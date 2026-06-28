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Huế:

Cười nghiêng ngả màn 'bịt mắt bắt heo'

Yến Nhi

TPO - Bất chấp thời tiết oi bức, những màn rượt đuổi “dở khóc dở cười” trong các trò chơi dân gian như bịt mắt bắt lợn, bắt vịt đã mang đến cho khán giả những trận cười nghiêng ngả giữa không gian Lễ hội Chợ quê tại cầu ngói Thanh Toàn.

Cười nghiêng ngả xem 'bịt mắt bắt lợn' ở Huế. Video: Yến Nhi.
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Sáng 28/7, đông đảo người dân và du khách đổ về khu vực di tích Cầu ngói Thanh Toàn (phường Thanh Thủy, TP. Huế) để trẩy hội, hòa mình vào không gian văn hóa làng quê mộc mạc và rộn rã. Tâm điểm thu hút sự chú ý sáng nay là khu vực diễn ra trò chơi dân gian ‘bịt mắt bắt lợn’. Trong một góc sân đất được ban tổ chức quây rào kín, người chơi bị bịt mắt bằng khăn vải, phải dùng thính giác để xác định vị trí của con vật. Ảnh: Yến Nhi.
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Những pha lao người "chộp lợn" vô cùng gay cấn trên sân. Do bị hạn chế tầm nhìn, nhiều người chơi liên tục vồ hụt, quờ quạng vào không khí hoặc thậm chí đâm sầm vào nhau khiến những chú lợn lanh lợi nhiều lần lách mình thoát thân trong gang tấc. Ảnh: Yến Nhi.
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Rất đông khán giả vây quanh khu vực diễn ra trò chơi. Tiếng vỗ tay, hò reo cổ vũ và những tràng cười nghiêng ngả của người xem mỗi khi chứng kiến các pha trượt ngã sõng soài của người chơi.
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Khoảnh khắc vỡ òa niềm vui khi người chơi nắm gọn được "chiến lợi phẩm". Theo luật chơi, trong mỗi lượt đấu vòng loại với dưới 10 người tham gia, ai nhanh tay bắt được mục tiêu sẽ nhận phần thưởng 100.000 đồng và giành quyền bước vào vòng chung kết để mang chính chú lợn đó về nhà.
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Trò chơi còn có sự tham gia vô cùng hào hứng của các em nhỏ. Những em nhỏ tuổi hơn nhận được “đặc quyền” không cần bịt mắt.
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Nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ khi giành chiến thắng và nhận phần thưởng từ ban tổ chức.
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Trò chơi lội sông bắt vịt cũng khuấy động cả một góc sông bên cầu ngói Thanh Toàn
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Tại lễ hội, du khách còn được trải nghiệm các hoạt động văn hóa mộc mạc như hô bài chòi, xem chằm nón lá, đua thuyền, làm bánh,... Khi đêm xuống, không gian chợ quê nhộn nhịp hơn với các chương trình biểu diễn ca nhạc và các gian hàng ẩm thực đặc sản.
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Ngày 29/7 sẽ là ngày cuối cùng của chuỗi hoạt động Chợ quê ngày hội, với điểm nhấn là không gian ẩm thực chay thanh tịnh, để lại nhiều dư âm đẹp trong lòng du khách về một không gian văn hóa làng quê mộc mạc, bình yên nhưng cũng không kém phần rộn rã.
Yến Nhi
#bịt mắt bắt lợn #Huế #lễ hội #trò chơi dân gian #chợ quê #cầu ngói Thanh Toàn #văn hóa làng quê

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