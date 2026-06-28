Bầu trời sông Hàn bùng nổ sắc màu trong đêm cuối vòng loại DIFF 2026

TPO - Tối 27/6, đêm thi thứ năm của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 với chủ đề “Tầm nhìn”, đã khép lại vòng loại bằng màn so tài mãn nhãn giữa đội Skylighter Fireworks (Úc) và Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha).

Tiếp nối sức nóng từ bốn đêm thi trước, tối 27/6, khán giả DIFF 2026 bước vào hành trình nghệ thuật mang chủ đề “Tầm nhìn”. Hàng nghìn chùm pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời sông Hàn, đưa khán giả bước vào hành trình nghệ thuật giàu cảm xúc về khát vọng, sáng tạo và tương lai.

Đội Úc đưa khán giả bước vào hành trình nghệ thuật giàu cảm xúc. Ảnh: Duy Quốc.

Cuộc đối đầu giữa Skylighter Fireworks (Úc) và Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha) không chỉ khép lại vòng loại mà còn mở ra những lát cắt giàu cảm hứng về khát vọng, đổi mới và tương lai được kể bằng ngôn ngữ của ánh sáng.

Mở màn đêm thi, Skylighter Fireworks (Úc) mang đến câu chuyện về khát vọng, lòng dũng cảm và tinh thần không ngừng chinh phục những giới hạn mới. Đồng hành cùng màn pháo hoa là những ca khúc nổi tiếng của Coldplay, Bon Jovi, Avicii…, tạo nên hành trình cảm xúc từ sâu lắng đến bùng nổ.

Bầu trời sông Hàn liên tục chuyển sắc với những chùm sao trắng, dải cọ vàng - xanh, hiệu ứng cầu vồng rực rỡ.

Theo từng giai điệu, bầu trời sông Hàn liên tục chuyển sắc với những chùm sao trắng, dải cọ vàng - xanh, hiệu ứng cầu vồng rực rỡ, sao chổi rượt đuổi và những màn pháo bung liên tiếp. Cao trào được đẩy lên ở phần kết khi hàng loạt lớp pháo đồng bộ phủ kín bầu trời, truyền tải thông điệp về khát vọng vươn xa và niềm tin vào tương lai.

Đội Úc truyền tải thông điệp về khát vọng vươn xa và niềm tin vào tương lai.

Trong khi đó, Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha) trở lại Đà Nẵng sau danh hiệu “Đội sáng tạo nhất” tại DIFF 2025 với quyết tâm vượt qua chính mình. Lấy chủ đề “Tầm nhìn”, đội tuyển Bồ Đào Nha xây dựng màn trình diễn như một bản tuyên ngôn về sự kết nối và những giá trị hướng đến tương lai.

Đội Bồ Đào Nha bùng nổ với màn trình diễn như một bản tuyên ngôn về sự kết nối.

Mật độ pháo hoa dày đặc, liên tục thay đổi tiết tấu, kết hợp hài hòa giữa những kỹ thuật truyền thống đặc trưng như pháo tầm cao, sao chổi, nến La Mã, pháo suối cùng các hiệu ứng hiện đại đã tạo nên những lớp ánh sáng nối tiếp nhau trên bầu trời.

Những trường đoạn cao trào được đồng bộ với âm nhạc và nhiều điểm bắn, trước khi khép lại bằng màn pháo titan rực sáng phủ kín không gian sông Hàn, khiến hàng vạn khán giả không ngừng vỗ tay, reo hò.

Các hiệu ứng pháo hoa hiện đại đã tạo nên những lớp ánh sáng nối tiếp nhau trên bầu trời sông Hàn.

Những chùm pháo rực rỡ của đội Bồ Đào Nha.

Khép lại năm đêm thi vòng loại bằng những màn trình diễn liên tục bùng nổ, DIFF 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là lễ hội pháo hoa hàng đầu khu vực và điểm hẹn mùa hè của châu Á.

Đêm chung kết diễn ra ngày 11/7 sẽ quy tụ hai đội xuất sắc nhất tranh ngôi vô địch, hứa hẹn mang đến màn pháo hoa hoành tráng nhất mùa giải, khép lại một kỳ DIFF giàu cảm xúc, sáng tạo và đậm dấu ấn.