000 đồng/lượt khách, song thực tế du khách vẫn phải chi 40.000 đồng/vé để vào điểm du lịch này.

Những ngày qua, du khách khi đến tham quan khu du lịch Eo Gió, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai phản ánh giá vé vào cổng tăng từ 22.000 đồng lên 40.000 đồng/lượt.

Liên quan việc doanh nghiệp quản lý khu du lịch sinh thái Eo Gió tăng giá vé từ 22.000 đồng lên 50.000 đồng/lượt khách, trước đó UBND tỉnh Gia Lai có ý kiến thống nhất với đề xuất của Sở Tài chính tỉnh về việc chưa điều chỉnh giá vé tham quan Eo Gió kể từ ngày 19/6/2026. Cụ thể, giá vé tiếp tục được giữ ở mức 22.000 đồng/lượt khách.

Vé tham quan khu du lịch Eo Gió phát hành ngày 25/6.

Tuy nhiên, ghi nhận ngày 25/6 cho thấy, du khách đến tham quan khu du lịch Eo Gió vẫn phải mua vé với giá 40.000 đồng, sau khi được “ưu đãi đặc biệt” giảm 20% giá vé được áp dụng từ ngày 22/6 - 4/7.

Việc giá vé tăng gần gấp đôi so với trước đây đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người dân và du khách cho rằng mức giá mới chưa tương xứng với hiện trạng hạ tầng, tiện ích cũng như chất lượng dịch vụ tại điểm du lịch nổi tiếng này.

Trao đổi với PV Tiền Phong về việc này, ông Phạm Văn Thành - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai - cho biết, đơn vị đang tiếp tục theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo.

“Ưu đãi đặc biệt” giảm 20% giá vé tham quan.

Mới đây, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cũng đề nghị doanh nghiệp xây dựng phương án giá, lộ trình điều chỉnh giá vé tham quan phù hợp với tiến độ đầu tư, chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch cung cấp; bảo đảm nguyên tắc mức giá phù hợp với chất lượng dịch vụ, hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, người dân và du khách.

Trước khi thực hiện điều chỉnh giá, doanh nghiệp quản lý phải thực hiện công khai phương án giá, lộ trình điều chỉnh; thông báo, trao đổi với chính quyền địa phương, các tổ chức, đơn vị liên quan để tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Phòng bán vé cho khách tham quan du lịch.

Khu du lịch Eo Gió trước đây của một doanh nghiệp quản lý, khai thác. Đến năm 2022, khu du lịch được bàn giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Trên cơ sở đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND tỉnh giao UBND TP. Quy Nhơn (cũ) tiếp nhận, quản lý, vận hành và tổ chức các hoạt động du lịch tại Eo Gió; đồng thời tạm thu giá vé tham quan ở mức 22.000 đồng/lượt khách.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, khu du lịch Eo Gió được giao cho UBND phường Quy Nhơn Đông quản lý và tổ chức các hoạt động phục vụ du khách. Ngày 1/6/2026, Công ty CP địa ốc Star Hà Nội trúng đấu giá quyền khai thác, quản lý.