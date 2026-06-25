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Cấm dùng sạc dự phòng trên máy bay từ ngày 1/7

Lộc Liên

TPO - Từ ngày 1/7, hành khách không được dùng sạc dự phòng trong suốt thời gian ở trên máy bay, không được dùng thiết bị này để sạc cho điện thoại, máy tính bảng hay các thiết bị điện tử khác. Đây là quy định mới của Cục Hàng không Việt Nam, nhằm siết an toàn bay trước nguy cơ cháy nổ từ pin lithium.

Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) vừa ban hành chỉ thị về việc đảm bảo an toàn vận chuyển sạc dự phòng trong hành lý của hành khách. Theo đó, từ ngày 1/7, mỗi hành khách không được mang quá 2 sạc dự phòng lên máy bay. Các thiết bị này phải được vận chuyển trong hành lý xách tay, không được để trong hành lý ký gửi.

Sạc dự phòng chứa pin kim loại lithium phải có hàm lượng lithium không vượt quá 2 gram; với sạc dự phòng dùng pin lithium-ion, mức năng lượng định mức không được vượt quá 100 Wh.

Trường hợp pin lithium-ion có mức năng lượng trên 100 Wh nhưng không vượt quá 160 Wh, hành khách chỉ được mang theo khi có sự chấp thuận trước của hãng khai thác tàu bay.

Đặc biệt, hành khách không được dùng sạc dự phòng trong suốt thời gian ở trên máy bay, đồng thời không được dùng thiết bị này để sạc cho điện thoại, máy tính bảng hay các thiết bị điện tử khác.

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Nhiều hãng hàng không cấm hành khách sử dụng pin sạc dự phòng trong suốt quá trình bay. Ảnh minh họa: Getty.

Sạc dự phòng cũng phải được lấy ra khỏi hành lý xách tay, đặt ở vị trí dễ quan sát để thuận tiện cho việc kiểm soát. Để ngăn ngừa nguy cơ đoản mạch, hành khách cần bảo vệ riêng từng thiết bị bằng cách để trong bao bì của nhà sản xuất, dán băng che các cực hở hoặc đặt trong túi nhựa, túi bảo vệ chuyên dụng.

Trên thực tế, một số hãng hàng không trong nước đã sớm áp dụng các biện pháp kiểm soát pin sạc dự phòng lithium. Theo quy định hiện hành của Vietnam Airlines Group, việc sử dụng pin sạc dự phòng lithium bị cấm trên toàn bộ chuyến bay. Hành khách phải khai báo tại quầy thủ tục nếu mang theo loại pin này trong hành lý xách tay và đặt ở vị trí dễ quan sát để phục vụ kiểm soát.

Từ cuối tháng 3/2025, Vietjet cũng đã cập nhật quy định mới về việc mang theo pin dự phòng trên các chuyến bay. Theo đó, pin dự phòng phải được lấy ra khỏi hành lý xách tay, đặt tại vị trí dễ quan sát trong suốt thời gian bay; hành khách không được cắm sạc pin dự phòng dưới mọi hình thức, cũng như không được dùng pin này để sạc các thiết bị cá nhân trong chuyến bay.

Theo ICAO và Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), pin lithium tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao nếu va đập, quá nhiệt hoặc chập mạch. Trong điều kiện khoang kín và áp suất cao, sự cố liên quan đến pin lithium có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với an toàn chuyến bay.

Lộc Liên
#sạc dự phòng #an toàn bay #pin lithium #quy định hàng không #Vietnam Airlines #Vietjet #cháy nổ #Power Banks

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