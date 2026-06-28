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Pháp luật

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Điều tra án mạng chồng đâm vợ nguy kịch, em vợ tử vong ở Hưng Yên

Minh Đức

TPO - Xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, người đàn ông ở xã Vạn Xuân (tỉnh Hưng Yên) đã dùng hung khí tấn công khiến em vợ tử vong, vợ bị thương nặng.

Ngày 28/6, lãnh đạo UBND xã Vạn Xuân xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong và một người nguy kịch.

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Sự việc xảy ra tại Hưng Yên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h30 cùng ngày, tại thôn Thanh Bản (xã Vạn Xuân), nghi can xảy ra mâu thuẫn với người nhà vợ. Trong lúc xô xát, đối tượng này đã dùng hung khí tấn công em vợ khiến nạn nhân tử vong và đâm người vợ trọng thương. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Phát hiện vụ việc, người dân địa phương đã lập tức hô hoán, đưa người vợ đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã Vạn Xuân đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng Công an tỉnh Hưng Yên khẩn trương triển khai truy bắt hung thủ.

Lãnh đạo UBND xã Vạn Xuân thông tin thêm, lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ được nghi can khi đối tượng đang trên đường trốn chạy tại địa phận xã Vũ Thư (tỉnh Hưng Yên).

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Đức
#Vụ án mạng gia đình tại Hưng Yên #Xung đột và mâu thuẫn gia đình #Hành vi dùng hung khí tấn công #Phản ứng của cơ quan chức năng #Truy bắt đối tượng phạm tội

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