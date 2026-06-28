Cười nghiêng ngả màn 'bịt mắt bắt heo'

TPO - Bất chấp thời tiết oi bức, những màn rượt đuổi “dở khóc dở cười” trong các trò chơi dân gian như bịt mắt bắt lợn, bắt vịt đã mang đến cho khán giả những trận cười nghiêng ngả giữa không gian Lễ hội Chợ quê tại cầu ngói Thanh Toàn.
Sáng 28/7, đông đảo người dân và du khách đổ về khu vực di tích Cầu ngói Thanh Toàn (phường Thanh Thủy, TP. Huế) để trẩy hội, hòa mình vào không gian văn hóa làng quê mộc mạc và rộn rã. Tâm điểm thu hút sự chú ý sáng nay là khu vực diễn ra trò chơi dân gian ‘bịt mắt bắt lợn’. Trong một góc sân đất được ban tổ chức quây rào kín, người chơi bị bịt mắt bằng khăn vải, phải dùng thính giác để xác định vị trí của con vật. Ảnh: Yến Nhi.
Những pha lao người "chộp lợn" vô cùng gay cấn trên sân. Do bị hạn chế tầm nhìn, nhiều người chơi liên tục vồ hụt, quờ quạng vào không khí hoặc thậm chí đâm sầm vào nhau khiến những chú lợn lanh lợi nhiều lần lách mình thoát thân trong gang tấc. Ảnh: Yến Nhi.
Rất đông khán giả vây quanh khu vực diễn ra trò chơi. Tiếng vỗ tay, hò reo cổ vũ và những tràng cười nghiêng ngả của người xem mỗi khi chứng kiến các pha trượt ngã sõng soài của người chơi.
Trò chơi lội sông bắt vịt cũng khuấy động cả một góc sông bên cầu ngói Thanh Toàn
Tại lễ hội, du khách còn được trải nghiệm các hoạt động văn hóa mộc mạc như hô bài chòi, xem chằm nón lá, đua thuyền, làm bánh,... Khi đêm xuống, không gian chợ quê nhộn nhịp hơn với các chương trình biểu diễn ca nhạc và các gian hàng ẩm thực đặc sản.