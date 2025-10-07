Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Singapore Airlines bị hãng bay Trung Quốc vượt mặt

Hồng Nhung

TPO - Xiamen Air vượt qua Singapore Airlines để giành danh hiệu chuyến bay thẳng chở khách dài nhất thế giới, với hành trình New York - Phúc Châu kéo dài tới 19 giờ 20 phút.

Hãng hàng không Xiamen Air của Trung Quốc vừa chính thức vượt Singapore Airlines của Singapore trở thành đơn vị khai thác chuyến bay thẳng dài nhất thế giới.

Đường bay từ sân bay quốc tế John F. Kennedy (JFK) đến sân bay quốc tế Trường Lạc Phúc Châu, Trung Quốc có thời gian khai thác lên tới 19 giờ 20 phút, vượt qua mọi chuyến bay chở khách đang hoạt động hiện nay.

Theo trang Simple Flying, chuyến bay này đạt mốc thời gian kỷ lục phần lớn do đường bay phải tránh không phận Nga, đây là hệ quả của các lệnh hạn chế hàng không quốc tế. Đường bay JFK đến Phúc Châu được Xiamen Air khôi phục từ năm 2024 sau nhiều năm tạm dừng, hiện được khai thác hai chuyến mỗi tuần bằng máy bay Boeing 787-9 Dreamliner.

5t873p77-1536x864-11zon.jpg
Xiamen Air vượt qua Singapore Airlines để giành danh hiệu chuyến bay thẳng chở khách dài nhất thế giới.

Trong nhiều năm, Singapore Airlines giữ vị trí dẫn đầu phân khúc “siêu đường dài” với các tuyến Singapore - Newark (19 giờ 10 phút) và Singapore - New York JFK (18 giờ 55 phút). Tuy nhiên, Xiamen Air đã chính thức vượt lên nhờ hành trình vòng tránh không phận Nga, kéo dài thêm gần nửa giờ bay.

Ở chiều ngược lại, tuyến bay Phúc Châu - New York chỉ mất 14 giờ 35 phút, nhờ gió thuận và quỹ đạo rút ngắn.

Các chuyên gia nhận định, việc Xiamen Air đạt được kỷ lục này không chỉ là thành tích kỹ thuật mà còn phản ánh biến động địa chính trị đang định hình lại bầu trời quốc tế. Trong khi Xiamen Air phải bay vòng qua phía nam, các hãng khác của Trung Quốc như Air China, China Eastern hay China Southern vẫn được phép bay qua không phận Nga, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian.

Tuyến JFK - Phúc Châu có nhu cầu ổn định và đặc thù, chủ yếu phục vụ cộng đồng người Hoa tại Mỹ. Mỗi năm, khoảng 160.000 lượt hành khách khứ hồi di chuyển giữa hai điểm đến này, con số chỉ xếp sau tuyến Thượng Hải - New York (195.000 hành khách) và Bắc Kinh - New York (140.000).

singapore-airlines-a350-11zon.jpg
Đường bay JFK - Phúc Châu có nhu cầu ổn định và đặc thù, chủ yếu phục vụ cộng đồng người Hoa tại Mỹ.

Tại khu Chinatown ở New York, “Tiểu Phúc Châu” (Little Fuzhou) là nơi tập trung đông đảo người dân quê Phúc Châu, tạo nên cầu nối văn hóa và thương mại mạnh mẽ giữa hai thành phố.

Hiện nay, nhiều hãng vẫn duy trì các chuyến bay kéo dài trên 17 giờ, như Qantas với tuyến Dallas - Melbourne và Perth - London (17 giờ 40 phút), hay United Airlines với tuyến Houston - Sydney và San Francisco - Singapore (17 giờ 35 - 40 phút). Tuy nhiên, chưa có hành trình nào vượt mốc 19 giờ mà Xiamen Air đang nắm giữ.

Giới chuyên môn dự đoán, danh hiệu “chuyến bay dài nhất thế giới” sẽ còn thay đổi trong thời gian tới khi các hãng hàng không tiếp tục thử nghiệm các đường bay mới và công nghệ tiết kiệm nhiên liệu.

Được biết, China Eastern Airlines đang chuẩn bị cho một trong những chuyến bay một điểm dừng dài nhất thế giới. Bắt đầu từ ngày 4/12 năm nay, hãng này sẽ khai thác tuyến Thượng Hải - Buenos Aires, Argentina, quá cảnh tại Auckland, New Zealand bằng máy bay Boeing 777-300ER.

Theo kế hoạch, chặng bay ngược từ Argentina về Trung Quốc sẽ có thời gian khai thác lên tới 29 giờ, khởi hành từ Buenos Aires lúc 2 giờ sáng và hạ cánh tại Thượng Hải vào 18 giờ tối hôm sau.

Hồng Nhung
Aviation A2Z
#Xiamen Air #Singapore Airlines #Boeing 787-9 Dreamliner

Xem thêm

Cùng chuyên mục