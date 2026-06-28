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Hai ‘ông lớn’ thế giới hẹn màn quyết đấu bùng nổ chung kết pháo hoa

Duy Quốc

TPO - Sáng 28/6, Ban tổ chức Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 công bố hai đội xuất sắc nhất giành quyền tranh tài trong đêm chung kết là Jiangxi Yangfeng Art Display Co., Ltd (Trung Quốc) và Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha). Đây là hai đội được Hội đồng giám khảo đánh giá cao nhất sau 5 đêm vòng loại.

Sáng 28/6, Ban tổ chức Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 chính thức công bố hai đội xuất sắc nhất góp mặt trong đêm chung kết vào 11/7/2026 là Jiangxi Yangfeng Art Display Co., Ltd (Trung Quốc) và Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha).

Kết quả được Hội đồng giám khảo gồm các nghệ sĩ, chuyên gia nghệ thuật và đơn vị tư vấn Global2000 thống nhất lựa chọn, dựa trên các tiêu chí như ý tưởng, chủ đề, tính sáng tạo, hiệu ứng pháo hoa, khả năng đồng bộ với âm nhạc, chất lượng tổng thể màn trình diễn và cảm xúc mang lại cho khán giả.

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Trung Quốc tiếp tục khẳng định đẳng cấp với màn trình diễn “Bông hoa phương Đông” lọt vào chung kết. Ảnh: DQ.

Là đương kim quán quân DIFF 2025, đội Trung Quốc tiếp tục khẳng định đẳng cấp với màn trình diễn “Bông hoa phương Đông”. Bài thi được đánh giá cao nhờ kỹ thuật điêu luyện, quy mô hoành tráng cùng khả năng kể chuyện bằng ánh sáng. Những lớp hiệu ứng đa tầng liên tục biến đổi đã biến bầu trời sông Hàn thành sân khấu nghệ thuật sống động, kết hợp hài hòa giữa công nghệ trình diễn hiện đại và tư duy sáng tạo.

Trong khi đó, đội Bồ Đào Nha trở lại đầy ấn tượng sau khi giành giải Sáng tạo nhất tại DIFF 2025. Với phong cách trình diễn đậm chất nghệ thuật châu Âu, đội đã tạo nên “bản giao hưởng ánh sáng” giàu cảm xúc thông qua sự kết hợp tinh tế giữa âm nhạc, màu sắc và nhịp điệu. Đặc biệt, trong đêm thi chủ đề “Tầm nhìn”, màn pháo hoa mô phỏng hình ảnh lũy tre Việt Nam trên nền ca khúc Dòng máu Lạc Hồng để lại nhiều ấn tượng với khán giả và ban giám khảo.

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Màn pháo hoa mô phỏng hình ảnh lũy tre Việt Nam trên nền ca khúc Dòng máu Lạc Hồng để lại nhiều ấn tượng với khán giả và ban giám khảo của đội Bồ Đào Nha.

Theo ban tổ chức, DIFF 2026 được xem là mùa giải có chất lượng chuyên môn cao nhất từ trước đến nay khi quy tụ nhiều đội pháo hoa hàng đầu thế giới. Mỗi đêm thi đều diễn ra với chất lượng ngang tầm một trận chung kết, mang đến những màn trình diễn mãn nhãn, sáng tạo và giàu cảm xúc, khiến cuộc đua đến ngôi vô địch trở nên hấp dẫn, khó đoán.

Ngay sau khi xác định hai đội vào chung kết, Ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm thứ tự trình diễn. Theo đó, Bồ Đào Nha sẽ thi đấu trước, Trung Quốc trình diễn sau.

Đêm chung kết DIFF 2026 với chủ đề “Những chân trời kết nối” hứa hẹn mang đến cuộc so tài đỉnh cao giữa hai đại diện xuất sắc, khép lại mùa lễ hội bằng những màn pháo hoa mãn nhãn, lan tỏa thông điệp về sự kết nối, sáng tạo và khát vọng vươn xa của thành phố Đà Nẵng.

Duy Quốc
#pháo hoa #DIFF 2026 #chung kết #Đà Nẵng #quốc tế #nghệ thuật #sáng tạo #đội Trung Quốc #Bồ Đào Nha

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