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Gia Lai:

Diễn biến mới vụ 'tăng nóng' giá vé du lịch Eo Gió

Trương Định

TPO - Sau phản ứng của dư luận và du khách, đơn vị khai thác khu du lịch Eo Gió, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai đã giảm giá vé tham quan xuống còn 30.000 đồng/lượt.

Ngày 27/6, ông Phạm Văn Thành - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai - cho biết, đơn vị khai thác khu du lịch Eo Gió (phường Quy Nhơn Đông) đã giảm giá vé tham quan xuống còn 30.000 đồng/lượt.

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Vé tham quan khu du lịch Eo Gió giảm xuống còn 30.000 đồng/lượt.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, Công ty Cổ phần địa ốc Star Hà Nội - đơn vị trúng đấu giá quyền quản lý, khai thác khu du lịch Eo Gió, mới đây đã thông báo tăng giá vé tham quan từ 22.000 đồng lên 50.000 đồng/lượt từ ngày 15/6.

Việc giá vé tăng gần gấp đôi so với trước đây đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người dân và du khách cho rằng mức giá mới chưa tương xứng với hiện trạng hạ tầng, tiện ích cũng như chất lượng dịch vụ tại điểm du lịch nổi tiếng này.

Trước phản ứng của dư luận, UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu công ty giữ nguyên giá vé tham quan hiện hành 22.000 đồng/lượt và không tăng giá từ ngày 19/6. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế những ngày sau đó cho thấy du khách khi đến Eo Gió vẫn phải mua vé với giá 40.000 đồng/lượt, sau khi nhận ưu đãi giảm 20%.

Việc doanh nghiệp vẫn thu vé cao hơn chỉ đạo của tỉnh tiếp tục khiến dư luận bức xúc. Sau nhiều buổi làm việc giữa các cơ quan chức năng và đơn vị khai thác, các bên đã thống nhất điều chỉnh mức giá xuống còn 30.000 đồng/lượt.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai Phạm Văn Thành, mức giá 22.000 đồng/lượt để tham quan khu du lịch Eo Gió được áp dụng từ năm 2022. Thời gian qua, đơn vị khai thác cũng đầu tư chỉnh trang, trồng cây xanh, cải tạo môi trường và tăng cường nhân lực, việc điều chỉnh lên 30.000 đồng/lượt được đánh giá là phù hợp.

Trong văn bản chỉ đạo trước đó, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cũng cầu doanh nghiệp tiếp tục tập trung nguồn lực hoàn thiện các hạng mục đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường, cảnh quan và chất lượng phục vụ khách tham quan…

Trương Định
#Eo Gió #tăng giá vé #du lịch #Gia Lai #giảm giá vé #Quy Nhơn Đông

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