Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Giá vé khu du lịch Eo Gió: Tỉnh bảo chưa tăng, doanh nghiệp bất chấp

Trương Định

TPO - Mặc dù tỉnh Gia Lai yêu cầu chưa điều chỉnh giá vé tham quan khu du lịch Eo Gió sau khi doanh nghiệp tăng từ 22.000 đồng lên 50.000 đồng/lượt khách, song thực tế du khách vẫn phải chi 40.000 đồng/vé để vào điểm du lịch này.

Những ngày qua, du khách khi đến tham quan khu du lịch Eo Gió, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai phản ánh giá vé vào cổng tăng từ 22.000 đồng lên 40.000 đồng/lượt.

Liên quan việc doanh nghiệp quản lý khu du lịch sinh thái Eo Gió tăng giá vé từ 22.000 đồng lên 50.000 đồng/lượt khách, trước đó UBND tỉnh Gia Lai có ý kiến thống nhất với đề xuất của Sở Tài chính tỉnh về việc chưa điều chỉnh giá vé tham quan Eo Gió kể từ ngày 19/6/2026. Cụ thể, giá vé tiếp tục được giữ ở mức 22.000 đồng/lượt khách.

z7974420176351-45bb0360d6e61c0ca5d521939eeb312d-6189.jpg
Vé tham quan khu du lịch Eo Gió phát hành ngày 25/6.

Tuy nhiên, ghi nhận ngày 25/6 cho thấy, du khách đến tham quan khu du lịch Eo Gió vẫn phải mua vé với giá 40.000 đồng, sau khi được “ưu đãi đặc biệt” giảm 20% giá vé được áp dụng từ ngày 22/6 - 4/7.

Việc giá vé tăng gần gấp đôi so với trước đây đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người dân và du khách cho rằng mức giá mới chưa tương xứng với hiện trạng hạ tầng, tiện ích cũng như chất lượng dịch vụ tại điểm du lịch nổi tiếng này.

Trao đổi với PV Tiền Phong về việc này, ông Phạm Văn Thành - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai - cho biết, đơn vị đang tiếp tục theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo.

z7974420006327-f436d802754be06aa1d9a44c896c4249-5989.jpg
“Ưu đãi đặc biệt” giảm 20% giá vé tham quan.

Mới đây, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cũng đề nghị doanh nghiệp xây dựng phương án giá, lộ trình điều chỉnh giá vé tham quan phù hợp với tiến độ đầu tư, chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch cung cấp; bảo đảm nguyên tắc mức giá phù hợp với chất lượng dịch vụ, hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, người dân và du khách.

Trước khi thực hiện điều chỉnh giá, doanh nghiệp quản lý phải thực hiện công khai phương án giá, lộ trình điều chỉnh; thông báo, trao đổi với chính quyền địa phương, các tổ chức, đơn vị liên quan để tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

z7974419858660-876902aeee5d09d250310c8e8fb547b3-3988.jpg
Phòng bán vé cho khách tham quan du lịch.

Khu du lịch Eo Gió trước đây của một doanh nghiệp quản lý, khai thác. Đến năm 2022, khu du lịch được bàn giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Trên cơ sở đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND tỉnh giao UBND TP. Quy Nhơn (cũ) tiếp nhận, quản lý, vận hành và tổ chức các hoạt động du lịch tại Eo Gió; đồng thời tạm thu giá vé tham quan ở mức 22.000 đồng/lượt khách.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, khu du lịch Eo Gió được giao cho UBND phường Quy Nhơn Đông quản lý và tổ chức các hoạt động phục vụ du khách. Ngày 1/6/2026, Công ty CP địa ốc Star Hà Nội trúng đấu giá quyền khai thác, quản lý.

Trương Định
#Kỳ co - Eo gió #tăng giá vé #du lịch #Gia Lai #Quy Nhơn Đông #ưu đãi đặc biệt

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe