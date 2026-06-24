Lý do Sun PhuQuoc Airways hút các bạn trẻ đam mê trở thành tiếp viên hàng không

Chiến dịch tuyển dụng tiếp viên quy mô lớn "Cabin Crew Mega Recruitment Roadshow 2026" của Sun PhuQuoc Airways đang tạo nên cơn sốt trong cộng đồng nhân sự hàng không. Đây không chỉ là một đợt chiêu mộ nhân sự thông thường, mà là bước đi chiến lược nhằm chuẩn bị nguồn lực cho kế hoạch vươn ra thế giới của hãng.

Lộ trình thăng tiến song hành cùng đà tăng trưởng của hãng

Sức hút lớn nhất của Sun PhuQuoc Airways trong đợt tuyển dụng lần này đến từ cơ hội phát triển nghề nghiệp gắn liền với tốc độ mở rộng của hãng. Dự kiến đến cuối năm 2026, Sun PhuQuoc Airways sẽ vận hành khoảng 32 tàu bay và tiếp tục mở rộng hiện diện tại các thị trường trọng điểm châu Á như Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Trung Quốc, Malaysia và Ấn Độ.

Chiến dịch tuyển dụng tiếp viên của Sun PhuQuoc Airways được tổ chức tại TP.HCM và Hà Nội

Bước phát triển tiếp theo sẽ được đánh dấu bằng việc tiếp nhận bốn tàu bay thân rộng Airbus A330 đầu tiên, tạo nền tảng khai thác các đường bay tầm xa kết nối trực tiếp Phú Quốc với Kazakhstan, Nga, Uzbekistan, Úc, Mông Cổ, Oman, Séc và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong dài hạn, thỏa thuận đầu tư 40 tàu Boeing 787-9 Dreamliner cùng mục tiêu sở hữu 100 tàu bay vào năm 2030 cho thấy tầm nhìn phát triển mạnh mẽ của hãng trong những năm tới.

Đối với đội ngũ tiếp viên, tốc độ tăng trưởng này đồng nghĩa với cơ hội tích lũy kinh nghiệm trên các đường bay trong nước và quốc tế, làm việc trong môi trường đa văn hóa và mở rộng lộ trình thăng tiến cùng sự phát triển của hãng.

Đáng chú ý, Sun PhuQuoc Airways lần đầu tiên mở rộng tuyển dụng đối với công dân mọi quốc gia, thể hiện định hướng xây dựng đội ngũ nhân sự đa quốc tịch và chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Chiến dịch Cabin Crew Mega Recruitment Roadshow 2026 sẽ được tổ chức tại TP.HCM và Hà Nội, tạo điều kiện thuận lợi cho cả ứng viên trong nước lẫn quốc tế tiếp cận cơ hội nghề nghiệp tại hãng.

Hãng liên tục mở rộng đội tàu bay hiện đại và mạng lưới đường bay quốc tế.

Trải nghiệm ứng tuyển bằng ngày hội nghề nghiệp

Sun PhuQuoc Airways xây dựng Cabin Crew Mega Recruitment Roadshow 2026 theo mô hình Career Festival, kết hợp giữa tuyển dụng, định hướng nghề nghiệp và trải nghiệm văn hóa doanh nghiệp, thay cho quy trình phỏng vấn truyền thống một chiều.

Tại sự kiện, ứng viên không chỉ tham gia phỏng vấn trực tiếp mà còn có cơ hội gặp gỡ các chuyên gia trong ngành, tìm hiểu về tiêu chuẩn dịch vụ, môi trường làm việc và con đường phát triển nghề nghiệp tại hãng. Các hoạt động tương tác, minigame và quà tặng độc quyền góp phần tạo nên không khí cởi mở, giúp người tham gia tự tin thể hiện bản thân và hiểu rõ hơn về nghề tiếp viên hàng không.

Ngày hội tuyển dụng tạo điều kiện tối đa cho cả ứng viên trong nước và quốc tế.

Bên cạnh cơ hội phát triển, chính sách đãi ngộ cũng là điểm thu hút của Sun PhuQuoc Airways. Hãng công bố mức thu nhập khởi điểm từ 24 triệu đồng/tháng dành cho tiếp viên mới, cùng hệ thống phúc lợi toàn diện về nhà ở, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm và nghỉ dưỡng trong hệ sinh thái Sun Group. Chi phí đào tạo, đồng phục và các khoản trợ cấp trong giai đoạn huấn luyện cũng được hỗ trợ đầy đủ, góp phần giảm bớt rào cản cho những người trẻ theo đuổi nghề nghiệp này.

Bà Hồ Thị Thu Trang, Giám đốc Nhân sự Sun PhuQuoc Airways, cho biết: “Chúng tôi không chỉ tìm kiếm ứng viên cho nhu cầu hiện tại, mà hướng tới xây dựng một đội ngũ chuyên nghiệp, tận tâm và giàu khát vọng cho tương lai. Khi hãng phát triển, cơ hội của mỗi cá nhân cũng sẽ mở rộng theo.”

Sun PhuQuoc Airways công bố mức thu nhập khởi điểm của tiếp viên mới gia nhập từ 24 triệu đồng/tháng.

Với môi trường làm việc quốc tế, lộ trình phát triển rõ ràng và chính sách đãi ngộ cạnh tranh, Sun PhuQuoc Airways đang từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn của thế hệ nhân sự hàng không mới trên hành trình chinh phục bầu trời.

THÔNG TIN SỰ KIỆN CABIN CREW MEGA RECRUITMENT ROADSHOW 2026:

● TP. Hồ Chí Minh: Ngày 27/06/2026.

● Hà Nội: Ngày 18/07/2026.

● Ứng viên quan tâm có thể cập nhật thông tin chi tiết và đăng ký tham gia thông qua các kênh truyền thông chính thức của Sun PhuQuoc Airways: https://qr1.me-qr.com/vi/link-list/i86kzvy1/show