Singapore Airlines bị hãng bay Trung Quốc vượt mặt

TPO - Xiamen Air vượt qua Singapore Airlines để giành danh hiệu chuyến bay thẳng chở khách dài nhất thế giới, với hành trình New York - Phúc Châu kéo dài tới 19 giờ 20 phút.

Hãng hàng không Xiamen Air của Trung Quốc vừa chính thức vượt Singapore Airlines của Singapore trở thành đơn vị khai thác chuyến bay thẳng dài nhất thế giới.

Đường bay từ sân bay quốc tế John F. Kennedy (JFK) đến sân bay quốc tế Trường Lạc Phúc Châu, Trung Quốc có thời gian khai thác lên tới 19 giờ 20 phút, vượt qua mọi chuyến bay chở khách đang hoạt động hiện nay.

Theo trang Simple Flying, chuyến bay này đạt mốc thời gian kỷ lục phần lớn do đường bay phải tránh không phận Nga, đây là hệ quả của các lệnh hạn chế hàng không quốc tế. Đường bay JFK đến Phúc Châu được Xiamen Air khôi phục từ năm 2024 sau nhiều năm tạm dừng, hiện được khai thác hai chuyến mỗi tuần bằng máy bay Boeing 787-9 Dreamliner.

Trong nhiều năm, Singapore Airlines giữ vị trí dẫn đầu phân khúc “siêu đường dài” với các tuyến Singapore - Newark (19 giờ 10 phút) và Singapore - New York JFK (18 giờ 55 phút). Tuy nhiên, Xiamen Air đã chính thức vượt lên nhờ hành trình vòng tránh không phận Nga, kéo dài thêm gần nửa giờ bay.

Ở chiều ngược lại, tuyến bay Phúc Châu - New York chỉ mất 14 giờ 35 phút, nhờ gió thuận và quỹ đạo rút ngắn.

Các chuyên gia nhận định, việc Xiamen Air đạt được kỷ lục này không chỉ là thành tích kỹ thuật mà còn phản ánh biến động địa chính trị đang định hình lại bầu trời quốc tế. Trong khi Xiamen Air phải bay vòng qua phía nam, các hãng khác của Trung Quốc như Air China, China Eastern hay China Southern vẫn được phép bay qua không phận Nga, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian.

Tuyến JFK - Phúc Châu có nhu cầu ổn định và đặc thù, chủ yếu phục vụ cộng đồng người Hoa tại Mỹ. Mỗi năm, khoảng 160.000 lượt hành khách khứ hồi di chuyển giữa hai điểm đến này, con số chỉ xếp sau tuyến Thượng Hải - New York (195.000 hành khách) và Bắc Kinh - New York (140.000).

Tại khu Chinatown ở New York, “Tiểu Phúc Châu” (Little Fuzhou) là nơi tập trung đông đảo người dân quê Phúc Châu, tạo nên cầu nối văn hóa và thương mại mạnh mẽ giữa hai thành phố.

Hiện nay, nhiều hãng vẫn duy trì các chuyến bay kéo dài trên 17 giờ, như Qantas với tuyến Dallas - Melbourne và Perth - London (17 giờ 40 phút), hay United Airlines với tuyến Houston - Sydney và San Francisco - Singapore (17 giờ 35 - 40 phút). Tuy nhiên, chưa có hành trình nào vượt mốc 19 giờ mà Xiamen Air đang nắm giữ.

Giới chuyên môn dự đoán, danh hiệu “chuyến bay dài nhất thế giới” sẽ còn thay đổi trong thời gian tới khi các hãng hàng không tiếp tục thử nghiệm các đường bay mới và công nghệ tiết kiệm nhiên liệu.

Được biết, China Eastern Airlines đang chuẩn bị cho một trong những chuyến bay một điểm dừng dài nhất thế giới. Bắt đầu từ ngày 4/12 năm nay, hãng này sẽ khai thác tuyến Thượng Hải - Buenos Aires, Argentina, quá cảnh tại Auckland, New Zealand bằng máy bay Boeing 777-300ER.

Theo kế hoạch, chặng bay ngược từ Argentina về Trung Quốc sẽ có thời gian khai thác lên tới 29 giờ, khởi hành từ Buenos Aires lúc 2 giờ sáng và hạ cánh tại Thượng Hải vào 18 giờ tối hôm sau.