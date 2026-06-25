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Quy định nghiêm ngặt sân bay dùng chung dân dụng - quân sự

Luân Dũng

TPO - Chính phủ ban hành Nghị định số 222/2026 quy định về hoạt động bay. Trong đó, Nghị định quy định rõ nguyên tắc hoạt động bay tại sân bay; quy chế bay, phương thức bay và phương thức hoạt động trong khu vực sân bay dùng chung.

Nghị định quy định việc ban hành quy chế bay, phương thức bay và phương thức hoạt động trong khu vực sân bay dùng chung phải bảo đảm phù hợp với thẩm quyền quản lý trực tiếp sân bay, yêu cầu quốc phòng, an ninh và an toàn hoạt động bay.

Đối với sân bay dùng chung thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam công bố phương thức bay và phương thức hoạt động trong khu vực sân bay sau khi có ý kiến của Quân chủng Phòng không - Không quân và cơ quan có liên quan.

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Chính phủ ban hành quy định mới về hoạt động bay từ ngày 1/7.

Với sân bay dùng chung thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân ban hành quy chế bay trong khu vực sân bay sau khi có ý kiến của Cục Hàng không Việt Nam.

Đối với sân bay dùng chung thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an, cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an ban hành quy chế bay trong khu vực sân bay sau khi có ý kiến của Quân chủng Phòng không - Không quân và Cục Hàng không Việt Nam.

Việc tổ chức hoạt động bay trong khu vực sân bay dùng chung phải tuân thủ quy chế bay, phương thức bay, phương thức hoạt động đã được ban hành và cơ chế phối hợp giữa hàng không dân dụng và lực lượng vũ trang.

Về thẩm quyền cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay, Nghị định quy định Cục Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay cho chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài; chuyến bay chở khách mời của Đảng, Nhà nước, chuyến bay thực hiện nhiệm vụ đối ngoại; chuyến bay làm nhiệm vụ hộ tống, tiền trạm.

Trong khi đó, Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu của Bộ Quốc phòng cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay cho chuyến bay của tàu bay quân sự thực hiện hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam; chuyến bay của tàu bay quân sự tham gia tìm kiếm, cứu nạn trong vùng thông báo bay của Việt Nam hoặc trong khu vực do Việt Nam đảm nhiệm…

Cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay cho chuyến bay được thực hiện bởi tàu bay của Bộ Công an phục vụ mục đích công vụ, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự theo quy định. Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết trình tự thủ tục cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay thuộc thẩm quyền.

Vẫn theo Nghị định, Cục Hàng không Việt Nam thuộc Bộ Xây dựng sẽ cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay cho chuyến bay thực hiện hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam; chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam do các hãng hàng không của Việt Nam thực hiện…

Nghị định 222/2026 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Luân Dũng
#hoạt động bay #sân bay #quy chế bay #quản lý bay #hàng không Việt Nam #quốc phòng #Chính phủ #Sân bay dùng chung dân dụng và quân sự

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