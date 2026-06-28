Huế: Cười nghiêng ngả màn 'bịt mắt bắt heo'

TPO - Bất chấp thời tiết oi bức, những màn rượt đuổi “dở khóc dở cười” trong các trò chơi dân gian như bịt mắt bắt lợn, bắt vịt đã mang đến cho khán giả những trận cười nghiêng ngả giữa không gian Lễ hội Chợ quê tại cầu ngói Thanh Toàn.