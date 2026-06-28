Khởi tố 14 đối tượng mang hung khí ‘diễu phố’, gây tai nạn rồi bỏ trốn

TPO - Nhóm thanh thiếu niên mang theo nhiều hung khí, chạy xe tốc độ cao, lạng lách trên đường phố tại TP. Huế, gây tai nạn khiến một người bị thương nặng rồi bỏ trốn.

Ngày 28/6, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Huế cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can liên quan về các hành vi gây rối trật tự công cộng và vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trong số này, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 2 bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 12 bị can khác, đồng thời tiếp tục truy xét một đối tượng liên quan.

Nhóm 14 thanh thiếu niên bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng và vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, Tổ 1311 Công an TP. Huế tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực phía nam cầu Phú Xuân, phường Thuận Hóa. Nạn nhân là anh H.A. (SN 1970, trú phường Phú Xuân, Huế) điều khiển xe máy va chạm với một xe Honda Wave không gắn biển kiểm soát chở hai thanh niên.

Sau cú va chạm, hai đối tượng không dừng lại cứu giúp người bị nạn mà rời khỏi hiện trường. Anh H.A. bị thương nặng, được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Quá trình điều tra xác định, thời điểm xảy ra vụ việc có một nhóm thanh thiếu niên điều khiển nhiều xe máy chạy tốc độ cao, mang theo hung khí và di chuyển thành đoàn qua nhiều tuyến phố trung tâm TP. Huế. Trong đó, người điều khiển chiếc Honda Wave không gắn biển số là đối tượng trực tiếp gây tai nạn rồi bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã triệu tập, làm việc với nhiều đối tượng cùng trú tại TP. Huế.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nhóm này do Nguyễn Tấn Anh Kiệt (SN 2009, trú phường Hóa Châu, Huế) và Nguyễn Văn Đức Thịnh (SN 2011, trú phường Phú Xuân) cầm đầu. Các đối tượng đã bàn bạc, chuẩn bị xe mô tô, tháo biển kiểm soát, mang theo dao phóng lợn, mã tấu, vỏ chai bia cùng nhiều hung khí khác rồi tụ tập thành đoàn, lạng lách, đánh võng trên đường và chạy qua nhiều tuyến phố ở Huế.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Gia Hào (SN 2009, trú phường Hóa Châu) là người điều khiển xe gây tai nạn cho anh H.A. rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an TP. Huế hiện tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.