Mỹ: Máy bay Boeing mới 'trình làng' liên tục gặp sự cố

TPO - Một trong những chiếc Boeing 787-9 Dreamliner mới nhất của United Airlines đã phải đưa trở lại nhà sản xuất Boeing sau hàng loạt sự cố kỹ thuật liên tiếp, làm gián đoạn hoạt động khai thác trên các đường bay quốc tế trọng điểm.

Chiếc máy bay mang số đăng ký N61101 được United Airlines tiếp nhận vào cuối tháng 2 và chính thức khai thác thương mại từ ngày 29/3. Đây là chiếc đầu tiên trong số 5 máy bay Boeing 787-9 được bàn giao với thiết kế khoang hành khách Elevated thế hệ mới, bao gồm các phòng hạng thương gia Polaris Business Class Suites và ghế cao cấp Polaris Studio.

Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng đưa vào khai thác, N61101 đã liên tục gặp trục trặc kỹ thuật.

Một trong những chiếc Boeing 787-9 Dreamliner mới nhất của United Airlines đã phải đưa trở lại nhà sản xuất Boeing sau hàng loạt sự cố kỹ thuật liên tiếp. Ảnh: Aviation A2Z

Sự cố nghiêm trọng đầu tiên xảy ra vào ngày 24/4 trên chuyến bay từ Singapore trở về San Francisco. Ngay sau khi cất cánh, phi hành đoàn phát hiện mùi khét giống mùi điện lan khắp khoang hành khách và buộc phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp, chuyển hướng hạ cánh để đảm bảo an toàn.

Sau sự cố, các kỹ sư đã đưa máy bay ngừng khai thác để tiến hành nhiều thử nghiệm trên mặt đất nhằm xác định nguyên nhân. Những nghi ngờ ban đầu tập trung vào hai động cơ GEnx được trang bị trên dòng Boeing 787-9.

Sau khi hoàn tất kiểm tra, United đưa N61101 trở lại khai thác trên các đường bay nội địa trước khi tiếp tục sử dụng trên tuyến San Francisco - Singapore vào đầu tháng 5. Tuy nhiên, máy bay lại gặp trục trặc và phải dừng khai thác tại Singapore, sau đó bay rỗng trở về Mỹ để tiếp tục sửa chữa.

United Airlines sau đó chuyển chiếc Dreamliner này sang khai thác đường bay San Francisco - London Heathrow. Ban đầu, các chuyến bay diễn ra ổn định, khiến hãng quyết định đưa máy bay trở lại tuyến Singapore từ ngày 4/6. Dẫu vậy, kịch bản cũ tiếp tục lặp lại khi N61101 phải ngừng hoạt động ngay sau khi hạ cánh tại Singapore và được điều động bay rỗng về California mà không chở hành khách.

Đến giữa tháng 6, sau chuyến bay tới London ngày 13/6, chiếc Boeing 787-9 tiếp tục phát sinh lỗi kỹ thuật, buộc United phải đưa máy bay trở về San Francisco lần thứ tư kể từ khi bắt đầu khai thác thương mại.

Việc máy bay gặp sự cố đã làm gián đoạn hoạt động khai thác trên các đường bay quốc tế trọng điểm. Ảnh: Aviation A2Z.

Theo giới chuyên môn, việc máy bay mới phát sinh một số lỗi trong giai đoạn đầu khai thác không phải điều hiếm gặp. Tuy nhiên, tần suất các sự cố xảy ra với N61101 được đánh giá là vượt xa mức thông thường đối với một máy bay vừa được bàn giao.

Theo chuyên gia hàng không JonNYC, Hãng hàng không United hiện đã chuyển N61101 tới cơ sở sửa chữa của Boeing tại Moses Lake, bang Washington. Đây là địa điểm từng được giới hàng không gọi là "Shadow Factory" (nhà máy trong bóng tối), nơi Boeing từng lưu giữ nhiều máy bay chưa được bàn giao trong giai đoạn hãng gặp khó khăn về sản xuất.

Lần này, máy bay được đưa tới Moses Lake không phải để lưu kho mà nhằm phục vụ công tác sửa chữa chuyên sâu. Theo JonNYC, các sự cố trên N61101 "không phải là lỗi nhỏ", vượt quá khả năng xử lý của đội ngũ kỹ thuật United và cần sự tham gia trực tiếp từ các kỹ sư Boeing.

United chưa công bố thời điểm chiếc máy bay sẽ quay trở lại khai thác.

N61101 là một phần trong chiến lược hiện đại hóa đội bay thân rộng của United Airlines. Khoang Elevated mới được hãng kỳ vọng sẽ trở thành tiêu chuẩn cho các chuyến bay đường dài trong tương lai, với 56 phòng hạng thương gia Polaris có cửa trượt riêng tư, 8 ghế Polaris Studio cao cấp, 35 ghế Premium Plus cùng 123 ghế hạng phổ thông, trong đó có 39 ghế Economy Plus có khoảng để chân rộng hơn.

Ngoài ra, một chiếc Boeing 787-9 khác của hãng, mang số đăng ký N61104 và cũng được trang bị nội thất Elevated, được cho là đã phát sinh nhiều vấn đề về bảo dưỡng. American Airlines cũng từng ghi nhận những sự cố liên quan đến độ tin cậy trên các máy bay Boeing 787 Dreamliner mới được bàn giao, cho thấy nhiều hãng hàng không đang đối mặt với không ít thách thức trong giai đoạn đưa các máy bay mới vào khai thác.