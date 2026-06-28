Chuyến bay đặc biệt từ Việt Nam đi cứu trợ Venezuela đêm nay

TPO - Theo nguồn tin của PV Tiền Phong, chuyến bay của Vietnam Airlines cất cánh từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Hà Nội lúc 23h30, khai thác bằng máy bay thân rộng Airbus A350. Chuyến bay đưa các lực lượng quân đội, công an Việt Nam và hàng hóa cứu trợ tới Venezuela thực hiện nhiệm vụ nhân đạo, hỗ trợ khắc phục hậu quả trận động đất nghiêm trọng.

Theo kế hoạch kế hoạch khai thác, máy bay Airbus 350 cất cánh từ Hà Nội chở theo 124 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; có 8 chó nghiệp vụ và khoảng 40 tấn trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng, hàng hóa phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo.

Máy bay Airbus A350 của Vietnam Airlines chuẩn bị cất cánh đưa lực lượng cứu trợ của Việt Nam sang Venezuela cứu trợ động đất. Ảnh: VNA.

Trên hành trình, máy bay sẽ quá cảnh hạ cánh tại sân bay Paris Charles de Gaulle (Pháp) để tiếp nhiên liệu, thực hiện các thủ tục kỹ thuật và tiếp tục hành trình và dự kiến đến sân bay Arturo Michelena (Venezuela) lúc 11h40 ngày 29/6 theo giờ địa phương.

Để bảo đảm khai thác chuyến bay đặc biệt, Vietnam Airlines bố trí phi hành đoàn gồm 5 phi công, 13 tiếp viên, 3 kỹ sư và 2 nhân viên phục vụ mặt đất.

Hình ảnh chuyến bay đặc biệt đưa lực lượng cứu nạn Việt Nam tới vùng động đất Venezuela. Ảnh: VNA.



Chiều 28/6, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng Quân đội tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela.

Lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia hỗ trợ Venezuela gồm 82 sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp, được tổ chức thành 4 bộ phận. Đoàn công tác do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ - Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn - làm trưởng đoàn.

Hình ảnh khác của máy bay Airbus A350 tại Nội Bài. Ảnh: VNA.

Tổng khối lượng trang thiết bị và hàng hóa dự kiến đưa sang Venezuela khoảng 88 tấn, bao gồm cả trang thiết bị làm nhiệm vụ và hàng hóa hỗ trợ nhân đạo. Riêng hàng hóa cứu trợ gồm khoảng 50 tấn lương khô, 1.600 bộ nhà bạt, 15 máy phát điện cùng nhiều vật tư thiết yếu khác.