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Hàng không - Du lịch

Mỹ:

Cơ trưởng bất ngờ gặp sự cố, máy bay hạ cánh khẩn cấp

Hồng Nhung

TPO - Mới đây, một chuyến bay của Air Canada chở 61 hành khách đã phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Logan, Boston, Mỹ, do cơ trưởng bất ngờ gặp sự cố sức khỏe.

Theo thông tin từ Air Canada, chuyến bay mang số hiệu AC7664, do hãng hàng không khu vực PAL Airlines khai thác, cất cánh từ Newark, bang New Jersey, Mỹ và đang trên đường đến Halifax, tỉnh Nova Scotia, Canada thì cơ trưởng gặp tình trạng khẩn cấp về y tế.

Hãng hàng không cho biết cơ trưởng đã phải rời khỏi buồng lái theo đúng quy trình an toàn hàng không. Trong khi đó, cơ phó tiếp quản toàn bộ việc điều khiển chiếc máy bay cánh quạt De Havilland Q400 và quyết định chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Logan.

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Cơ trưởng bất ngờ gặp sự cố sức khỏe khi máy bay đang ở giữa hành trình khiến chuyến bay phải hạ cánh khẩn cấp. Ảnh: Fox News.

Máy bay đã hạ cánh an toàn mà không xảy ra bất kỳ sự cố nào. Air Canada nhấn mạnh các phi công của hãng đều được đào tạo để có thể vận hành và hạ cánh máy bay an toàn ngay cả khi chỉ có một người điều khiển.

Cơ quan Quản lý Cảng Massachusetts (Massport) xác nhận chuyến bay đã tiếp đất an toàn. Lực lượng cứu hỏa của Massport cùng đội ngũ cấp cứu Boston EMS đã nhanh chóng có mặt để hỗ trợ tổ bay theo yêu cầu.

Sau khi hạ cánh, cơ trưởng được đưa tới cơ sở y tế tại Boston để điều trị. Tuy nhiên, Air Canada chưa công bố tình trạng sức khỏe cũng như nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự cố y tế của cơ trưởng.

Đối với các hành khách bị ảnh hưởng, hãng hàng không cho biết đang khẩn trương bố trí các phương án di chuyển thay thế để họ có thể tiếp tục hành trình tới Halifax trong thời gian sớm nhất.

Sự việc một lần nữa cho thấy các quy trình ứng phó khẩn cấp và công tác đào tạo phi công trong ngành hàng không đóng vai trò quan trọng, giúp bảo đảm an toàn cho hành khách ngay cả khi phát sinh tình huống bất ngờ trong chuyến bay.

Hồng Nhung
Fox News
#Air Canada #sự cố hàng không #máy bay hạ cánh khẩn cấp

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