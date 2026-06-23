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Hàng không - Du lịch

Vinpearl thu hút 255 triệu USD từ các nhà đầu tư quốc tế, khẳng định triển vọng tăng trưởng dài hạn

P.V

Công ty Cổ phần Vinpearl công bố đã hoàn tất khoản đầu tư chiến lược trị giá 255 triệu USD từ SeaTown Private Credit Fund III, một quỹ đầu tư do SeaTown Holdings International (SeaTown) quản lý, cùng với Cơ quan Đầu tư Oman (OIA), Quỹ Đầu tư Việt Nam Ô Man (VOI). Khoản đầu tư là sự ghi nhận từ các định chế tài chính quốc tế hàng đầu đối với vị thế, tiềm năng và định hướng phát triển dài hạn của Vinpearl.

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Khoản đầu tư được thực hiện thông qua hình thức cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi (CDPS) do Vinpearl phát hành. Jefferies là đơn vị tư vấn tài chính độc quyền cho Vinpearl trong giao dịch này.

Giao dịch cho thấy sự tin tưởng mạnh mẽ của các tổ chức đầu tư quốc tế hàng đầu đối với tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Vinpearl nói riêng và ngành du lịch - nghỉ dưỡng Việt Nam nói chung.

Đại diện SeaTown Holdings cho biết: “Ngành du lịch nghỉ dưỡng của Việt Nam tiếp tục thể hiện tiềm năng tăng trưởng dài hạn, được thúc đẩy bởi nhu cầu nội địa ngày càng tăng và lượng khách quốc tế ngày càng lớn. Với vị thế là một trong những nhà đầu tư giàu kinh nghiệm và lâu năm tại Việt Nam, chúng tôi cam kết hỗ trợ giai đoạn phát triển tiếp theo của thị trường và xem Vinpearl là đối tác có tiềm năng đặc biệt trong lĩnh vực năng động này”.

Đại diện VOI cho biết: “Với vai trò cầu nối vốn giữa Oman, khu vực Vùng Vịnh và Việt Nam, VOI đã hiện diện và đầu tư tích cực tại Việt Nam trong nhiều năm qua, với danh mục trải rộng trên nhiều lĩnh vực và doanh nghiệp. Chúng tôi nhìn nhận Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động bậc nhất khu vực, sở hữu tiềm năng tăng trưởng dài hạn rất lớn. Trên cơ sở niềm tin đó, VOI đang tiếp tục mở rộng trọng tâm đầu tư sang những lĩnh vực mới giàu tiềm năng tăng trưởng, và Vinpearl là một minh chứng tiêu biểu cho định hướng này. Với vị thế là một trong những nền tảng du lịch và nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam, Vinpearl đang ở vị thế thuận lợi để hưởng lợi từ sự gia tăng của tiêu dùng nội địa, lượng khách quốc tế ngày càng tăng và đà phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch”.

Đại diện Vinpearl chia sẻ: “Chúng tôi trân trọng chào đón SeaTown và OIA, VOI trở thành đối tác chiến lược của Vinpearl. Khoản đầu tư này không chỉ bổ sung nguồn lực cho kế hoạch phát triển dài hạn của công ty, mà còn là sự ghi nhận từ các tổ chức quốc tế đối với năng lực vận hành, tầm nhìn phát triển và tiềm năng tăng trưởng của Vinpearl. Với sự đồng hành của những nhà đầu tư uy tín toàn cầu, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam và khu vực trong giai đoạn mới”.

Được thành lập và đặt trụ sở chính tại Singapore từ năm 2009, SeaTown là một công ty quản lý đầu tư thay thế hàng đầu tập trung vào thị trường châu Á, với năng lực chuyên sâu trên cả thị trường vốn tư nhân và vốn đại chúng. Là công ty thành viên của Seviora Holdings – nền tảng quản lý tài sản thuộc Temasek, SeaTown được các nhà đầu tư tin tưởng giao phó nguồn vốn và luôn đồng hành đầu tư cùng khách hàng thông qua các chiến lược đầu tư có tính xác tín cao. Với mạng lưới quan hệ rộng khắp, nhiều thập kỷ kinh nghiệm đầu tư và góc nhìn toàn cầu sắc bén, SeaTown hướng tới việc tạo ra mức lợi nhuận sau điều chỉnh rủi ro hấp dẫn, đồng thời trở thành đối tác đầu tư dài hạn đáng tin cậy của các nhà đầu tư.

OIA là quỹ chủ quyền của Vương quốc Oman, với danh mục đầu tư và tài sản đa dạng trên toàn cầu. Tại Việt Nam, OIA đầu tư thông qua VOI - nền tảng đầu tư và đơn vị quản lý tài sản chuyên trách của mình. Với vai trò là cầu nối dòng vốn giữa Oman, khu vực Vùng Vịnh và Việt Nam, VOI đã đầu tư vào nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam kể từ khi thành lập, đồng thời tiếp tục mở rộng danh mục sang các ngành và lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng cao.

Được thành lập từ năm 2003, Vinpearl là thương hiệu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và trải nghiệm hàng đầu Việt Nam. Trải qua hơn hai thập kỷ phát triển, Vinpearl đang vận hành 60 cơ sở tại 20 tỉnh, thành. Hệ sinh thái bao gồm hệ thống khách sạn và khu nghỉ dưỡng 5 sao với hơn 17.500 phòng; 16 công viên chủ đề VinWonders với đa dạng trò chơi, phù hợp mọi đối tượng, 6 sân golf đẳng cấp cùng 3 trung tâm Hội nghị và nhà hát đẳng cấp quốc tế VinPalace. Cùng với đó là 2 công viên chăm sóc và bảo tồn động vật bán hoang dã, 1 Học viện ngựa… Đặc biệt là các show diễn thực cảnh “triệu đô” ấn tượng, độc đáo tại các điểm đến như Nha Trang, Phú Quốc… thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm.

Với hệ sinh thái dịch vụ toàn diện và không ngừng đổi mới, Vinpearl tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong ngành du lịch nghỉ dưỡng - giải trí, góp phần nâng tầm trải nghiệm du khách và quảng bá hình ảnh Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới. Công ty đang ở vị thế thuận lợi để nắm bắt các cơ hội tăng trưởng mới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh trong khu vực và toàn cầu./.

P.V
#Vinpearl #đầu tư #quốc tế #tăng trưởng #du lịch #SeaTown #Oman

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