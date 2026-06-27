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'Sốt' vé đêm cuối vòng loại pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

Thanh Hiền

TPO - Cuộc tranh tài giữa Skylighter Fireworks Pty Ltd (Australia) và Macedos Pirotecnia Lda (Bồ Đào Nha) đêm 27/6 sẽ khép lại vòng loại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm nay.

Ghi nhận của Tiền Phong, nhu cầu tìm mua vé cho hai đêm cuối của Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) tăng mạnh trong nhiều ngày qua. Riêng đêm thi thứ 5 - đêm cuối vòng loại diễn ra tối nay (27/6) “cháy vé” rất sớm, Ban tổ chức phải bổ sung khán đài A4 với hơn 2.000 chỗ ngồi giúp nhiều du khách có thêm cơ hội thưởng thức những màn trình diễn được mong chờ nhất mùa giải.

Đây là khán đài Ban tổ chức dự định chỉ mở bán trong đêm chung kết. Vé khán đài A4 có giá 1.000.000 đồng/vé. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, số lượng vé bổ sung này cũng đã bán sắp hết, chỉ còn vài chục vé được bán tại quầy gần khán đài.

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Ban tổ chức bổ sung khán đài A4 với hơn 2.000 chỗ ngồi để phục vụ nhu cầu xem pháo hoa của người dân và du khách.

Không chỉ “sốt” vé khán đài xem Úc và Bồ Đào Nha tranh tài trong đêm cuối vòng loại, nhiều du khách cũng chật vật tìm mua chỗ ngồi xem pháo hoa từ du thuyền trên sông Hàn.

Chị Minh Thu (quê Quảng Trị) cho hay những mùa trước đã ngồi khán đài và khách sạn xem pháo hoa nên năm nay muốn “đổi gió” cùng người thân xem từ du thuyền. Tuy nhiên mức vé từ “khán đài di động” trên sông Hàn khá “chát”.

“Các tàu đều báo cho tôi trên dưới 1,5 triệu đồng/vé, đi đông thì được bớt 50.000 đồng – 100.000 đồng/vé, còn không thì y giá, không kỳ kèo. Có tàu hiện giờ chỉ còn một vài chỗ ngồi dưới tầng 1 thôi”, chị kể.

Các tàu du lịch cho hay, không chỉ "cháy" vé đêm cuối vòng loại, mà vé đêm chung kết hiện cũng được bán khá chạy với giá hơn 2 triệu đồng mỗi vé.

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Du thuyền dừng giữa sông Hàn cho du khách thưởng thức pháo hoa.

Đêm 27/6 sẽ khép lại vòng loại DIFF 2026 với chủ đề "Tầm nhìn", là cuộc tranh tài giữa Skylighter Fireworks Pty Ltd (Australia) và Macedos Pirotecnia Lda (Bồ Đào Nha).

Đại diện Australia hứa hẹn mang đến một hành trình âm nhạc đầy năng lượng với những bản hit nổi tiếng của Coldplay, Bon Jovi và Avicii, kết hợp cùng các hiệu ứng pháo hoa hiện đại để kể câu chuyện về khát vọng, sự phát triển và tinh thần vượt qua mọi giới hạn.

Còn Macedos Pirotecnia - thương hiệu pháo hoa hơn 90 năm tuổi của Bồ Đào Nha - trở lại Đà Nẵng sau khi giành danh hiệu "Đội sáng tạo nhất" tại DIFF 2025. Với kinh nghiệm dày dặn, đội thi sẽ mang tới màn trình diễn được xây dựng như một "tuyên ngôn về tầm nhìn", nơi ánh sáng trở thành biểu tượng của sự kết nối, đổi mới và hướng tới tương lai.

Thanh Hiền
#“Sốt” vé #pháo hoa quốc tế Đà Nẵng #DIFF #du thuyền #du khách #khán đài

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