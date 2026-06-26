Anh: Võ sĩ quyền anh tử vong sau ẩu đả trên máy bay

TPO - Một hành khách đã tử vong sau khi bị những người cùng chuyến bay khống chế vì có hành vi gây rối trên chuyến bay của Hãng hàng không Jet2, từ Síp đến Anh. Vụ việc hiện đang được Cảnh sát Greater Manchester điều tra, trong khi nguyên nhân tử vong của nạn nhân vẫn chưa được cơ quan chức năng công bố.

Sự việc xảy ra trên chuyến bay LS966 của Jet2 khởi hành từ đến sân bay Manchester (Anh) vào ngày 21/6 (giờ Anh). Nạn nhân được xác định là Callum Kerr, một võ sĩ quyền anh tay trần ngoài 30 tuổi.

Theo lời kể của các nhân chứng, Kerr đã uống nhiều rượu trước khi lên máy bay. Trong hành trình, người đàn ông này được cho là trở nên hung hăng và xảy ra tranh cãi với bạn gái. Để tránh tình hình căng thẳng, tiếp viên đã sắp xếp cho người phụ nữ ngồi sang vị trí khác.

Tuy nhiên, Kerr vẫn tiếp tục tiến đến chỗ bạn gái và tấn công một nam hành khách ngồi cạnh cô. Trước diễn biến căng thẳng, nhiều hành khách đã phối hợp khống chế Kerr để đảm bảo an toàn cho những người trên khoang.

Hành khách tử vong sau khi bị những người cùng chuyến bay khống chế vì có hành vi gây rối trên chuyến bay của Hãng hàng không Jet2 từ Síp đến Anh. Ảnh: Aviation A2Z.

Theo cảnh sát Greater Manchester, lực lượng chức năng nhận được tin báo khoảng 2h25 sáng 22/6 (giờ Anh), sau khi chuyến bay đáp xuống sân bay Manchester. Khi lên máy bay, cảnh sát phát hiện Kerr đang bị khoảng ba đến bốn hành khách giữ chặt.

Cảnh sát cho biết Kerr đã ngừng thở khi họ tiếp cận hiện trường. Những người có mặt đã yêu cầu mang máy khử rung tim (AED) để hỗ trợ cấp cứu trước khi người đàn ông được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Ban đầu, nhà chức trách thông báo nạn nhân đang được điều trị trong tình trạng nguy kịch nhưng ổn định. Tuy nhiên, gia đình Kerr sau đó xác nhận với truyền thông địa phương rằng anh đã không qua khỏi.

Trong thông cáo, cảnh sát Greater Manchester cho biết đang điều tra các tình tiết liên quan sau khi xuất hiện thông tin Kerr có hành vi hung hăng, gây rối với một hành khách khác và các thành viên tổ bay. Đến nay, chưa có trường hợp nào bị bắt giữ và nguyên nhân tử vong chính thức vẫn chưa được công bố.

Về phía Jet2, hãng xác nhận chuyến bay LS966 đã xin ưu tiên hạ cánh do xảy ra sự cố liên quan đến một hành khách gây rối. Sau khi máy bay đáp xuống, một hành khách đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Jet2 cho biết sẽ không đưa ra thêm bình luận trong khi cuộc điều tra của cảnh sát vẫn đang được tiến hành.