Singapore: Sàm sỡ nữ tiếp viên hàng không, khách nam bị đi tù

TPO - Một công dân Ấn Độ vừa bị tòa án Singapore tuyên phạt 6 tháng tù giam sau khi có hành vi sàm sỡ và quấy rối một nữ tiếp viên của Singapore Airlines trên chuyến bay đến Singapore. Ngoài án tù, người này còn phải bồi thường cho nạn nhân khoảng 1.270 đô la Singapore (gần 26 triệu đồng).

Bị cáo Akash Tiwari (35 tuổi) đã nhận tội đối với các cáo buộc sàm sỡ và có hành vi đe dọa, gây tổn thương tinh thần cho nữ tiếp viên trên chuyến bay diễn ra vào tháng 2/2026.

Theo hồ sơ được công bố tại tòa, Tiwari đi cùng 4 người bạn và cả nhóm liên tục có những hành vi gây mất trật tự trong suốt hành trình. Các thành viên tổ bay cho biết nhóm này thường xuyên vẫy gọi các nữ tiếp viên và cười cợt mỗi khi họ đi ngang qua lối đi trên máy bay.

Một công dân Ấn Độ vừa bị tòa án Singapore tuyên phạt sau khi có hành vi sàm sỡ, quấy rối một nữ tiếp viên của Singapore Airlines. Ảnh: Aviation A2Z.

Sự việc bắt đầu trước khi máy bay cất cánh, một nữ tiếp viên đến xác nhận suất ăn với nhóm hành khách. Trong lúc trao đổi, Tiwari bất ngờ vươn tay chạm vào phần đùi trên của nữ tiếp viên. Hành động khiến nạn nhân bàng hoàng, nhưng thay vì xin lỗi, Tiwari cùng một số người đi cùng lại bật cười. Nữ tiếp viên sau đó đã báo cáo sự việc với cấp trên.

Để tránh nạn nhân phải tiếp tục tiếp xúc với hành khách này, tổ bay quyết định điều chuyển nhiệm vụ của cô sang phục vụ tại khu vực khác của khoang khách.

Tuy nhiên, vụ việc chưa dừng lại. Trong lúc thu dọn khay thức ăn, khi nữ tiếp viên đang đẩy xe phục vụ về phía trước khoang máy bay, Tiwari đã cố tình nghiêng người khỏi ghế và dùng khuỷu tay chạm vào vùng mông của cô.

Nữ tiếp viên lập tức yêu cầu người đàn ông dừng hành vi đụng chạm, nhưng Tiwari chỉ cười nhếch mép. Theo hồ sơ vụ án, một người bạn của bị cáo còn cười cợt và chế giễu phản ứng của nạn nhân, khiến cô càng thêm hoảng loạn.

Sau khi tiếp viên trưởng đến làm việc, Tiwari vẫn phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Tòa án tuyên phạt Akash Tiwari 6 tháng tù giam. Ảnh: Aviation A2Z.

Theo công tố viên, khi máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống Singapore, nữ tiếp viên vào khu vực bếp để chính thức báo cáo vụ việc. Tiwari đã đi theo cô vào không gian chật hẹp này và đứng sát nạn nhân dù nhiều lần bị yêu cầu tránh xa.

Người đàn ông tiếp tục tiến lại gần, dồn nữ tiếp viên vào góc khu vực bếp, khiến cô vô cùng sợ hãi và căng thẳng. Theo Channel News Asia, một số hành khách đã chứng kiến một phần sự việc và thấy nữ tiếp viên trong tình trạng bật khóc và run rẩy.

Ngay trước khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Changi, cơ trưởng đã thông báo vụ việc cho lực lượng chức năng. Sau khi máy bay đáp xuống, cảnh sát Singapore đã lên máy bay và bắt giữ Tiwari.

Kết thúc phiên xét xử, tòa án tuyên phạt Akash Tiwari 6 tháng tù giam, buộc bồi thường cho nữ tiếp viên khoảng 1.270 SGD (gần 26 triệu đồng).

Phán quyết một lần nữa cho thấy lập trường cứng rắn của Singapore trong việc xử lý các hành vi quấy rối, xâm hại thành viên tổ bay, bảo đảm an toàn và môi trường làm việc cho nhân viên hàng không trên các chuyến bay thương mại.