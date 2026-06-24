Hãng bay nhà Bầu Hiển đón thêm Airbus 321

TPO - Vietravel Airlines vừa tiếp nhận thêm một máy bay Airbus 321 trong sáng 24/6, nâng tổng số máy bay sở hữu lên 4 chiếc. Hoạt động này nằm trong kế hoạch mở rộng đội bay, tăng năng lực khai thác và đón nhu cầu đi lại của hành khách trong mùa hè.

Máy bay mới là Airbus 321 mang số hiệu VN-A290, cấu hình 230 ghế, được đưa vào khai thác ngay trong ngày. Việc bổ sung thêm máy bay này giúp Vietravel Airlines gia tăng năng lực vận tải trong bối cảnh nhu cầu đi lại mùa Hè tăng cao, đồng thời đánh dấu bước tiến trong lộ trình nâng tỷ lệ sở hữu đội bay, tăng tính chủ động trong khai thác và dịch vụ.

Theo kế hoạch, việc nhận thêm A321 là một phần trong chiến lược mở rộng quy mô đội bay của hãng, với mục tiêu đưa thêm 7 máy bay vào khai thác trong 6 tháng cuối năm nay.

Động thái mở rộng đội bay cũng phản ánh chiến lược tăng trưởng mới của Vietravel Airlines dưới sự đồng hành của cổ đông chiến lược T&T Group. Trên nền tảng gia tăng quy mô đội máy bay và mạng đường bay, hãng được kỳ vọng từng bước mở rộng kết nối với hệ sinh thái hàng không - logistics - hạ tầng mà T&T đang phát triển, qua đó tạo thêm dư địa tăng trưởng trong dài hạn.

Máy bay mới của Vietravel Airlines thuộc dòng Airbus A321, mang số hiệu VN-A290. Ảnh: Vietravel Airlines.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Tổng Giám đốc điều hành Vietravel Airlines - cho biết, việc tiếp nhận thêm máy bay ở thời điểm này nhằm đón làn sóng du lịch hè. Bên cạnh nâng năng lực vận tải, hãng đang tăng tốc đầu tư đồng bộ cả về quy mô đội bay lẫn chất lượng nguồn nhân lực, với mục tiêu bảo đảm an toàn khai thác và tối ưu hiệu quả vận hành.

Hiện nay, bên cạnh các đường bay thường lệ giữa Hà Nội, TPHCM và Bangkok, Vietravel Airlines đã khai thác chuỗi chuyến bay charter Hà Nội - Lan Châu (Cam Túc, Trung Quốc) từ ngày 20/6.

Trong giai đoạn tới, Vietravel Airlines dự kiến mở thêm đường bay TPHCM - Thâm Quyến từ tháng 8 và tiếp tục khai thác đường bay Hà Nội - Ma Cao trong năm nay.

Trước đó, ngày 15/6, hãng đã khai trương đường bay Hà Nội - Buôn Ma Thuột, nối lại chặng Hà Nội - Cam Ranh.